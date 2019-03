Junyent fitxa cares conegudes del teixit social i econòmic per governar Manresa fins al 2023

Avís per a navegants del candidat de Junts per Manresa i actual alcalde, Valentí Junyent, en l'acte de presentació dels 12 primers noms de la candidatura a les municipals que ahir va omplir de gom a gom la sala petita del Kursaal: «Manresa necessita una nova mirada sobre l'urbanisme. Han passat diferents governs per l'Ajuntament però s'han mantingut els mateixos tècnics».

Si els postconvergents tornen a governar s'anuncien canvis, tot i que ja han tingut l'alcaldia els darrers 8 anys.

Va ser la declaració més de míting de l'atípic acte electoral que va servir per presentar en públic els fitxatges del teixit econòmic i social amb què Junyent aspira a seguir governant la ciutat fins al 2023: l'arquitecta Claudina Relat, el professor del departament de Geografia de la UAB Josep Gili, la infermera i exdirectiva del CE Manresa Lluïsa Tulleuda, la comerciant i membre de junta de Guimerà Comerç Mercè Tarragó, la gerent de notaria Neus Adelaida, l'economista molt vinculada a l'Agrupació Cultural del Bages i organitzadora de la cavalcada i de la trobada d'havaneres Núria Masgrau, la professora de música i directora de corals Rosa Ortega i el dirigent veïnal i treballador del departament d'enginyeria de Denso Said Ghoula.

Completa la llista de debutants el professor i president del PDeCAT a la ciutat, Josep Maria Fius, i el també professor i exdirector general de Centres Públics de la Generalitat Toni Massegú.

Tal com ja va avançar ahir Regió7, dels actuals regidors només repetirà Joan Calmet. La seva va ser la intervenció més agraïda i emocionada en una sala on hi havia els regidors que sortien i els que entraven envoltats de les seves famílies en un acte que es definia pel que no hi havia: sense música ni discursos abrandats. Sense presentador. Amb uns padrins que donaven la seva visió personal de cada membre de la llista, que feien un regal -un braçalet de capità, una brúixola, un astrolabi, una clau de pas de bota de vi...- que els demanaven que si sortien elegits treballessin per una ciutat més neta, amb millor mobilitat, més connectada amb la metròpoli, on les idees es poguessin fer realitat.

Amb vídeos en què els membres de la llista explicaven quina era la seva cançó preferida, què feien sempre abans de sortir de casa, quines creien que eren les seves qualitats i defectes.

S'alternaven les explicacions breus de per què entraven en política amb les revelacions sorprenents dels padrins: «Jo l'he conegut abans que la seva mare», va dir el germà bessó de Mercè Tarragó; «Sort en vam tenir del fogonet que es va entestar a dur en el viatge a París per no passar gana», explicava la padrina de Núria Masgrau; «jugàvem amb les pedres i l'aigua», recordava el de Calmet.

Toni Llobet va posar la traca final recordant com el 2011 van trobar un Ajuntament: «A la deriva. Ara torna a tenir combustible després de les penúries, però sense un bon capità es tornarà a estavellar». Junyent va acabar advertint al seu equip que «sabem que som el rival a batre», però precisament per això: «Sortiu i gaudiu».

Els 12 primers de la llista de Junts per Manresa

L'ordre d'aparició està ordenat alfabèticament, exceptuant el cap de llista, Valentí Junyent.



Fes clic sobre la imatge per accedir a l'interactiu i veure la informació de cada membre de la llista.

Valentí Junyent



58 anys. Té un germà més gran, en Francesc, i fa 28 anys que està casat amb la Rosa Vilaseca. L'any 1984 es va llicenciar en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, tot i que la seva trajectòria professional ha estat marcada per la gestió esportiva. Ha deixat una empremta en clubs d'elit de l'hoquei sobre patins i del basquetbol, i ha estat director d'arbitratge de l'ACB fins el 2010. Va ser president executiu i director general del Bàsquet Manresa en l'etapa més exitosa de la història del club: el TDK va ser campió de la Copa del Rei (1996), de la Lliga Catalana (1997) i de la lliga ACB (1998). Té un Màster en direcció i gestió esportiva de l'INEF de Catalunya i un màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions per la UB. El Valentí ha mantingut l'arrelament a la ciutat i sempre ha tingut Manresa al cor, malgrat que les seves activitats professionals l'han portat fora dels límits de la comarca.

Va estudiar a l'escola parroquial del Vilar i al Col·legi Badia Solé de Manresa, clau en la seva formació humana i acadèmica. Des del 1978 hi va exercir com auxiliar administratiu. Va ser professor de BUP i COU de l'Escola Sant Francesc i professor i director tècnic de BUP i COU de l'Escola Joviat durant sis cursos.



