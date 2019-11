Eleccions generals 2019: El PSOE guanya, Vox es dispara i Cs s'enfonsa

Les eleccions generals d'aquest 10-N se salden amb una victòria amarga del PSOE, que perd tres diputats respecte al 28-A i haurà de pactar amb el PP o amb una bona colla de partits d'esquerres -entre ells ERC- sí vol tornar a governar. Els comissis també deixen disparen la formació d'ultradreta Vox -doblant la seva representació al Congrés- mentre que Cs s'ha enfonsat. A través del pactòmetre pots veure les combinacions que sumen per govern.

Pedro Sánchez va convocar una repetició electoral pensant en obtenir millors resultats i no haver de dependre dels independentistes ni de Podemos per formar govern. Però les urnes han decidit que els socialistes ho tinguin encara més complicat per governar tot i que la dreta, per la seva banda, no suma.

El Partit Popular ha guanyat suports en aquesta jornada electoral, i ha passat de 66 escons a 88, una xifra inferior a la que pronosticaven els seus dirigents i les enquestes (algunes els donaven un centenar de vots).

La patacada de Cs



Si no hi ha guanyador clar, el que si que ha deixat el 10-N és un perdedor, Ciutadans, que s'ha desplomat i ha perdut 47 escons. S'ha quedat amb 10 dels 57 que tenia després del 28-A. Quan a representació, només n'ha obtingut a quatre comunitats: Andalusia, Catalunya, Madrid i València. Al Principat, ha perdut tres dels seus 5 escons.

Pablo Iglesias i Podemos tampoc surten ben parats dels comicis. L'aparició de Mas País els ha perjudicat i han perdut 7 diputats. Ara en tindran 35. Errejón i la seva formació, només han pescat dos d'aquests diputats perduts pels morats.

23 diputats independentistes, un mes



A Catalunya, les eleccions del 10-N tornen a coronar ERC com la força més votada, però els republicans perden dos diputats respecte al 28-A i passen de 15 a 13, els mateixos que obté la CUP en els seus primers comissis estatals. El PSC manté els 12 que havia aconseguit fa sis mesos, mentre que JxCat puja de 7 a 8 i pren la tercera posició als Comuns tot i conservar els seus 7 representants.

Entre el bloc de dretes, la candidatura dels populars ha obtingut dos diputats a Catalunya, un més que el 28-A. El mateix ha passat amb Vox i, ambdues formacions obtenen més vots que Ciutadans. El partit taronja, seguint la dinàmica patida arreu de l'estat, s'estavella i perd tres dels seus cinc seients al Congrés.

En global, els partits independentistes aporten gairebé la meitat dels 48 diputats que Catalunya té al Congrés.

L'esquerra podria sumar, la dreta no



Amb aquest resultat, el bloc d'esquerres format per PSOE, Podem i Más País superaria en 7 escons al de la dreta que componen PP, Vox, Cs i Navarra Suma. La diferència entre els dos blocs és menor que a l'abril, quan els separaven setze escons. Però els calen abstencions o més socis, com ERC, el PNV o JxCat. En les eleccions de l'28 d'abril la suma de PSOE i Unides Podem i els seus confluències era de 165 i la dels tres partits de la dreta 149.