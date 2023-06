Un total de 5.703.459 electors catalans podran votar en les pròximes eleccions generals al Congrés dels Diputats i al Senat convocades per al proper 23 de juliol, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquests, 5.422.304 són residents a Catalunya o al conjunt de l'Estat mentre que 281.155 són residents a l'estranger. A tot l'Estat, podran dipositar el seu vot 37.446.432 electors en els comicis a les dues cambres, dels quals 35.141.122 resideixen a l'Estat i 2.325.310 viuen a l'estranger. Del primer grup, 1.639.179 joves ho podran fer per primer cop des de l'anterior convocatòria, el 10 de novembre del 2019, per haver complert els 18 anys durant aquest període. El cens electoral es pot consultar des d'aquest dilluns fins al dia 12 de juny.

Per demarcacions, a les comarques de Barcelona estan cridats a les urnes 4.243.220 electors (dels quals 217.355 resideixen a l'estranger), a les de Girona 546.373, dels quals 23.993 viuen en un altre país; a les comarques de Lleida 317.220, dels quals 18.260 ho poden fer des de l'estranger i a les comarques de Tarragona 596.646, dels quals 21.547 tenen la seva residència fixada en un altre país. Segons l'INE, per als electors que viuen a l'estranger no serà necessari fer una sol·licitud prèvia. En aquest cas, l'Oficina del Cens Electoral (OCE) enviarà a tots els electors la documentació necessària per al vot en dos enviaments independents i que també es pot obtenir directament en els centres de votació establerts pel Ministeri d'Assumptes Exteriors, UE i Cooperació del 15 al 20 de juliol. Dels 2.325.310 que podran votar des de l'estranger, el col·lectiu més nombrós és el resident a l'Argentina (434.599), seguit de França (237.656), els Estats Units (157.969), Cuba (152.791) I Alemanya (142.537).