Girona disputa a Manresa el primer lloc de les ciutats més sobiranistes

Manresa és la segona ciutat amb més vot independentista a les generals de diumenge entre les 20 poblacions amb més habitants de Catalunya. Només Girona la supera per un estretíssim marge de 0,81 punts. A les últimes cinc eleccions que hi ha hagut, la capital del Bages s'ha situat primera al rànquing en tres ocasions pel que fa a vot sobiranista, sempre amb Girona al davant o bé al darrere. De fet, en les dues úniques cites electorals en les quals la capital gironina s'ha situat en primera posició ha estat a les generals: les que es van celebrar l'abril passat i les d'aquest novembre.

En tres d'aquestes mateixes cinc últimes eleccions a Manresa s'ha superat el 62 % de vot sobiranista, i a les últimes municipals del maig passat va arribar al 68,78%. De mitjana, a les darreres cinc cites electorals, el vot independentisme s'ha situat en el 61,6%, gairebé un punt més que a la ciutat de Girona.



Menys participació, més vots



A les eleccions generals de diumenge passat, el vot a les formacions sobiranistes -Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP- ha suposat el 57,27 % a Manresa. Són 3,76 punts més que a les generals que hi va haver l'abril. Llavors el percentatge va quedar en el 53,51 %, el segon més alt entre les 20 poblacions amb més habitants de Catalunya. Només va ser superada per Girona amb el 55%. A les generals de diumenge ha tornat a passar el mateix. Girona és la ciutat que ha aportat més vots a l'independentisme, el 58,08%, seguit de Manresa amb el 57,27.

Tot i que hi ha hagut menys participació, el vot independentista ha augmentat. A Manresa Esquer-ra ha obtingut el 27,16 %; Junts, el 21,12% i la CUP, el 8,99%. A Girona es van invertir les tornes. Junts ha sigut la formació més votada amb el 25,77; Esquerra n'ha obtingut el 21,33 i la CUP s'ha situat en el 10,98%.

A la tercera posició, Lleida ha desbancat Sant Cugat del Vallès respecte de les eleccions que hi va haver a l'abril. En els dos casos el vot sobiranista ha superat per dècimes el 50%. Reus ha passat a la cinquena posició al davant de Vilanova i la Geltrú. A partir d'aquí el percentatge ja baixa del 50%. La setena població catalana amb més vot sobiranista és Barcelona, amb el 40,32% i on s'ha imposat Esquerra. A partir d'aquí ja s'experimenten pocs canvis respecte de les generals de l'abril pel que fa a les posicions.

Si es fa la comparativa entre els resultats de l'abril i els de diumenge crida l'atenció que a totes les poblacions amb més habitants de Catalunya ha pujat el percentatge del vot independentista. A Girona fa ser del 55% a les generals de fa 7 mesos, i diumenge va passar al 58,08. A l'abril a Manresa va ser del 53,51, i diumenge del 57,27. Així en totes les poblacions. El salt més significatiu ha tingut lloc a Reus. Del 37,48% de vot sobiranista a l'abril es va passar, diumenge, al 48,82, el que suposa l'11,34% més. Fins i tot a les poblacions amb menys suport al sobiranisme també s'ha notat aquest augment. A Santa Coloma de Gramenet, per exemple, es va passa del 12% al 16,39, o a Sant Boi de Llobregat, del 20,50 al 23,52.



Les darreres eleccions



A les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017, convocades pel govern central de Mariano Rajoy després d'haver aplicat el 155, el 62,44% dels vots a Manresa van ser per als sobiranistes: Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Llavors, Girona va ser la segona població amb més vot independentista, el 62,16%, i Sant Cugat del Vallès la tercera amb el 55,26. Lleida es va quedar en el 50,36, i a partir d'aquí tots els percentatges ja es van situar per sota del 50%. Les eleccions les va guanyar Ciutadans, amb el 25,35% del total de vots, i 36 diputats.

A les europees que es van celebrar el 26 de maig coincidint amb les eleccions municipals Manresa també va liderar el vot independentista amb el 66,02%, seguida de Girona amb el 64,41%. A la capital del Bages es va imposar la llista de Junts per Catalunya liderada per Carles Puigdemont amb el 42,18%. Esquerra va ser segona amb el 23,84.

A les municipals del mateix 26 de maig, Manresa va batre tots els registres anteriors, i les formacions obertament sobiranistes que es van presentar van recollir el 68,78% dels vots. Van ser Es-querra i Junts, que formen govern, Fem Manresa amb 3 regidors, i Primàries, que no va aconseguir representació a l'Ajuntament. Girona va tornar a ser segona i Sant Cugat, la tercera.