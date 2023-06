El Consell Nacional d'ERC ha ratificat les llistes dels republicans a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del 23 de juliol. Com estava previst, el número 1 a la cambra baixa per Barcelona serà Gabriel Rufián, seguit de l'exconsellera Teresa Jordà i el periodista i escriptor Francesc-Marc Álvaro. En el cas de Girona, la cap de llista serà la diputada Montse Bassa; a Tarragona, Jordi Salvador; i a Lleida, Inés Granollers. Pel que fa al Senat, la direcció republicana ha proposat el catedràtic emèrit de Dret Penal Joan Queralt com a cap de llista per Barcelona. L’acompanyaran a la llista els ja senadors Robert Masih i Ana Surra, escollits per la militància.

La candidatura liderada per Rufián al Congrés també comptarà amb l'actual diputada Pilar Vallugera, com a número 4; el diputat al Congrés i candidat pel Baix Llobregat Joan Capdevila en cinquena posició; i la també diputada a la cambra baixa Maria Dantas, en sisè lloc. En el número 7 hi concorrerà, en representació d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Héctor Sánchez; i en la vuitena posició, el candidat del Jovent Republicà, el mallorquí Biel Cursach. Pel que fa al Senat, a Girona faran tàndem el ja senador Jordi Martí i el filòsof i catedràtic Josep Maria Terricabras, així com Susanna Pagès. A Tarragona, els candidats al Senat seran Jordi Gaseni, actual alcalde de l'Ametlla de Mar i president de l'AMI; i els senadors Laura Castel, i Josep Rufà. A Lleida la candidatura estarà formada per Sara Bailac, actual portaveu adjunta al Senat i vicesecretària general d’Acció Política i Sectorial del partit; Carme Lostao, alcaldessa d'Oliana aquest últim mandat; i Xavier Castellana, actual senador.