L'empenta republicana deixa fora del Senat la socialista Elia Tortolero

La santjoanenca Elia Tortolero (PSC) no renovarà com a senadora aquesta legislatura. Durant bona part de la nit va estar situada en la quarta posició que li atorgava cadira a la cambra alta, però a mesura que avançava el recompte, quan se superava el 80%, aquest quart lloc va ser per al republicà Robert Masih. ERC col·locava d'aquesta manera els seus tres candidats: la sallentina Mirella Cortès, Ana Maria Surra i l'esmentat Masih. El PSC, per la seva banda, mantenia només Manel Cruz, que en la darrera legislatura va ser el president del Senat.

Tortolero no podia amagar ahir una certa frustració pel resultat, sobretot perquè durant molta estona semblava que renovaria com a senadora, però, amb fair play, afirmava anit que «això és política. Demà [per avui] farem relax, que ja ens toca després d'una campanya molt dura», afegia.

La política santjoanenca es mostrava satisfeta per la victòria socialista a l'Estat, preocupada per l'ascens de Vox i amb interrogants sobre el futur. En una entrevista a Regió7 va aferrar-se a la necessitat de parlar amb els grups per sortir de l'atzucac de formar govern, i ahir hi insistia: «Diàleg, diàleg i diàleg. Asseure'ns i trobar solucions polítiques».

La victòria d'ERC al Senat ahir va fer especialment feliç la sallentina Mirella Cortès, que era la número 1 dels republicans i tenia la difícil tasca de ser el relleu de Raül Romeva, el darrer candidat dels republicans. Cortès no va sumar tants vots com l'exconseller empresonat, però va ser la clara guanyadora amb el suport de gairebé 800.000 persones (a prop del 30%) en el moment de tancar l'edició (el recompte encara no era del 100%).

Cortès, «molt satisfeta» pel resultat de la formació i pel del Senat en particular, assegurava anit haver «patit molt», en una sensació de tensió que li va recordar el que li passava amb els exàmens en la seva etapa escolar.

La senadora sallentina no veu clar que el resultat d'ahir permeti desencallar la política espanyola, si no és que Pedro Sánchez es deixa anar a mans del PP. «Que miri què ha passat a Catalunya, que l'independentisme creix», assegurava.

I a la circumscripció de Lleida, ERC també va fer el ple i va obtenint tres senadors, el que va permetre al solsoní Xavier Castellana (de Freixinet, a Riner) obtenir l'acta de senador. Castellana ja és un dels habituals a la cambra alta, i indicava anit als socialistes espanyols que deixin de mirar Catalunya com un objecte per gua-nyar vots, i recordava als dirigents socialistes que «mentre no hi hagi solució al conflicte català, la governabilitat d'Espanya està bloquejada».