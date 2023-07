Amb l'auge de la dreta i l'extrema dreta com a teló de fons, la cursa cap al 23-J comença sense unitat programàtica entre els partits independentistes. ERC vol un consens per fixar un "preu més alt" a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez, Junts avisa que no regalarà ni un vot i la CUP fixa com a condició que el PSOE fixi data i pregunta per al referèndum. Tot plegat després d'una davallada de la mobilització del vot independentista al 28-M. Finalment, però les bases de l'ANC han tombat la proposta de la direcció de l'entitat de promoure l'abstenció o el vot nul. Per la seva banda, el PSC es marca com a objectiu eixamplar dels 10 diputats actuals als 15 la distància amb el PP a Catalunya.

Els partits catalans afronten una nova campanya, aquesta vegada forçada pel líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha avançat els comicis com a reacció als resultats de les eleccions municipals i autonòmiques del 28-M.

Després de la davallada de vots d'ERC, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va fer una crida a un "front comú democràtic" per mobilitzar el vot sobiranista davant l'auge de l'extrema dreta i va donar per fet que PP i Vox governaran després de les eleccions. Han anat passant les setmanes i la proposta no s'ha concretat. En els darrers dies, el tàndem Gabriel Rufián i Teresa Jordà ha proposat als partits independentistes un "acord mínim programàtic" i fixar un "preu més alt" a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. Però la campanya arrenca sense un mínim comú denominador entre les forces independentistes que es presenten a les eleccions.

Tot i que inicialment l'exconseller Jaume Giró va voler plantar batalla per forçar unes primàries, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont li va demanar que es retirés per tal que l'actual diputada de Junts al Congrés Míriam Nogueras sigui el cap de cartell. Nogueras ja ha advertit que el seu partit "no regalarà ni un sol vot" a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez per evitar un govern de PP i Vox. I s'ha mostrat molt crítica amb el paper d'ERC en l'última legislatura i la taula diàleg. De fet, equipara el PSOE amb el PP en relació amb Catalunya.

El PDeCAT es presenta a les eleccions sota la marca Espai CiU i amb Roger Montañola com a cap de llista per Barcelona. Defensa que han de concórrer al 23-J amb una llista separada perquè, segons diu Montañola, s'assembla a Nogueras "com un ou a una castanya" i qualifica la cap de llista de Junts com a "filocupaire". El candidat veu possible un pacte del Majestic entre Espai CiU i PP per aconseguir millores per a Catalunya. Finalment, la Junta Electoral Central (JEC) ha atorgat a Espai CiU-PDeCAT el 100% dels drets electorals de JxCat tombant una resolució prèvia de la Junta Electoral de Barcelona, que havia arribat a la conclusió que els drets s'havien de repartir al 50%.

Per la seva banda, la CUP ha decidit en consulta interna i amb el 61% dels vots tornar-se a presentar al Congrés. Els anticapitalistes ja han posat "preu" a permetre la investidura de Sánchez: data i pregunta pel referèndum. En aquest sentit, el cap de llista per Barcelona, Albert Botran, defensa que s'ha de condicionar qualsevol acord a Madrid a l'exercici del dret a l'autodeterminació.

Finalment, les bases de l'ANC han tombat promoure l'abstenció o el vot nul a les eleccions del 23-J, tal com proposava la direcció de l'entitat. Així ho ha decidit el 59,7% dels socis que han votat en una consulta interna, amb només una participació del 9,4%. Després del resultat de la consulta, l'Assemblea ha explicat que es mantindrà "neutra" respecte al 23-J.

I per la seva banda, Òmnium crida a omplir "massivament" les urnes per evitar que l'Estat "condemni l'independentisme a la irrellevància". I el Consell de la República demana als partits independentistes que "bloquegin" la investidura si no hi ha un compromís "inequívoc" per una solució política del conflicte amb Catalunya.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha marcat com a objectiu eixamplar la distància respecte al PP a Catalunya en les eleccions espanyoles del 23-J. Actualment és de 10 diputats i vol arribar fins a 15. A finals de maig, Illa va dir que seria una "contribució important" perquè no hi hagi govern del PP. Meritxell Batet repeteix com a número 1 de la llista per Barcelona i el lema podria ser 'Si tu no hi vas, ells tornen', l'eslògan que els socialistes es van inventar el 2008 per combatre l'alta mobilització de la dreta. Segons els socialistes, no és moment de bloquejar ni posar preu a una eventual investidura de Sánchez.

Sumar-En Comú Podem presenta la diputada Aina Vidal de cap de cartell en substitució de Jaume Asens. Vidal té com a repte trobar el seu lloc en una campanya molt polaritzada pel vot útil. De fet, els comuns defensen que el 23-J no va del vot útil sinó del "vot decidiu" que diuen que representa la seva candidatura per tal de garantir que es reediti el govern de coalició d'esquerres. Caldrà veure també com es concreta en el programa electoral propi d'En Comú Podem la seva proposta perquè Catalunya pugi votar en referèndum un "nou pacte territorial".

I el PP es presenta a Catalunya amb la novetat de Nacho Martín Blanco com a cap de llista per Barcelona. El fins fa poques setmanes portaveu de Cs al Parlament ha fet el salt al PP després de qüestionar la viabilitat de Ciutadans. Martín Blanco defensa l'abstenció dels populars en una hipotètica investidura de Sánchez per evitar pactes amb independentistes en cas que el PP no guanyi les eleccions del 23-J.

Són les primeres eleccions dels últims anys en què Cs no es presenta i, per tant, una de les incògnites és on aniran a parar els vots que fins ara anaven al partit lliberal. Especialment a Catalunya, on Ciutadans encara manté representació al Parlament.