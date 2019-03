Qui són els alcaldables a les eleccions municipals de Manresa?

Les eleccions municipals ja són a tocar i les candidatures ja van presentant les llistes per aconseguir fer-se amb l'alcaldia a l'Ajuntament de Manresa. De les 7 candidatures que, de moment, es presenten a les properes eleccions municipals, només dues repeteixen cap de llista, Junts Per Manresa (l'antiga CIU) amb Valentí Junyent i PSC amb Felip González. La resta de candidatures presenten cares noves pel que fa als seu alcaldables.



ERC - Marc Aloy

Marc Aloy, actual primer tinent de l'alcalde de Manresa serà el líder de la candidatura d'ERC a la ciutat. El partit republicà ha presentat una única candidatura consensuada sense oposició visible, encapçalada pel polític més ben situat dins l'organigrama del govern municipal. A més a més, l'exalcalde de Callús, David Aaron López s'ha adherit a la llista amb l'objectiu de convertir-se en regidor d'urbanisme si Aloy es fa amb l'alcaldia.



Fem Manresa - Roser Alegre

La formació que renueix a CUP, EUiA i Som Alternativa, estarà liderada per Roser Alegre. Llicenciada en Sociologia i Antropologia Social i Cultural, actualment treballa com a dinamitzadora de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. També és membre de l'Ateneu Popular la Sèquia, de la Colla Bastonera Manrússia Van del Pal, de la Cooperativa de Consum Responsable La Guixa i del Rugbi Femení Manresa.



Junts per Manresa - Valentí Junyent

L'actual alcalde de Manresa, Valentí Junyent, repetirà un cop més com a candidat. Després de trencar amb Unió Democràtica de Catalunya, Junyent es presenta a l'alcaldia de Manresa amb el nom Junts Per Manresa i amb una llista molt renovada en la que només repeteix una persona, Joan Calmet, actual Regidor Regidor d'Habitatge i Barris, i Turisme.

Manresa en comú - Ana Querol

Querol va ser l'única militant que va presentar candidatura a les primàries del partit, que van tenir lloc els dies 14 i 15 de desembre. L'alcaldable per Manresa en comú és membre del grup motor i coordinadora del Comú a Manresa, té 36 anys, és professora d'autoescola i mare de dos fills. Fa gairebé vuit anys que milita a l'esquerra ecologista i és activista per l'escola pública des d'una AMPA i la FAPAC.

Podem Manresa - Carmelo Plaza

Carmelo Plaza, de 62 anys, autònom del sector de la instal·lació i muntatges elèctrics, actualment a l'atur, i exmilitant de la CNT serà el cap de llista de Podem Manresa a les municipals del 26 de maig. A Plaza l'acompanyaran exmilitants de la CNT, del PSC i del moviment veïnal.



PP - Joan Comas

Joan Comas Blanch, que va ser regidor popular el mandat passat -després de substituir Júlia Valero- serà l'alcaldable popular a la capital del Bages. Comas estarà acompanyat per Mauricio Argañaraz, metge d'Althaia que tindrà la seva primera experiència en el món polític de la ciutat.



Primàries Manresa - Marc Olivé

Marc Olivé va ser el vencedor de la candidatura oberta a liderar Primàries Manresa amb un total de 114 vots de 223. Olivé té 44 anys i havia estat membre col·laborador del secretariat de l'ANC Manresa, posició que va deixar per presentar-se a Primàries Manresa. És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i, en l'àmbit del voluntariat i acció cívica ha estat implicat en l'AMPA de l'escola pública Flama i va ser president de l'associació TIC3 d'empreses tecnològiques.



PSC - Felip González

El PSC també repeteix alcaldable, Felip González. L'actual líder de l'oposició va convocar unes primàries a les quals només es va presentar la seva candidatura. Tot i que fa falta només un 25% dels avals de la militància en va presentar el 50% i l'assemblea del PSC de Manresa li va oferir suport unànime perquè repeteixi com a candidat.