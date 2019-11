Aragonès exigeix a Sánchez una taula de negociació per abstenir-se en la investidura

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va advertir ahir que ERC està instal·lada per ara en el no a la investidura de Pere Sánchez, i va afegir: «O hi ha una taula de negociació política [sobre Catalunya], o nosaltres no podem abstenir-nos». En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès es va referir així a l'acord entre PSOE i Unides Podem per formar Govern i a l'escenari que s'obre per a la investidura.

«Si volen una facilitació de la investidura per part d'ERC, 'sit and talk' [seure i parlar] i creem les condicions per al diàleg», va dir Aragonès, que va afegir que de moment ningú s'havia posat en contacte amb ell per parlar sobre la investidura i sobre el paper dels 13 diputats d'ERC al Congrés.

Aragonès va retreure al PSOE que hagi «abraçat el relat de Ciutadans sobre el que està passant a Catalunya», i va advertir que «la posició d'ERC no serà la mateixa que el juliol», atès que ja no existeix «marge per a la confiança». El dirigent republicà va assegurar que reclama una taula de negociació amb l'Estat, i no en el si de Catalunya, perquè hi ha un «conflicte polític» entre Catalunya i l'Estat.

«Hi ha d'haver un compromís de crear una taula de negociació política entre iguals, institucions catalanes i de l'Estat», va afirmar Aragonès, que va insistir: «Si no hi ha una taula de diàleg i de negociació no podrem facilitar cap Govern espanyol». «Veient els antecedents, que han reduït la confiança a zero, i la frivolitat amb què han actuat, hi ha d'haver una concreció clara sobre si volen que ERC faciliti alguna cosa», va postil·lar.



«Presa de pèl»



El vicepresident de la Generalitat va dir que el sobtat acord per formar Govern entre PSOE i Unides Podem evidencia que s'ha «pres el pèl» als espanyols i la «frivolitat» de les dues formacions. Així mateix, Aragonès va retreure a Sánchez que doni «ple suport» a la sentència del procés i insisteixi que hi haurà «compliment íntegre de les penes», i va insistir que per facilitar la investidura hi ha d'haver almenys un compromís de crear una taula de negociació política amb Catalunya.

Aragonès va mostrar el seu suport als membres de la mesa de Parlament (entre els quals, la santvicentina Adriana Delgado), a qui la fiscalia demana investigar, i va deplorar que l'Estat insisteixi en la via «penal» per abordar «el conflicte polític» a Catalunya. «Això no se solucionarà amb una sentència molt dura del Suprem [...] La independència és un procés irreversible», va afirmar Aragonès, que també va reclamar a Sánchez que mantingui «una via de comunicació oberta» amb el president de la Generalitat, Quim Torra.



Contactes amb el PSOE



La direcció del grup parlamentari del PSOE continuarà avui els contactes amb altres formacions polítiques, en concret amb ERC, els 13 parlamentaris de la qual es preveuen clau en la viabilitat de la investidura de Pere Sánchez i en el fet que hi hagi un nou govern de coalició. Segons fonts d'ERC, la reunió tindrà lloc «en algun moment del matí»; no van confirmar hora encara ni lloc, encara que tot apunta que se celebrarà al Congrés. Adriana Lastra i Gabriel Rufián seran previsiblement els interlocutors.

ERC ja ha manifestat que parteix d'un no a la investidura de Sánchez perquè no comparteix els anuncis presentats en campanya pel president en funcions -recuperar el referèndum com a delicte en el Codi Penal i mesures sobre l'educació i els mitjans catalans. «Han amenaçat amb el 155 a Catalunya, han amenaçat l'escola i els mitjans de comunicació públics i volen introduir al Codi Penal la penalització per fer un referèndum», sostenen fonts republicanes.

Tampoc ha ajudat que en el preacord que van presentar dimarts Sánchez i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'incloguin punts com el número nou, que fa referència a «garantir la convivència a Catalunya».

«Els explicarem que estem en conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, i que apostem per una resolució democràtica i una taula de negociació on posarem l'autodeterminació i l'amnistia, assenyalen les fonts republicanes que asseguren que, a partir d'aquí, estan disposats a escoltar allò que Lastra hagi d'explicar-los.

Amb tot, subratllen que la seva posició inicial és el no a Sánchez, i que si volen que ERC es replantegi el seu posicionament «hauran de moure's molt».