Sánchez es presenta com l'únic capaç de vertebrar l'Estat

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentat aquest divendres el PSOE com l'únic partit que té projecte i presència territorial" a tot l'Estat, i ha insistit que no assolirà cap "gran coalició" amb el PP després de les eleccions, tal com denuncia el líder de Podem, Pablo Iglesias. "No es preocupi ni s'inquieti", ha dit Sánchez, que per contra ha tornat a demanar al líder de Podem que digui públicament si bloquejarà de nou o no un govern progressista liderat pel PSOE. "Els votants progressistes han de saber que es farà amb el seu vot, i ara cal que Iglesias respongui clarament amb un sí o un no si bloquejarà", ha dit.

En un míting a Pamplona Sánchez recordat que el PP no va treure cap diputat a Euskadi i un a Catalunya, i per tant "l'únic partit que pot vertebrar el país" és el PSOE. "Això és una tema important perquè el que s'està posant en risc a Catalunya és la convivència entre catalans", ha afirmat.

El líder del PSOE ha defensat la gestió del seu executiu assegurant que en aquests mesos de govern ha revertit les retallades educatives i ha posat recursos a mans dels petits i mitjans municipis per crear ocupació i lluitar contra la violència de gènere. També ha qualificat d'hipòcrites PP i Cs per signar a Madrid un pacte contra la violència de gènere i retallar alhora les ajudes a les entitats allà on governen.

Un cop més, Sánchez ha apel·lat a la mobilització al 10-N. Ha demanat que ningú es refiï de les enquestes i ha apuntat que el que cal fer és "no fallar" a les urnes.