Claudina Relat



35 anys. Casada i mare d'una filla. És arquitecta per l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC) i està cursant el Màster Oficial en Urbanisme. Ha treballat en més de 15 despatxos d'arquitectura de Catalunya. Des del 2009 té el seu propi estudi d'arquitectura ubicat a Manresa i lidera un projecte d'arquitectura sostenible i ecològica. A escala internacional, les seves obres han estat publicades sobretot en països asiàtics. Va estar nominada al premi National Program and RIAS (Royal Institute of British Architects, RIBA) Student Awards for Architecture 2006.



Joan Calmet



55 anys. Casat i pare de dues filles. Diplomat en Magisteri a la Universitat Autònoma de Barcelona. Té 32 anys d'experiència en el sector del comerç audiovisual. Actualment és Regidor d'Habitatge i Barris, i Turisme. És el segon tinent d'alcalde.



Josep Gili



56 anys. Pare de dos fills. Llicenciat en Geografia per la UAB. Postgrau en Ordenació del Territori i Urbanisme pel Departament d'Infraestructura del Transport i Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Durant gairebé 10 anys va ser el director general de l'empresa Tecnogeo. Des del 1993, és professor associat del Departament de Geografia de la UAB.



Josep Maria Fius



35 anys. Casat i pare d'un fill. Diplomat en Magisteri d'Educació Física per la facultat Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Ha realitzat diverses formacions sobre Educació Emocional, Coaching Educatiu i Resolució de Conflictes. És professor de primària de l'escola La Salle Manresa des del 2010. Actualment és el president del PDeCAT a Manresa.



Lluïsa Tulleuda



57 anys. Mare de tres fills. Infermera formada per la UB i la SEDEN (Sociedad Española de Enfermería Nefrológica). Post Grau en Emergències Extra hospitalàries per la UAB. Va treballar durant 10 anys a la Unitat Coronària de Manresa. Des de 1994 forma part de l'equip d'infermeria del Servei de Nefrologia i Unitat de Diàlisi de la Fundació Althaia. Actualment és membre de la Junta d'infermeria d'Althaia. Ha estat membre fundadora de l'Associació d'infermeres i infermers de la Catalunya Central. També va ser Secretaria del Centre d'Esports Manresa del 2011 al 2017 i vicepresidenta fins a l'octubre del 2018 .



Maria Mercè Tarragó



48 anys. Mare de dos fills. Des dels 18 anys, treballa a la Joieria Rellotgeria Copèrnic situada al carrer Àngel Guimerà. Associada a la UBIC de Manresa des de l'any 1978 i va ser membre de la Junta Directiva durant dos anys. És membre de la Junta de Guimerà Comerç des de 2004. També és sòcia i actual secretària del Club Rotary Manresa – Bages.



Neus Adelaida



36 anys. Casada i mare de dos fills. Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona. Ha exercit en diferents sectors de l'empresa privada destacant l'àmbit financer. Ha vinculat l'economia amb el món del dret fent de gerent a una notaria de Manresa, càrrec que està ocupant des de fa més de deu anys.



Núria Masgrau



47 anys. Casada amb dos fills. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Postgrau en tributació per l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell i Diploma de mediadora d'assegurances titulada. Del 1997 fins al 2016, va treballar al Montepio de Conductors Sant Cristòfol, en qualitat d'adjunt a direcció i com a responsable de l'àrea administrativa- comptable i financer. Ara és la Responsable d'administració de Mutuacat.



Rosa M. Ortega i Juncosa



53 anys. Mare de tres fills. Llicenciada en Història Contemporània per la UAB. Títol professional de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament pel Conservatori Municipal de Música de Manresa. Certificat d'Aptitud Pedagògica en l'especialitat de música. Professora de música de l'institut Guillem Catà. Impulsora i directora de la Big Band de l'institut. Directora del Cor Jove i del Cor FUB+GRAN de la FUB, de la Coral Font del Fil i del Cor Obert format per alumnes de català del Centre de Normalització Lingüística Montserrat i voluntaris per la llengua. Impulsora de l'espectacle inclusiu Emociona't... que és Nadal!. Va rebre el premi Manresana del Pou 2017.



Said Ghoula



46 anys. Casat i pare de dos fills. Format en mecànica i electrònica de l'automòbil, treballa en el departament d'enginyeria de Denso Barcelona des de fa 15 anys. Anteriorment, havia treballat a l'empresa Lemmerz a CNC i robòtica. Des del 2016, és el president de l'associació de veïns de la Font dels Capellans de Manresa.



Toni Massegú



45 anys. Casat i pare de tres fills. Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i professor de secundària des del 1998. Va ser director de l'institut Cal Gravat de Manresa des del 2008 fins al 2016. Després va treballar com a Director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, càrrec que va ocupar fins que el juliol del 2017, el van nomenar Director General de Centres Públics del Departament d'Ensenyament. El juny del 2018 va retornar a la seva plaça de professor a l'Institut Cal Gravat.