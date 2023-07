Les prediccions més enllà de les enquestes: qui guanyarà les eleccions generals?

EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, ofereix la primera actualització del mercat de prediccions Predilect per conèixer l’evolució de les estimacions de vots, escons i participació en les eleccions generals del 23 de juliol. Fruit d'un projecte d'investigació de la Universitat de Zuric, Predilect és l’únic mecanisme que permet seguir l’última hora de les expectatives electorals més enllà de les enquestes i fins i tot la mateixa jornada electoral, donada la prohibició legal de publicar estudis d'opinió durant els cinc dies previs als comicis i fins que tanquin els col·legis electorals.

En aquesta nova actualització, que recull els efectes de la presentació del programa electoral d’Alberto Núñez Feijóo i les seves negociacions amb Vox en diverses comunitats autònomes, tant el PP com el PSOE han sumat un escó cada un en les últimes 24 hores en detriment dels seus respectius socis naturals, Vox i Sumar. És a dir, l’equilibri entre blocs no ha variat i les dretes continuen sense arribar a una majoria suficient per assegurar-se la governabilitat. Els populars mantenen un folgat avantatge al capdavant i guanyarien les eleccions amb comoditat, tot i que la suma amb Vox continua lleugerament per sota de la majoria absoluta. Pedro Sánchez retrocediria de forma significativa, però podria intentar articular una majoria amb els mateixos socis en què s’ha recolzat durant aquesta legislatura. L’extrema dreta de Santiago Abascal segueix per davant de la coalició de Yolanda Díaz, en la seva pugna per mantenir la condició de tercera força política.

Més informació (Auto) Títol notícia (Auto) El PP guanyaria les eleccions amb el 34,13% dels vots i avançaria en 5,5 punts el PSOE, que es quedaria en el 28,59% dels sufragis. Respecte a l’anterior predicció, els populars han pujat tres dècimes i els socialistes n’han guanyat una, per la qual cosa la distància entre tots dos ha crescut dues dècimes en les últimes 24 hores. Per la seva banda, Vox aconseguiria el 13,54% de les paperetes, dues dècimes menys que ahir, i Sumar n’obtindria el 13,35%, també dues dècimes menys que el dia anterior. És a dir, el PP és el partit que més ha pujat en les últimes 24 hores i Vox, el que més ha retrocedit. La cursa electoral manté molt igualades dues batalles més: ERC i Junts, separats per menys d’una dècima a favor dels postconvergents, i el PNB i EH Bildu, la distància dels quals també és inferior a una dècima a favor dels penebistes. El gràfic següent mostra l’evolució del percentatge de vot de cada força política des de l’inici de la sèrie de prediccions. Més informació (Auto) Títol notícia (Auto) Convertits aquests percentatges en seients al Congrés, tampoc hi ha hagut variacions. Feijóo obtindria 134 escons (avui en té 89) i Sánchez es quedaria amb 103 diputats (ara en té 120). Tant el PP com el PSOE han sumat un parlamentari cada un. Abascal aconseguiria 38 escons (avui en té 52), un més que en l’anterior predicció, i Díaz aconseguiria 35 diputats (ara en té 35), en tots dos casos un menys que fa 24 hores. Els altres dos polsos continuen tan empatats com ahir: Junts i ERC aconseguirien 10 escons cada un, i PNB i EH Bildu obtindrien 6 diputats cada un. Els 8 parlamentaris restants es repartirien entre altres formacions. El gràfic següent mostra l’evolució de l’evolució d’escons de cada força política des de l’inici de la sèrie de prediccions. Amb aquests resultats, el bloc de dretes que formen el PP i Vox sumaria 172 escons, per la qual cosa es quedaria a quatre diputats de la majoria absoluta (176). L’actual coalició del Govern, el PSOE i Sumar, aconseguiria 138 escons, cosa que obligaria Sánchez a pactar amb tots els socis que el van recolzar en la seva primera investidura i amb Junts per Catalunya per intentar neutralitzar la suma de Feijóo i Abascal. Cap dels dos blocs s’ha mogut en les últimes 24 hores. Més informació (Auto) Títol notícia (Auto) La participació és la gran incògnita d’aquestes atípiques eleccions en plenes vacances d’estiu i aquesta dada pot resultar clau per a les expectatives de cada bloc. Predilect estima que aniran a votar el 70,58% del cens, quatre punts més que en l’anterior predicció i 4,3 punts més que en els últims comicis, quan es va obtenir el pitjor registre de mobilització en unes generals (66,23%). El rècord de participació es va donar el 1982, amb un 79,97% en les primeres eleccions que va guanyar Felipe González.

Després del tomb en el mapa polític que van significar les eleccions municipals i autonòmiques, Sánchez i Feijóo deslliuraran el 23J la batalla definitiva per l’hegemonia del tauler electoral. El PP navega amb el vent a favor de les enquestes i l’efecte del seu recent èxit a les urnes mentre el PSOE s’aferra a la gestió social i econòmica del Govern i al possible desgast que puguin patir els populars pels seus pactes amb Vox, a més de l’impacte, encara incert, que pugui tenir la integració de tot l’espai a la seva esquerra en la nova marca Sumar. La suma dels blocs d’esquerra i dreta serà sens dubte la dada determinant de la nit electoral.