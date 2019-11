Casado promet que «pararan» a Torra i «recuperaran el futur d'Espanya»

El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat que la seva formació és "l'única garantia" per evitar que Pedro Sánchez segueixi governant. Davant, ha dit, de "quasi un empat tècnic", ha demanat el vot als que volen "recuperar l'economia, l'ocupació, la unitat nacional, la seguretat i l'ordre a Catalunya". I ha afegit que "només es pot confiar en el partit que ja ho va fer possible i va parar a Ibarretxe, Puigdemont, pararà a Torra i recuperarà el futur d'Espanya". Casado ha fet aquestes declaracions en un acte celebrat aquest divendres a la tarda a Calahorra (La Rioja).

El candidat dels populars ha dit que els hi "dol" el que passa a Catalunya i que Pedro Sánchez "no faci res". Després de donar per feta la coalició entre Pedro Sánchez i Podemos i les forces independentistes, ha assegurat que ells són l'única "alternativa de govern". "Avui, dia de Halloween, ja ha triat la disfressa i vol un govern Frankenstein", ha afegit.



Mesures contra la despoblació

En l'acte, celebrat a Calahorra, Casado ha volgut donar a conèixer les mesures que planteja la seva formació per evitar la despoblació del món rural, que van des de facilitar la burocràcia i millores fiscals, a una legislació de suport a la maternitat que inclouria mesures com l'educació gratuïta fins als tres anys o facilitar la conciliació.