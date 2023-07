PSOE, PP, Vox i Sumar van obrir oficialment dijous una campanya de les eleccions generals que les dues formacions de la dreta volen convertir en un plebiscit sobre el 'sanchisme' i els seus pactes, mentre que PSOE i Sumar pretenen centrar en els avenços de les polítiques socials i en la derogació de drets que al seu entendre suposaria un govern de PP i Vox. Sánchez busca remuntar a les enquestes redoblant la seva presència als mitjans espanyols. Ha cancel·lat l'agenda d'aquest cap de setmana per centrar-se en el 'cara a cara' amb Feijóo de dilluns a Antena 3. Feijóo, per la seva banda, ha rebutjat assistir als debats a quatre i ho fia tot a l'apel·lació al vot útil i a unes enquestes internes que situen els populars al llindar de la majoria absoluta.

Pedro Sánchez va convocar aquestes eleccions l'endemà de la derrota del PSOE als comicis autonòmics i municipals del 28-M, on el PSOE va perdre 700.000 vots. El fracàs d'aquella campanya, marcada pel soroll de l'espai de Sumar i pels anuncis de mesures que l'oposició –i els socis- van titllar d'electoralistes, ha provocat un canvi d'estratègia del líder dels socialistes espanyols. Sánchez obre aquest dijous a les 18.30 ha de manera tradicional la campanya a la Casa de Campo de Madrid, però seguidament es dirigirà al plató de Telecinco per aparèixer entrevistat a les 21h per Pedro Piqueras.

El PSOE, que porta per lema "La millor Espanya" planteja una campanya amb menys actes però més presència mediàtica. Sánchez ha passat en els últims dies per programes com 'El Hormiguero' d'Antena 3 (amb una bandera LGTBI al canell) o 'Ana Rosa' de Telecinco, on ha introduït un element nou en el seu discurs respecte a l'anterior campanya: la crítica al biaix de dretes que considera que hi ha a la televisió privada i que ha servit per difondre "mentides i maldats" sobre ell, segons ha afirmat durant les seves aparicions.

Menys actes i més televisió és l'estratègia que l'ha portat a cancel·lar l'agenda del cap de setmana –tenia un míting a Plasencia el dissabte- per preparar el 'cara a cara' amb Feijóo del pròxim dilluns a Antena 3. Sánchez planteja aquest debat com la primera gran fita de la campanya. El PSOE creu que ha aconseguit batre Feijóo en els enfrontaments que ha mantingut amb el líder del PP al Senat, i és conscient també que les enquestes –com el CIS d'aquest dimecres- els situen lluny de poder disputar la victòria al PP. Fonts de Ferraz insisteixen que "hi ha partit", i les enquestes, també les privades, apunten a una recuperació de vot socialista fruit, entre altres, d'una transferència de votants d'alguns dels seus aliats tradicionals.

De fet el president espanyol no participarà en cap acte de campanya fins dijous que ve, perquè a principis de la pròxima setmana assistirà a la cimera de l'OTAN de Lituània on, això sí, es podrà tornar a fotografiar amb Joe Biden.

Feijóo apel·la al 'vot útil'

Feijóo, per contra, només ha confirmat la seva presència a un únic debat, el 'cara a cara' de dilluns. La seva negativa –i també la d'Abascal- a assistir a altres formats ha provocat de moment la cancel·lació del debat a quatre (Sánchez, Feijóo, Abascal i Díaz) organitzat per la Cadena Ser i Prisa el 14 de juliol. El líder del PP també ha refusat ser present al debat a quatre previst pel 19 de juliol a TVE acusant RTVE de manca de neutralitat.

Feijóo ha elegit "És el moment" com a lema d'una campanya novament centrada en els acords de Sánchez amb l'independentisme i en el model econòmic, tot i que en els últims dies ha deixat enrere el discurs més dur de la 'derogació del 'sanchisme' i ha reconegut, per exemple, que mantindrà l'eix de la reforma laboral. El líder del PP aspira a una victòria com la de Juanma Moreno a Andalusia per no haver de dependre dels vots de Vox, que ja ha advertit que demanarà presència al Consell de Ministres a canvi del seu 'sí' a la investidura.

El líder del PP obre els actes aquest dijous al seu municipi natal Os Peares, a Ourense, i a la tarda fa la tradicional enganxada de cartells a Castelldefels, on Manu Reyes ha aconseguit la majoria absoluta. En els últims dies ha redoblat les crides a la unificació del vot de dreta a l'entorn del PP. Una apel·lació al "vot útil" que segons fonts del PP empeny la formació cap a la majoria absoluta, però que segons totes les enquestes és insuficient per esquivar la dependència de Vox per a la investidura.

La censura entra en campanya

Precisament la relació amb Vox i els pactes a territoris com el País Valencià, Illes Balears o Extremadura ha introduït soroll a l'entorn de l'estratègia del líder del PP. I no només pels perfils ultraconservadors dels representants de Vox, sinó també per la cancel·lació per part d'ajuntaments i institucions governades per PP i Vox de concerts i obres teatrals, fins i tot clàssics com Lope de Vega, que aborden temàtiques com l'homosexualitat o qüestions de memòria històrica.

Yolanda Díaz busca superar els 35 diputats

Sumar ha elegit el lema de campanya 'Es per tu" i ha aconseguit arribar a l'inici formal de la campanya deixant enrere el soroll intern que havia provocat la confecció de la candidatura i de les llistes. Yolanda Díaz ha situat Ernest Urtasun com a portaveu de campanya i ha limitat la presència de membres de Podem a les paperetes. Irene Montero –que ha vist com Díaz elegia Elisabeth Duval com a portaveu de feminisme i drets LGTBI- no serà diputada, com tampoc referents de Podem com Pablo Echenique.

La líder de Sumar pugna per superar els resultats de Podem del 2019, 35 diputats. Ha plantejat aquesta setmana la creació d'una renda universal de 20.000 euros finançada amb l'impost de les grans fortunes i destinada a formació o emprenedoria per als joves que compleixin 18 anys. Una mesura que la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, va qualificar d'irresponsable perquè suposa distribuir 10.000 milions d'euros sense tenir en compte el nivell de renda dels beneficiaris.

Yolanda Díaz centrarà a campanya en les grans ciutats. Obre els actes aquest dijous a la Coruña de la mà de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, i tornarà a Catalunya el 20 de juliol amb dos actes, un al migdia a Girona i un altre a la nit a Barcelona. El CIS d'aquest dimecres li atorga entre 43 i 50 escons i la possibilitat de reeditar el govern de coalició amb Pedro Sánchez sense necessitat de pactar amb els aliats tradicionals, malgrat que la resta de sondejos apunten en direcció contrària.

Vox, bandera de l''antisanchisme'

Santiago Abascal aspira a esdevenir una crossa indispensable per a un hipotètic govern de Feijóo, i malgrat que les enquestes li ho concedeixen, veu com els sondejos apunten a una deriva a la baixa de la seva formació. La crida del líder del PP al "vot útil" ha fet que aparegui ja en quarta posició en alguns sondejos. La formació d'extrema dreta ha elegit "Decideix el que importa" com a lema de campanya, i manté el discurs tradicional de la ultradreta sobre immigració o Catalunya. Abascal preveu una campanya presencial a l'estil tradicional, amb 24 actes a tot l'Estat en què preveu enarborar la bandera de l'autèntic 'antisanchisme'.