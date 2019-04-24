Consulta totes les llistes del Bages per a les eleccions municipals

GENT D'AGUILAR - ACORD MUNICIPAL (GA - AM)
1. MONTSERRAT ISERN VIVANCOS
2. MARCEL BONAVENTURA PUJOL
3. ALBA SERRA COMELLAS
4. JOAN ALTADILL ELÍAS
5. RICARD TOMAS PUIG
6. FERRAN AGUNDEZ NAVARRO
7. JOSEPA DUOCASTELLA LARROYA
Suplents
1. SÒNIA CODINA BENAIGES
2. NÚRIA BONVEHÍ SERRA
JUNTS PER AGUILAR DE SEGARRA (JUNTS)
1. PERE ALIAGUILLA ARNAO (Independiente)
2. MANEL CALDERÓ VERGEL (Independiente)
3. TERESA VIÑALS DUOCASTELLA (Independiente)
4. JAUME BERTRAN MASANES (Independiente)
5. MIREIA TORRA ANGUERA (Independiente)
6. JÉSICA CUBO RODRIGUEZ (Independiente)
7. KRISTINA NASTOPKAITE (Independiente)
Suplents
1. JOSEP SERRA VILARDELL (Independiente)
2. MARINA AGUNDEZ PALOMAS (Independiente)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
1. ENRIC FORCADA I VALIENTE
2. ELISABET CARRACEDO MAÑOSA
3. MARISSA TRULLÀS LEDESMA
4. XAVIER ROBLES CIRIA
5. ROC COMAS PLANS
6. NABILA EL MORANI ZAHID
7. JORDI CALL ESPINALT
8. MAGALI RIBALAIGA SELLARÉS
9. NATI RUSIÑOL CASAS
10. JORDI SALA COMADRAN
11. MARINA MATEU CAPELL
12. ERIC CEBALLOS ALCAIDE
13. NÚRIA PONS FREIRE
Suplents
1. JORDI TORRAS LLORT
2. MARIA ROJO SOLER
3. ERMENGOL COMAS PLANS
4. VICTÒRIA FLURIACH SOLER
5. JOAN MORATÓ VIA
6. ISABEL ALCAIDE ARIAS
7. JORDI POSAS VILAVENDRELL
8. MARIA TERESA SERRA ARISSA
9. JOSEP CANDÀLIGA FREIXA
10. CARME VALL DOMÈNECH
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR -ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP -AMUNT)
1. PERE BITRIU COMALLONGA
2. ISRAEL FALCÓ MARTÍNEZ
3. MARIONA ALTIMIRA SALLENT
4. ANGEL CAMACHO PEREZ
5. ANNA SANCHEZ TORT
6. FRANCISCO CASADEVALL PÉREZ
7. MARIA ALBA VINYES COROMINA
8. CARLES LOPEZ MAGEM
9. ANNA CARRERA ROCADEMBOSCH
10. NÚRIA VALLEDEORIOLA PICANYOL
11. CARLOS BABÍ VILA
12. MARTA MAGRANS ANGLÈS
13. ERNEST CLOTET BERENGUER
Suplents
1. LIOBA VILARASAU CLOTET
2. ELENA MAGEM MAS
3. IGNASI LLOVET ROCA
4. LAURA BORRALERAS SALADA
5. RAFAEL ANTONIO GONZALEZ BERNAL
6. VICTORIA EUGENIA LOPEZ ROMAN
7. JAVIER CIPRIANO LINDEZ
8. MARC COMERMA RAMOS
9. MERITXELL SAUS MORENO
10. VÍCTOR GRANÉ PLADEVALL
JUNTS PER ARTÉS (JxCAT-JUNTS)
1. TERESA PUIGBÒ FABREGA (Independiente)
2. RAMON COSTA PONT
3. ANNA GINESTA FRANQUESA (Independiente)
4. JONATAN COLLADO GALLEL (Independiente)
