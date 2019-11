ERC té el domini al Bages, però cedeix pobles

Esquerra Republicana de Catalunya manté, després de les eleccions d'ahir, un domini més que evident en el conjunt del Bages, però el pas per les urnes s'ha traduït en un lleuger retrocés a la comarca en relació amb els comicis del 28 d'abril passat (en els quals, certament, havia obtingut uns resultats extraordinaris). Els republicans han obtingut novament una victòria indiscutible, ja que superen de 7.506 vots la formació que se situa en segon lloc, Junts per Catalunya, i de 10.580 la tercera, el PSC.

En què es palesa aquest lleuger retrocés d'ERC a la comarca? D'una banda, tant en el nombre de vots absoluts com en el percentatge de representativitat. En relació amb les eleccions de fa sis mesos i mig, té una pèrdua de prop de 6.000 vots, el que suposa passar del 31,4% del total de vots emesos al 27,6%. D'altra banda, en el nombre de municipis on els republicans han estat primera força. S'han imposat en pràcticament tres quartes parts de les poblacions, però és que a les eleccions generals del 28 d'abril passat només van deixar tres illes. En aquella ocasió, les excepcions van ser el Pont i Súria, que van quedar a mans del PSC, i Talamanca, que va ser l'únic lloc on es va imposar Junts per Catalunya. Ara, aquestes tres illes no republicanes repeteixen, però se n'hi afegeixen cinc més, totes elles per a JxC. En concret, són Aguilar de Segarra, Gaià, Marganell, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages i Talamanca.

Precisament, Junts per Catalunya és la formació que segurament fa un balanç més feliç dels resultats obtinguts al Bages en relació amb els de fa sis mesos i mig. Tots els indicadors li surten positius, en aquesta comparació. A banda de ser primer força en cinc poblacions més, és un dels tres partits (dels set principals que repetien) que ha crescut, tant en nombres absoluts com en percentatge de vot. En concret, respecte a les eleccions de l'abril ha sumat 889 vots més (un creixement del 5% que els ha dut a superar els 18.000), la qual cosa suposa el 19,62% dels vots totals emesos a la comarca. I el més important: aquest nombre de vots i aquest percentatge fa que sigui segona força a la comarca, davant del PSC, que tot just fa sis mesos i mig havia ocupat aquesta posició. I és que els socialistes perden, respecte a les eleccions del 28 d'abril, més de 4.000 vots al Bages (el 21% menys). En Comú ha aguantat en la quarta posició de fa sis mesos i mig, mentre que en la cinquena se situa la CUP, just davant de Vox i del Partit Popular, que són els dos partits que, igual que Junts per Catalunya, en aquestes eleccions han registrat un creixement de vots i de percentatge respecte als comicis de l'abril. Pel que fa a la participació, baixa 6 punts.