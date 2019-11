Unides Podem pretén ministeris socials com Ocupació i Habitatge

Podem negociarà amb el PSOE un govern de coalició en el qual pretén ocupar, a més de la vicepresidència per a Pablo Iglesias, carteres socials com a Habitatge o Ocupació, que tindran, aquesta vegada sí, competències molt definides i concretes que possibilitaran que els morats tinguin capacitat efectiva de prendre decisions de govern.

En qualsevol cas, el futur govern de Pedro Sánchez tindria tres vicepresidències: una d'afers socials per a Pablo Iglesias; una altra d'econòmica, que ocuparia l'actual ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño; i una d'igualtat, que seria per a la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo. Fonts socialistes van explicar a Efe que l'estructura del nou Executiu amb aquestes tres vicepresidències és una proposta del PSOE i està condicionada a les negociacions que en les pròximes setmanes es mantinguin amb Unides Podem per a la investidura de Sánchez.

Fonts consultades per Europa Press apunten al fet que per fer-se una idea de l'organigrama del futur Executiu, n'hi ha prou amb fixar-se en la negociació prèvia a la investidura fallida de juliol. Llavors, els morats van voler dirigir Treball i Transició Ecològica, mentre que des del PSOE els van oferir la vicepresidència social per a Irene Montero (Iglesias havia estat vetat), i tres ministeris, que al principi van ser el d'Habitatge i Economia Social, la cartera de Sanitat, Afers Socials i Consum, i un ministeri d'Igualtat.



Carteres amb competències

De fet, a Podem aspiren a dirigir carteres socials, com va passar al juliol, però amb la diferència que, aquesta vegada, sí que aniran dotades de competències. És a dir, si porten Habitatge tindran capacitat per parar desnonaments i intervenir el mercat dels lloguers i així aconseguir abaixar els preus. Lògicament, si les carteres de Podem són socials, la vicepresidència d'Iglesias també podria anar en aquest sentit.

En canvi, des de Podem no volen dirigir algunes de les carteres que van estar al bombo el juliol, com la de Sanitat, un ministeri amb escasses competències i incidència estatal atès que la gestió està derivada a les comunitats autònomes.



Ministrables recognoscibles

Atès que Unides Podem és un espai polític en el qual conflueixen diverses forces, es pretén que la majoria de les famílies estiguin representades al Consell de Ministres. Així, algun dels diputats d'Esquerra Unida (Alberto Garzón, Yolanda Díaz) podria entrar, o fins i tot un perfil molt marcat com el de Juantxo López de Uralde, que després de fundar Equo s'ha quedat la bandera de l'ecologisme al partit morat, motiu pel qual podria ser candidat a ostentar la cartera de Transició Ecològica. Qui no sembla tenir opcions d'entrar a l'Executiu és el portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens.



Montero, Mayoral, Echenique

En tot cas, les persones que Iglesias triarà perquè l'acompanyin en la seva marxa al Govern de coalició amb el PSOE seran membres recognoscibles del treball parlamentari del grup confederal. Per exemple, si ja el juliol Irene Montero gairebé va tocar la vicepresidència, ara és molt probable que acabi dirigint alguna de les carteres que ostentin els morats.

Uns altres dels dirigents de Podem que pot jugar un paper clau en el nou govern podrien ser tant Rafa Mayoral (molt lligat a les lluites dels col·lectius socials) com Pablo Echenique, persona de la màxima confiança d'Iglesias que va ser l'encarregat de liderar les negociacions del juliol i que ha estat fins a les autonòmiques de maig secretari d'Organització de Podem.