5. SILVIA PUIG ALSINA (Independiente)
6. PERE UBALS MORATONAS (Independiente)
7. JOAN SALLAS CIURÓ
8. ALBERT MONTÓN MAS (Independiente)
9. MERCÈ CASAS VIDAL (Independiente)
10. MAITE COSTA SABATA (Independiente)
11. JOSEP M CAMPRUBÍ SALVO
12. FILOMENA CREUS RIERA (Independiente)
13. M ÀNGELS VARELA SOLA (Independiente)
Suplents
1. RAMON CREUS CATOT
CIUTADANS (CS)
1. JUAN JOSE SALVADOR PEREZ
2. DANIEL SANCHEZ PARREÑO
3. MARIA ANGELES REQUENA ESPINOSA
4. JAVIER ALGUIACIL AGUILERA
5. AIDA CARMONA RUIZ
6. CEFERINO RUIZ TORRES
7. SARA GARCIA MOTOS
8. JANIRE GUTIERREZ CREUS
9. ANGEL PRESA JIMENEZ
10. ANTONIO CARMONA GÓMERZ
11. LAURA ZERROUK ROSES
12. MONICA GALVEZ LÓPEZ
13. JESÚS ARAGONES CORTES
Suplents
1. ANTONIO EGEA PINO
2. LUIS ALSINA COMELLAS
3. MANUEL CARREÑO CASTILLO
4. MARIA DOLORES PALAZON PRADO
5. ENRIQUE ROURA AZNAR
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC -AM)
1. EUDALD VILASECA FONT
2. MONTSERRAT CAPELLAS HERMS
3. XAVIER HINOJOSA GARCIA
4. JOSEFA SANFELIU PASCUAL
5. MARIA EULALIA GONZALEZ CONEJOS
6. JORDI VALL CARRILO
7. VANESA PALLAS BUENOSVINOS
8. NURIA CRESPIERA BADIA
9. JORDI RIBA CODINA
10. HELENA VILA UBALS
11. ADJUTORI ALTARRIBA FOSSAS
Suplents
1. JOSEP PEDRAGOSA GUITERAS
2. JOSEP BUJONS CARMONA
3. ANNA SALVANS CASAS
4. ISABEL COROMINAS RIBA
5. MONTSERRAT HERMS GABARROS
6. MERITXELL CIO SOLER
7. FRANCESC SERRA CANALS
8. ISIDRE COROMINAS SERRA
9. JORDI CLOTET HOMS
10. JORDI VILAR HERMS
JUNTS PER AVINYÓ (JUNTS)
1. SERGI GRAU TORRENT
2. EVA SERRANO COCA (Independiente)
3. Mª CRISTINA NAVARRO ROSELL (Independiente)
4. MARIA TERESA ROMERO SOTO (Independiente)
5. ANNA UBALS TARIAS (Independiente)
6. MARIO SOLCHAGA PADILLA (Independiente)
7. ISHAK SMAILI KHALLADI (Independiente)
8. RAMON GAIRIN BALDELLOU (Independiente)
9. TERESA RIBA CODINA (Independiente)
10. PERE SOLER OBRADORS (Independiente)
11. CRISTIAN COLL PONT
Suplents
1. Mª CARME PLA BACH (Independiente)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC -AM)
1. ISIDRO VIU PAYEROLS
2. ANNA SALMERON SERRA
3. GERARD CAPDEVILA CENTELLAS
4. JOSEFINA CASTAÑE FONT
5. FRANCISCO FERNANDEZ BARRACHINA
6. QUERALT PUIG CASTAÑÉ
7. RAMON QUIÑONERO ROMERO
8. MARIA ANGELS ROVIRA RODRIGUEZ
9. JOSEP MARIA SOLER CAMPS
10. MARIA NEUS ORRIOLS ALSINA
11. ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
Suplents
1. JOAQUIM ABADAL MAURI
2. ANNA SOLDEVILA PICADO
