Puigdemont escalfa la campanya en l'acte de Lledoners amb paraules dures contra l'estat espanyol

Junts per Catalunya no ha desaprofitat aquest divendres l'oportunitat d'apujar el to de la campanya electoral en l'acte que ha tingut lloc a Lledoner. Després d'actuacions i vídeos d'homenatge als presos independentistes, Carles Puigdemont ha estat l'encarregat, a través d'una videoconferència des de Waterloo, de prémer l'accelerador i atiar contra l'Estat espanyol i al rei.

«Dels noms dels repressors no en quedarà res més que el record fosc i tenebrós de ser servils súbdits de l'últim Borbó que va gosar reprimir els catalans». Amb aquestes paraules ha acabat la seva intervenció, tot assenyalant que els «repressors, que són a Catalunya i a Espanya, tenen nom» i en aquest sentit ha assenyalat «el poders econòmics, com polítics i els mitjans de comunicació».

Centenars de persones s'han desplaçat l'esplanada que hi ha darrera del centre penitenciari per seguir l'acte, en què també hi ha intervingut la cap de llista de JxCat al 10-N per Barcelona, Laura Borràs, ha demanat no oblidar que els «presos polítics» no poden continuar amb les seves vides.