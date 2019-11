Cs vol que els Mossos depenguin del Ministeri de l'Interior i que l'Estat recuperi les competències de presons

El programa electoral de Cs planteja "reforçar els instruments de la llei de seguretat nacional" per "posar els Mossos d'Esquadra sota dependència del Ministeri de l'Interior". En la mateixa línia, el partit taronja també proposa que l'Estat recuperi les competències penitenciàries que actualment estan en mans de la Generalitat. La formació liderada per Albert Rivera torna a proposar per al 10-N, tal com va fer als comicis del 28-A, aplicar "de forma immediata" l'article 155 a Catalunya "fins assegurar el restabliment de la Constitució per garantir la seguretat i la convivència entre tots els catalans, així com el respecte a les lleis i les sentències judicials".

El partit taronja també vol prohibir les subvencions a "associacions que persegueixin interessos contraris a l'ordre constitucional". "No pot ser que associacions que facin apologia del separatisme o de la violència o que es dediquin a acoquinar o fer 'escraches' a qui no pensa com ells es financin amb diners de tots", diu el text fet públic aquest divendres a la pàgina web del partit.

Entre els 250 punts del programa també s'inclouen altres mesures relacionades amb Catalunya. Cs també afirma que controlarà els comptes de la Generalitat per assegurar que "no es destina ni un euro públic a finançar cap activitat vinculada al procés separatista".

En aquest sentit, Cs diu que reforçarà els instruments de la llei d'estabilitat pressupostària així com la de seguretat nacional "perquè un cop d'Estat com el de l'octubre de 2017 no pugui tornar-se a reproduir mai més". També parla d'actualitzar el delicte de sedició i rebel·lió al Codi Penal.

Cs també promet que tancarà les "ambaixades autonòmiques que actuen contra l'interès general d'Espanya" a través d'una reforma de la llei d'acció i servei exterior i que aprovarà una llei de llengües que "garanteixi l'ús de l'espanyol com a llengua comuna" perquè les cooficials "mai siguin una barrera".

A més, sobre els cossos de seguretat, en l'apartat en què proposa equiparar salaris entre Policia Nacional, Guàrdia Civil i policia autonòmica promet un "plus" salarial per als "agents que es juguin el tipus a Catalunya".



Reforma de la Constitució

El partit de Rivera vol impulsar una "actualització" de la Constitució que reforci les competències de l'Estat "per garantir la igualtat de drets entre espanyols" fixant la distribució de competències sense possibilitat de més transferències que les que inclogui la Carta Magna.

També vol suprimir les diputacions provincials i reformar el sistema de finançament autonòmic perquè sigui "més just" i "sense privilegis", fent menció directa al País Basc.



Deixar fora del Congrés els independentistes



Un altre element que vol introduir Cs és establir que els partits hagin d'obtenir un mínim del 3% dels vots a tot l'Estat per aconseguir representació al Congrés -un 6% en el cas de coalicions-. És una mesura que té com a objectiu deixar fora els partits independentistes o nacionalistes. També planteja prohibir que "qui fugi de la justícia pugui presentar-se a eleccions".