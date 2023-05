El secretari general del PSOE i president espanyol, Pedro Sánchez, ha cridat els ciutadans a "lliurar la batalla" contra el "corrent reaccionari" que al seu entendre representen PP i Vox. Sánchez ha advertit que en aquests comicis els electors hauran de triar entre "avenç" o "retrocés", i ha augurat que les formacions de la dreta redoblaran l'ofensiva i propagaran "mentides" i "barbaritats" tal com "han après dels seus mestres nord-americans", en referència a l'estil de Donald Trump. "La tempesta serà tremenda. Parlaran de tupinada, i alguns diran que m'han de detenir com a responsable d'aquesta tupinada", ha advertit, però "guanyarem", perquè la societat espanyola no es pot permetre "el luxe de retrocedir ni un centímetre".

Sánchez ha fet aquestes manifestacions durant la seva intervenció en obert davant els grups del PSOE del Congrés i del Senat, que s'han reunit per última vegada abans de les eleccions un cop ja s'han dissolt les Corts.

El líder del PSOE ha explicat els motius que el van portar a la convocatòria anticipada d'eleccions. Una decisió que va prendre "amb la consciència", perquè "cap líder que mereixi ser-ho pot mirar a una altra banda quan els seus pateixen un càstig tan immerescut i injust".

"Sé perfectament que a tots ens agafa cansats, que s'acosten les vacances, les primeres normals després de la fi de la pandèmia, i que necessitem descansar, però el que es decideix el 23 de juliol serà decisiu per a Espanya, perquè el resultat tindrà efectes sobre les vides de la majoria social del país durant la pròxima dècada", ha dit.

En aquest sentit, ha advertit que l'objectiu declarat del PP i Vox és "derogar el 'sanchisme'" cosa que implica, ha dit "desmantellar el que s'ha aconseguit", com "per exemple el Salari Mínim per tornar als 835 euros de Mariano Rajoy, la reforma laboral per imposar la precarietat als contractes, o suprimir l'Ingrés Mínim Vital que han desqualificat com a 'pagueta'".

Els ciutadans "hauran de triar"

Per aquest motiu ha fet una crida a "donar la batalla" a una dreta i una extrema dreta que no mostren "cap distinció". Ara, ha afirmat, "Espanya ha de decidir quina direcció pren, i clarificar si vol seguir ampliant drets o derogar-los" i si "al capdavant del govern hi vol una força socialdemòcrata o un tàndem de dretes i extremes dretes que copien els mètodes i els proclames que hem vist a Washington, Budapest o Brasil".

"Alguns diran que se m'ha de detenir"

El líder del PSOE ha advertit que en aquesta campanya "la tempesta serà tremenda" i caldrà "suportar boles, insults i mentides". "Provaran de crispar perquè no se sentin els arguments amb l'únic objectiu de desmobilitzar la majoria, i des de la posició de domini als grans mitjans de comunicació faran una campanya encara més ferotge d'insults".

Segons Sánchez, la dreta i les seves terminals mediàtiques "s'inventaran barbaritats" com una suposada "tupinada", fins a l'extrem que "alguns diran que m'han de detenir com a responsable d'aquesta tupinada", tal com es va fer, ha recordat, als Estats Units per part dels seguidors de Trump.

Demana un "suport contundent"

Per tot plegat ha demanat un "suport contundent i rotund" a les urnes del 23-J. "Necessito comptar amb un gran suport social per fer d'Espanya una millor Espanya", perquè "no ens podem permetre el luxe de retrocedir ni un centímetre" i "hem d'accelerar el pas dels avenços si volem aspirar a la millor de les espanyes".

El PSOE, fundat per 25 treballadors

Sánchez ha marcat també la línia del que considera que ha de ser la línia de la seva formació en aquestes eleccions i en els pròxims anys. "El nostre partit no el van fundar set ministres d'una dictadura amb finançament de banquers, sinó 25 treballadors en un bar de Madrid. Aquesta és la gent a qui representem, a qui defensem i de qui depenem per guanyar al PP i a Vox".