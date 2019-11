La JEC denega la petició d'ERC de restituir Junqueras com a candidat

La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat aquest divendres la petició d'ERC de restituir Oriol Junqueras com a candidat a les eleccions del 10-N atenent al fet que el Suprem ha posposat la seva inhabilitació a l'espera del que digui el Tribunal de Justícia de la UE. Contra aquest raonament, la JEC conclou que no pot accedir a la petició perquè Junqueras està condemnat en sentència ferma a una pena de privació de llibertat que està complint en aquest moment, i per tant "incorre en el supòsit d'inelegibilitat establert a l'article 6.2a) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).

A més, la JEC recorda que la proclamació dels candidats d'ERC "és un acte ferm" que ja va ser susceptible de recurs i per tant "no pot ser revisat en aquest moment". En aquest marc, recorda que encara que el Suprem ha acordat posposar l'execució de la pena d'inhabilitació especal de Junqueras, aquest "ha estat també condemnat mitjançant sentència ferma a penes de privació de llibertat i està complint condemna en aquest moment". "Aquesta circumstància –continua- incorre en el supòsit d'inelegibilitat establert a l'article 6.2a) de la LOREG" que diu textualment que "els condemnats per sentència ferma a pena de privació de llibertat en període que duri la pena" són "inelegibles".

L'acord de la JEC és ferm en via administrativa. ERC pot presentar un recurs contenciós-administratiu a la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el termini de dos mesos, malgrat que queden només dos dies per a les eleccions.