Consulta les llistes de les eleccions municipals a Manresa

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
1. FELIP GONZALEZ MARTIN
2. MERCÈ CARDONA JUNYENT
3. JOAQUIM GARCIA COMAS
4. MARIANA MARIA ROMERO SALGUERA
5. ANTONI VALENTÍ MOLL
6. NEUS GARCIA LLORENTE
7. PERE MASSEGU BRUGUERA
8. ALISON BANCROFT
9. ALAIN XAVIER JORDÀ PEMPELONNE
10. VIORICA GEORGETA ANGHEL TURMAC
11. SEBASTIÀ SUET CANO
12. MERCÈ SOLDEVILA MAJÓ
13. AMADOU MAKHTAR GUEYE NDIAYE
14. LUCIA CAMPOS CAROL
15. JAUME SERRA CARNE
16. MARIA TERESA NADAL DELGADO
17. JOAN CARLES VAZQUEZ SALGUERO
18. LAURA BASTARDAS PEREZ
19. BENITO GUERRA ASENSIO
20. MONTSERRAT PONS VALLES
21. JOSE EMPEZ GARCIA
22. ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ
23. JOAN CANONGIA GERONA
24. JULIANA CASERO GARCIA
25. JORDI MARSAL MUNTALA
Suplents
1. JOSE LUIS IRUJO FATUARTE
2. MARIA JESÚS PEREZ ALONSO
3. RUTH GUERRERO RODRIGUEZ
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. MARC ALOY I GUÀRDIA
2. CRISTINA CRUZ I MAS (Independent)
3. DAVID AARON LÓPEZ I MARTÍ (Independent)
4. MONTSERRAT CLOTET MASANA
5. POL HUGUET I ESTRADA
6. ANNA CRESPO OBIOLS (Independent)
7. JAMAA MBARKI EL BACHIR
8. MARIONA HOMS I ALSINA
9. FERRAN
-OCTAVI MARTINEZ I VERDÚ
10. MIREIA VILA I FÀBREGAS (Independent)
11. JORDI GARRIGA I OLIVERES (Independent)
12. QUERALT TORRES I CUENCA (Jovent Republicà)
13. MARTÍ ROCA I BONET (Independent)
14. GINA SÒNIA PLOPU (Independent)
15. MANEL TÀPIA I RIUS
16. SÍLVIA SANFELIU I MORROS
17. MARC SANCLIMENS I SOLERVICENS (Independent)
18. TERESA SÁNCHEZ I BORROCAL
19. MIQUEL LEON PARDO
20. MARIA CASAS I RAMOS (Jovent Republicà)
21. JOSEP SALA I VILARASAU
22. MARIONA DESCARREGA I ALSINA (Independent)
23. JOAN PERARNAU I LLORENS
24. MARIA ÀNGELS SANTOLÀRIA I MORROS
25. JAUME TORRAS I OLIVERAS
Suplents
1. ALBA ALSINA I SERRA
2. IGNASI PERRAMON I CARRIÓ
3. ALBA BALTIÉRREZ I ALIER
4. RAMON FONTDEVILA I SUBIRANA
FEM MANRESA - CUP/SOBIRANISTES/ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (FEM-AMUNT)
1. ROSER ALEGRE FONTANET
2. GEMMA BOIX POU
3. JORDI TRAPÉ UBEDA
4. RICARD RIBERA LLORENS
5. GEMMA TOMAS VIVES
6. JORDI GARCES CASES
7. MARIA TERESA URÓ GRAELLS MAITE
8. CATERINA ARMENGOL SERRA
9. ENRIC MARTÍ SAUMELL
10. MARIA MERCEDES BAYOT SERRANO MERCHE
11. JULIA MARTÍN SUBIRANA
12. ESTHER JULIA TREJOS PINZON
13. MARC BALLUS TORRENS
14. AINA CECCHINI CORNET
15. JOSE MARIA MATA PERELLÓ
16. CLÀUDIA PALÀ I GIRALT
17. CATI MORROS SANTALLA
18. RICARDO SANCHEZ ANDRES
19. MERITXELL PRAT ARIMANY
20. MANUEL BAENA PEREZ LOLO
21. RITA MARIN MOLINA
22. CLARA LLUSSÀ BONVEHÍ
23. MIREIA CIRERA PINTÓ
24. NIL SALADICH GRAU
25. JORDI MASDEU VALVERDE
Suplents
1. AMALIA RODRIGUEZ GOMEZ
2. MARIA ONTIVEROS I MORROS
3. DOMENEC CUCURELLA COMELLAS
4. CARLOS BLANCO MANZANO
5. ESTER GARCIA ORRI
6. RAQUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
7. MANEL RUIZ BIOSCA
8. ANNA MONCUNILL ROMAN
9. RUBEN RODRIGUEZ CASAS
10. XAVIER CERVERA SERRAT
MANRESA EN COMÚ EN COMÚ GUANYEM (MEC- ECG)
