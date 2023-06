PortAventura World regalarà entrades a totes les persones que siguin designades per ser membres de meses electorals en els comicis a les corts generals espanyoles del 23 de juliol. La campanya "disruptiva" du el lema #queemtoquimesa i pretén "oferir una bona notícia i un al·licient extra" per aquells que en els pròxims dies rebran les notificacions per ser membres de mesa, més de 530.000 persones, entre presidents, vocals i suplents.

"PortAventura World endolceix el tràngol amb una entrada gratis per a tots els designats", anuncien des del parc. Els passis d'accés es podran demanar fins al mateix 23 de juliol a través d'un espai habilitat a la web de PortAventura. Caldrà presentar el document oficial de citació.