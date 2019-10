«Pedro Sánchez no posarà ordre a Catalunya»

Ningú volia eleccions i estem a punt de votar una altra vegada el 10-N...

Pedro Sánchez volia eleccions i al final ho ha aconseguit, però és una gran irresponsabilitat que estic convençut que no li sortirà gratis a les urnes. Si no ha estat capaç de desbloquejar en aquests quatre mesos i amb quatre alternatives de pacte, per què ho farà ara quan totes les enquestes indiquen que tindrà més mal resultat i serà més difícil la suma per pactar? No obstant això, nosaltres hem arribat a acords a esquerra i a dreta i hem desbloquejat ajuntaments, diputacions i comunitats autònomes. Els espanyols saben que no només som l'alternativa al socialisme, sinó que som l'únic partit que pot garantir el desbloqueig.

Se sent responsable d'aquesta repetició electoral per no facilitar el Govern a Pedro Sánchez, com van fer en el seu moment els socialistes amb Mariano Rajoy?

No, perquè Sánchez va deixar clar en el debat d'investidura que només volia fer un Govern per reeditar la seva aliança amb l'esquerra, presentar els pressupostos de Podemos i mantenir la negociació amb els nacionalistes a Catalunya. En el CIS postelectoral vam veure que només un 2% dels espanyols esperava que el PP facilités el govern. Si hi hagués una possible convergència de partits de Ciutadans, PP i PSOE en el govern, fora només quedarien Vox i Podemos. Això és una gran irresponsabilitat perquè el PP és l'alternativa a la mala política econòmica i territorial del PSOE.

Reconeix en tot cas que a vostè li anava bé l'avançament electoral? Espera recuperar molts vots de Ciutadans...

És veritat que les enquestes reflecteixen que estem a tret de pedra de guanyar les eleccions però ens ho mirem amb molta prudència i humilitat perquè considerem que aquestes segones eleccions han estat una gran irresponsabilitat. Però també poden ser una oportunitat per a tots els que no volen que Sánchez segueixi al govern i que no torni una crisi econòmica com aquella a la qual va donar suport com a diputat de Zapatero. També per a aquells a qui no els agrada que els congelin les pensions o els abaixin els sous, com els funcionaris. A l'EPA d'aquesta setmana surten les pitjors dades d'ús dels últims sis anys. Si algú creu que la crisi està venint ha d'apostar pel partit que dues vegades va fer sortir Espanya d'una crisi, i que va ser capaç de crear set milions d'ocupacions, mentre que els socialistes van deixar tres milions d'aturats.

El PP hauria deixat Franco al Valle de los Caídos?

Això és el passat i, a més, feliçment ha passat. Ens hem de preocupar únicament pel futur i les generacions que venen darrere. I no estar pendents de desfer l'abraçada que es van fer els nostres avis en la Transició. La meva obligació és reivindicar la concòrdia de la Transició i defensar el futur dels espanyols. Al PSOE li deixo aquests debats, que són els únics que saben fer.

Llavors, si vostè hagués estat president, Espanya continuaria rendint honors al mausoleu d'un dictador?

Això ja no és un debat perquè s'ha produït el que la sentència del Tribunal Suprem permetia. Sí que lluitaré contra els dictadors que són vius i que estan massacrant la seva població i matant de gana els seus compatriotes, com el dictador veneçolà, el cubà o el nicaragüenc.

Així, què proposa el PP per posar fi a aquesta etapa de la història d'Espanya?

Qualsevol polític que vulgui tenir propostes per a acabar amb la història té un problema, no serien polítics sinó historiadors o manipuladors de la història. Tinc una proposta per a reivindicar la nostra millor història i és la Llei de Concòrdia que destaca la grandesa de la Transició a Espanya i de la Constitució..

Pablo Casado entén que la meitat dels catalans es vulgui independitzar d'Espanya?

Ells han d'entendre que viuen en un estat de dret i que han de complir les lleis. No sé si hi ha gaires espanyols que volen anar a 200 per hora per l'autopista però si ho fan tenen un problema. M'imagino que hi deu haver milions d'espanyols que no volen pagar impostos, però em sembla que tampoc ho deuen poder fer. No vull representar els que volen trencar la llei. Vull representar els 45 milions d'espanyols que la compleixen. Si hi ha persones que volen estar en la il·legalitat hauran d'atenir-se a les conseqüències com els ha passat als independentistes condemnats pel Tribunal Suprem. Algú pot entendre que a França o a Alemanya es proposi la independència sense una resposta constitucional? El problema és que Torra i Puigdemont han volgut fer-ho per fets consumats. Catalunya no serà independent i la Comunitat Valenciana no és part dels Països Catalans, ni tampoc Balears.