1. ANA CECLILIA QUEROL MUÑOZ
2. VÍCTOR PRAT SERRA
3. LAURA OLIVA MIRON
4. GHEORGHE MARIN BERCHESAN
5. MERITXELL TERUEL CUBÍ
6. FRANCISCO PAREJA MONTAÑÉS
7. AINA MARCET I VALDÉS
8. RAMON ANTEQUERA CERDAN
9. MARIBEL LUZÓN SAEZ
10. JUAN CARLOS MUÑOZ GARCIA
11. MARINA RAMOS IRIARTE
12. DAVID RUIZ DE VALDIVIA RODRIGUEZ
13. TANYA ALARCON ROMAN
14. RICARD GALVAN TAPIA
15. TEODORA CRISAN
16. FRANCISCO JAVIER POUSO IGLESIAS
17. EDEN ROBLES RUEDA
18. ANNA RODRIGO JUBELLS
19. BENJAMIN LEIVA UREÑA
20. SANDRA CRUZ TORRES
21. JOAN GARCIA CAELLAS
22. LUÍS PEDRO CANO HERRERA
23. CONXA TARRES GOL
24. XAVIER RUBIO CANO
25. LAURA MASSANA MAS
Suplents
Sense candidats
PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRIES CATALUNYA (PRIMÀRIES CATALUNYA)
1. MARC OLIVÉ VALLS
2. ARNAU PADRÓ OLIVET
3. FINA CASALS FONT
4. JOAN GIL OLIVERAS
5. ROSA MARIA HERNANDEZ COSTA
6. PERE VINYALS RUIZ
7. CARLES CHAVARRIA ODENA
8. OLGA RODRIGUEZ PEREZ
9. JOSEP MARIA LLOBET JOSE
10. MARTA SANCHEZ VALERA
11. JORGE ELIECER PULIDO ALVAREZ
12. MARTA PADRÓS SANTAMARIA
13. JOSEP FRANCISCO GALLARDO MORENO
14. MARIA DELS ANGELS FONT JIMENEZ
15. FERRAN ESTEVE PARERA SANSEGUNDO
16. JORDI PEIRO VILAPLANA
17. MONTSERRAT SALA PERRAMON
18. IGNASI HUETE LOPEZ
19. ROSA SANTAMARIA QUINTANA
20. JOSEP SELGA BRUNET
21. ENRIC MEDINA CORTES
22. AINA ROSELL HERNANDEZ
23. MAURICI SANTAMARIA COTS
24. PILAR DUOCASTELLA SELVAS
25. JOSEP MARIA PINTÓ GARRIGA
Suplents
1. JORGE GRAU LATRE
2. CRISTINA PUIG PUIG
3. RAMON CORNET DE PEDRO
4. FINA FORGAS PUIG
5. JORDI BORRAS ALABERN
6. DAVID NAVARRO DEL PASO
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ANDRES ROJO HERNANDEZ
2. MIGUEL CEREZO BALLESTEROS
3. ALICIA ORIVE SOLA
4. DANIEL RUIZ CASTELLÀ
5. FRANCISCA GOMEZ YUSTE
6. FRANCISCO BERNAL ORTA
7. PEDRO FERNANDEZ ROBLES
8. MERITXELL LLORENS SANCHEZ
9. LORENA GARCÍA JAUREGUI
10. ÁLVARO COMESA GARRIDO
11. JORGE PALACIOS MARTINEZ
12. EDMAR REINA SANTIGOSA
13. JOSE MANUEL CABO GONZÁLEZ
14. DOLORES AGUILERA ARIZA
15. SARA SUÑE VILA
16. DAVID BELLIDO LÓPEZ
17. JOAN PERRAMÓN BALTIERREZ
18. INMACULADA MARTINEZ TEIXIDOR
19. MARÍA DOLORES MUÑOZ GARCIA
20. CRISTOBAL ESPINOSA VALENZUELA
21. DAVID RUIZ CASTELLÀ
22. MANUELA GARRIDO GOMEZ
23. MIGUEL ÁNGEL MARTINEZ SÁNCHEZ
24. ISABEL PADILLA BARRERA
25. ANTONIO ESPINOSA CERRATO
Suplents
Sense candidats
PODEMOS (PODEMOS)
1. CARMELO PLAZA PARRA
2. JOSE PABLO GARCÍA LÓPEZ
3. ANA MARÍA SÁNCHEZ VIÑEGLA
4. JORDI LINDE VISIEDO
5. MERCEDES PONCE PADILLA
6. ENCARNACIÓN MOYA AGUILAR
7. ADELAIDO MARÍN BACHIR (Independent)
8. SOUAD AMMOR BOULAIH (Independent)
9. JESUS BELTRAN GUERRA (Independent)
10. RACHIDA TA
-IRI BEDUI (Independent)
11. AARON VILLAR CORDON (Independent)
12. EVA RIVERA GARCIA (Independent)
13. ANTONIO PRIETO MOLINA (Independent)
14. ANA ESTEBAN MARTINEZ (Independent)
15. CRISTOBAL QUIROS RECUENCO (Independent)
16. INES VISIEDO BALASTEGUI (Independent)
17. ANGEL MONTALA MULET (Independent)
18. EVA BAILON BLANCO (Independent)
