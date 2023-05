L’inesperat avanç de les eleccions generals anunciat pel president del Govern, Pedro Sánchez, ja comença a tenir conseqüències gairebé dos mesos abans de plantar-se les urnes. Els comicis se celebraran el pròxim 23 de juliol, en ple estiu, amb mig Espanya de vacances i amb viatges ja reservats. El resultat és que les peticions de vot per correu ja han començat a disparar-se fins a nivells desconeguts.

Només en la primera jornada en què es va obrir el termini de sol·licitud de votar per correu, Correus va gestionar més de 30.000 peticions de ciutadans que busquen evitar acudir presencialment al seu col·legi electoral a finals de juliol, segons confirmen fonts oficials a ‘El Periódico de España’, del grup Prensa Ibérica, que apunten que l’allau d’aquest dimarts implica més que triplicar les peticions registrades en la primera jornada hàbil en les últimes eleccions generals del 2019.

Correus va obrir aquest dimarts el procés de petició de vot per correu i l’allau es va produir en una jornada en què només podia sol·licitar-se de manera presencial a la xarxa d’oficines del grup postal. Aquest dimecres, la companyia ja ha habilitat la possibilitat de realitzar la tramitació del vot per correu de manera telemàtica a través de la seva web corporativa.

Com i quan demanar-ho

El vot per correu per a les eleccions generals del 23-J es pot sol·licitar des d’aquest dimarts 30 de maig, una vegada publicada la convocatòria electoral en el BOE, i fins al 13 de juliol, i una vegada activada aquesta opció ja no es podrà votar presencialment.

La petició ha de formular-se personalment per l’interessat i identificar-se amb el DNI, i rebrà al domicili que hagi indicat –no ha de ser necessàriament la seva residència habitual– el certificat d’inscripció en el cens i les paperetes amb les candidatures de tots els partits entre el 3 i el 17 de juliol. El votant disposa de termini fins al 19 de juliol per presentar el seu vot per correu en una oficina de Correus.

En les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig, més de 984.000 ciutadans van enviar el seu vot per correu, un 6,4% més que en els comicis anteriors. Durant la passada campanya electoral s’han conegut diverses operacions policials i judicials a diverses localitats contra presumptes intents de compra de vots aprofitant la seva tramitació per correu.