Llavors, quina és la solució per al conflicte català? Ja tenim un relat amb una sentència judicial. Hi ha un relat amb una solució al problema?

Viure al país més descentralitzat. Aquesta és la solució. No hi ha antecedents a Europa d'un estat les regions del qual tinguin transferides la sanitat, l'educació, la política social, gran part de les infraestructures, l'administració de justícia, els cossos de policia autonòmica i gran part de la gestió dels tributs, amb parlament propi i institucions reconegudes. És com si ara de sobte la província de Tarragona es vol independitzar de la resta de Catalunya. El que és dels espanyols ho decidim tots els espanyols. Això és una cosa evident en qualsevol democràcia. Demano a Sánchez que deixi de caminar pel filferro i deixi de fer funambulisme polític. O està amb el senyor Torra, amb el senyor Otegi, amb Junqueras, amb el BNG, amb el Bloc, amb Més... o està amb el constitucionalisme. Ja sabem que deu el seu lloc als independentistes, el que ha de fer immediatament és enviar el requeriment de compliment de la Constitució a Torra...

La seva solució és que ha d'aplicar-se de nou el 155 i suspendre l'autonomia a Catalu-nya?

En el moment en què Torra digui que no la compleix és quan el Govern pot aplicar la Constitució a Catalunya. Pot fer-ho i ha de fer-ho, perquè tots els polítics jurem complir la llei i els que estan al Govern juren fer-la complir. Aquest Govern no pot seguir amb aquesta indefinició molt mesurada per si necessita Esquerra, el PNB i Junts per Catalunya l'11 de novembre. Almenys que els espanyols sàpiguen que Pedro Sánchez no posarà orde a Catalunya, els deu el lloc a ells.

Així, el PP és partidari que la situació de Catalunya es pugui dilucidar en unes noves eleccions autonòmiques?

Haurà de decidir-ho el Parlament, els grups parlamentaris que puguin fer una moció de censura, la Generalitat de Catalunya o si el Govern decideix aplicar el 155 per convocar eleccions. A més que tots estiguin dins de la Constitució, la nostra posició per a Catalunya té a veure amb la qüestió econòmica. Allà fa falta un nou sistema de finançament com passa també a la Comunitat Valenciana. Plantegem ocupar-nos per fi de les llistes d'espera als hospitals, que no hi hagi adoctrinament en l'educació.

Està disposat a obrir la reforma de la Constitució com una possible solució a la crisi territorial que viu Espanya?

La Constitució consagra l'Estat més descentralitzat d'Europa, el problema és els que estan fora de la llei. Fer política amb els sentiments és molt perillós. Europa ha viscut les pàgines més negres de la seva història quan hi ha hagut polítics que han intentat gestionar els sentiments de la gent. Els polítics han d'emmarcar-se en la legalitat i no manipular les persones ni exacerbar-les per a la confrontació i la divisió.

Parla d'un escenari amb qüestions molt ideològiques a l'epicentre del debat. Això pot acabar afavorint Vox?

Som l'únic partit que tot el dia estem parlant d'economia. Els altres sempre estan empastifant el terreny de joc electoral amb la reobertura de la història o dividint els catalans amb una feblesa en la resposta davant dels quals estan incomplint la llei.

És possible, per les dades que tenim, que les eleccions del 10-N traslladin una situació de més bloqueig polític malgrat que, per exemple, és molt probable que el PP millori notablement els seus resultats...

Em comprometo al fet que amb un escó més que els socialistes no hi haurà bloqueig a Espanya. Ho faré ràpidament. Ningú donava un duro perquè poguéssim arribar a un acord a Andalusia, Castella i Lleó, Múrcia o Madrid i ho hem aconseguit sense modificar el nostre programa. Vam oferir a Pedro Sánchez onze pactes d'Estat i va ser incapaç de tirar-los endavant com a president del Govern en funcions. Si jo soc president podré arribar a grans acords fins i tot amb el PSOE contra la violència de gènere, les pensions o la política internacional. Sánchez no ha estat capaç d'arribar a pactes amb els seus, i ni tan sols ha estat capaç d'intentar col·laborar amb els seus adversaris.

Es plantejaria deixar governar el PSOE amb la seva abstenció per evitar que pogués dependre de Podemos o dels independentistes catalans?

No, perquè ells han deixat clar que volen un govern d'esquerres i jo, no obstant això, vull un govern per a tots. Pedro Sánchez vol derogar les reformes del PP, presentar els pressupostos de Podemos i vol seguir de nou amb la porta oberta als independentistes.