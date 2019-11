Cinc imatges que ha deixat el debat del 10-N

En els debats electorals, el més petit detall també compta a l'hora de sumar o restar vots. El celebrat anit, l'únic a cinc, va tenir el conflicte a Catalunya com a pal de paller, però també va deixar algunes imatges rellevants protagonitzades per Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs), Pablo Iglesias (Podemos) i Abascal (Vox).





Un candidat arriba en taxi

La llamborda de Rivera

Abascal, al centre

Els cinc candidats. FOTO: EP

Un d'ells no portava corbata

Abascal, durant una pausa del debat. FOTO: Reuters

I la imatge que no es va produir

Els candidats, camí dels seus faristols. FOTO: Reuters

La presidenta de l'Acadèmia de Televisió, María Casado, va ser l'encarregada de rebre els candidats del debat a les portes del Pavelló de Cristall de la Casa de Campo. Tots hi van arribar en vehicle, menys un, que ho va fer en taxi. El representant de Podemos, Pablo Iglesias, va optar pel transport públic conduït per una dona. També n'hi va haver un que va arribar escortat i a qui li van obrir la porta, Pedro Sánchez, que en exercir de president en funcions va optar pel cotxe oficial. Per ordre d'arribada, el més matiner va ser Santiago Abascal. El de Vox s'estrenava en un debat i s'hi va presentar a 2/4 de 9, 90 minuts abans de començar.Ciutadans té acostumats als telespectadors que segueixen els debats, així com els plens del Congrés i del Parlament, a l'ús de cartells per il·lustrar les seves exposicions. Albert Rivera va fer un pas més, ahir, i es va treure de la butxaca una llamborda de Barcelona trencada amb la qual volia representar "el desorde públic i l'amenaça a l'estat de dret" que afirma que es viu a Catalunya. L'escena va durar 1 minut i 16 segons.De la distribució dels cinc candidats al plató del debat en va sortir beneficiat Santiago Abascal. El candidat del partit d'extremadreta va aconseguir el faristol situat al centre. En les imatges posant per a la premsa, el representant de Vox també va ocupar aquesta posició, robant protagonisme fins i tot a Sánchez. Rivera es va situar a l'extrem dret i Casado a l'extrem esquerra.És habitual veure Santiago Abascal als mítings sense corbata. Durant el debat va mantenir aquesta fórmula, mentre que la resta de candidats si que van optar per dur-ne. Iglesias però, va buscar un punt més informal que la resta i va ser l'únic que no va utilitzar americana, només camisa.Cinc candidats, tots cinc homes. Com en les darreres eleccions generals, els caps de llista són tots barons. A la política espanyola manca paritat i el debat ho va tornar a deixar palès.