La CUP no enviarà propaganda electoral a les llars

La CUP Per la Ruptura no enviarà propaganda electoral a les llars per les eleccions del 10-N. Segons han explicat els anticapitalistes en una nota de premsa, el seu pressupost per la campanya és "de mínims", per sota dels 100.000 euros. Així, han descartat enviar propaganda a les cases per reduir "al màxim" el cost de la campanya.

La formació critica, de fet, "l'elevada despesa generalitzada de la resta de partits polítics" i posa en valor la tasca de la militància durant la campanya. Segons càlculs de la CUP, enviar publicitat únicament a la persona més jove de totes les llars catalanes ja suposaria 246.000 euros, gairebé el triple del pressupost electoral de la formació, que ascendeix a un total de 92.065 euros.