19. SERGI DOLSA BECEIRO (Independent)
20. EILA AMAT BUENDIA (Independent)
21. SILVIA LINDE VISIEDO (Independent)
22. LAIA CORTINAS GUERRERO (Independent)
23. BIENVENIDA JESUS CAÑETE PEREZ (Independent)
24. UBALDINA PLAZA PARRA (Independent)
25. JULIO LOPEZ BUENO (Independent)
Suplents
1. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ RUSCA (Independent)
2. GEMMA VIALA FARRAS (Independent)
3. NURIA SERRA MACIA (Independent)
PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN COMAS BLANCH
2. MAURICIO ROBERTO ARGAÑARAZ QUINTEROS (Independent)
3. MARIA CARMEN BALET DUAT (Independent)
4. BENJAMÍN ASMET DE LA BARRERA CORREA (Independent)
5. MARIA ANGELA FLOTATS CARRIÓ (Independent)
6. GUILLEM COMAS CLAPERS (Independent)
7. ANTONIO GARCIA FLORES (Independent)
8. VICTORIA AMALIA CABESTANY PEINADO
9. MIGUEL ANGEL MAYORGA ESPINOSA (Independent)
10. MARIA ANGELES OLIVARES DE ALARCÓN
11. SERGIO SERRANO GARCÍA (Independent)
12. LLUIS COLL PUIG (Independent)
13. MARIA MONICA VALERO CARDENAS
14. MATEO BENJAMÍN DE LA BARRERA LAMBIS (Independent)
15. MARIA TERESA RODRIGUEZ POMATTA MOYA
16. VICENTA TENA BALLESTER
17. MARIA CARMEN LÓPEZ TARTIERE
18. MARIA ELVIRA LÓPEZ SABORIDO
19. ÓSCAR LUÍS SANGERMAN CORTIÑAS
20. HECTOR RAMOS RODRÍGUEZ
21. MARIA CONCEPCIÓN MELLADO CIRUJANO
22. MARIA JUANA LÓPEZ RIVERA
23. MANUEL FRAILE GONZÁLEZ
24. MANUEL SERRANO GARCÍA (Independent)
25. JAIME MIRA MATAS
Suplents
1. NEUS TUDURI CLADERA
JUNTS PER MANRESA (JxCAT- JUNTS)
1. VALENTÍ JUNYENT TORRAS
2. NÚRIA MASGRAU FONTANET
3. JOAN CALMET PIQUÉ
4. ROSA M. ORTEGA JUNCOSA
5. ANTONI MASSEGÚ CALVERAS
6. CLAUDINA RELAT GOBERNA
7. JOSEP GILI PRAT
8. M.MERCÈ TARRAGÓ COSTA
9. JOSEP M. FIUS RUBÍ
10. NEUS ADELAIDA GARCÍA
11. SAID GHOULABZOURI MADKOURI
12. M.LLUÏSA TULLEUDA LARI
13. JOSEP FORNELLS URÓ
14. LAIA SALA GORGAS
15. MARC BASCOMPTA MASSANÉS
16. MONTSERRAT CASANOVAS BERTRAN
17. ARNAU VILA MURGUI
18. LORENA GARCIA COTARELO
19. ARCADI PRAT VALL
20. IVET CASTAÑO VILELLA
21. ANTONI BERENGUER CASAS
22. ÀURIA CAUS ROVIRA
23. JORDI SERRACANTA ESPINALT
24. M.MERCÈ ROSICH VILARÓ
25. JOSEP M. SALA ROVIRA
Suplents
1. MAGDA MARCÈ SIÑOL
2. JOSEP PUIG ROS
3. MÒNICA CUESTA RODRÍGUEZ
4. MIQUEL JORBA BAYONA
VOX
1. INMACULADA CERVILLA GALERA
2. MIGUEL RODRIGUEZ GONZALEZ
3. JESICA GALINDO PERIS
4. JORDI CASTRO FIGULS
5. RAMON VILARDELL SITJES
6. MARIA DOLORES ZAMORA CARMONA
7. CATALINA JIMENEZ GALERA
8. CARLES ESCALE DELGADO
9. VICTOR BEA GRUESO
10. FRANCISCO PERALES FARO
11. SUSANNA ESCALE DELGADO
12. MIGUEL CARMONA PRIEGO
13. FRANCISCO JAVIER GUERRA FLORES
14. MARTA REQUELME RODRIGUEZ
15. CARLOS RUIZ MARIN
16. DAVID RIVERO MESA
17. ESTEFANIA JIMENEZ MARTINEZ
18. RAFAEL PEREZ HERRERA
19. JOSE GALINDO CLARES
20. NURIA PEREZ HERRERA
21. MIGUEL ANGEL VADILLO ABAD
22. MIGUEL VALERO RIBAS
23. GLORIA MARIA DE LA CRUZ NAVARRO
24. MARIA NIEVES PEREZ GONZALEZ
25. ALEIX MACIAS SIMON
Suplents
1. FAUSTINO SANCHEZ MONTESINOS
2. MARIA CONSUELO CARACENA BROTONS
3. VENTURA ALBURQUERQUE HERNANDEZ