3. RAMON DUOCASTELLA VILADRICH
4. ROSA MARIA GARCIA ALIAS
5. JOSEP BRUCH SELLARES
JUNTS PER CATALUNYA (JxCat)
1. NOELIA RAMIREZ CALATRAVA
2. DANIEL OBIOLS REDON
3. ALEXANDRA GARCIA MARTIN
4. IVET MANUEL RODRIGUEZ
5. JOSEP FORNELL CAPARROS
6. MOTSE GALLARDO ESPINAL
7. SANDRA ANDREU RAMOS
8. JOSEP SOLÀ VILASECA
9. ALEX QUINTANA RONDA
10. MERITXELL FENOY RUIZ
11. JORDI SANTASUSANA VILA
Suplents
1. FRANCESC XAVIER CABALLERO ROMERO
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC -AM)
1. JOAN BADIA PUJOL
2. MIREIA LLADÓ GARCIA
3. LLUIS MARTÍ SOLDEVILA
4. ROSA GINESTÀ BOIXADERA
5. JORDI MAS ANTUNES
6. ALEXANDRA DIAZ TORREBADELLA
7. DAMIÀ ZOMEÑO LÓPEZ
8. AMÀLIA MORAGAS DOMINGO
9. MARC PUSO BADIA
10. SÍLVIA CARMONA BELMONTE
11. ISIDRE BADIA PUJOL
Suplents
1. SÍLVIA VILA TARRÉS
2. LAURA MORRAL GINESTÀ
3. SERGI PÉREZ IBAÑEZ
4. DOLORS GALL MAS
5. VICTÒRIA ROMAN ROMAN
6. ELISABETH HERNÁNDEZ DEL ARCO
7. MERITXELL LLADÓ ÁLVAREZ
8. MANEL MARTÍNEZ VALLÈS
9. ANTÒNIA PARADELL ESTRADA
10. MANUEL LOPEZ MARTINEZ
JUNTS PER CALLÚS (JUNTS)
1. MARTA CAMPS RUIZ (Independiente)
2. MARIA VAQUER GRASA (Independiente)
3. ROGER PRAT OLIVERAS (Independiente)
4. ANGELA PUJOL RIU
5. JOAN CAPELLÀ VILURBINA
6. MIQUEL PICH ALCARAZ
7. MOHAMMED KOUTAIBI
8. GUILLEM PICH BRU
9. FERRAN PUIG JUST
10. ENRIC VALL DE VILARAMO OLIVA
11. RITA JUNCADELLA SANTASUSANA
Suplents
1. ELISABET MEDALLA ROCA (Independiente)
2. GLÒRIA SANTASUSANA PORTELLA
3. NATIVIDAD PARRA RIOS
4. CRISTINA MONTOYA MONTOYA SANCHEZ
5. ALBERT SABATA GALL
6. Mª ANGELS GARRIGA PUIG
JUNTS PER CARDONA (JUNTS)
1. JOAN JANÉ SARDANS (Independent)
2. MÒNICA SALA ESQUIUS (Independent)
3. M. DOLORS UTRERA VILARDELL (Independent)
4. EDUARD MELERO TORRICO (Independent)
5. ELISABET BARBOSA ESQUIUS (Independent)
6. NOEMÍ FRANCO COLELL (Independent)
7. MARTA MUIXÍ ROSELLÓ (Independent)
8. XAVIER BANCELLS FARRÀS (Independent)
9. JESÚS GARRIGA GARRIGA (Independent)
10. ANNA SABATÉ SANT (Independent)
11. AGUSTÍ CAUDET FALCÓ (Independent)
Suplents
1. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
2. PILAR ARRABAL FORASTÉ (Independent)
3. ÓSCAR URRUTIA CAELLAS (Independent)
4. ORIOL SOLÉ GARCIA (Independent)
5. MONTSERRAT CANAL QUINTANA
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. FERRAN VERDEJO VICENTE
2. JORDI CASAS PONS
3. CÈLIA VILELLA FERNÁNDEZ
4. FRANCISCO ROMERO HERNÁNDEZ
5. SILVIA FERNÁNDEZ VALLESPÍ
6. M.ÀNGELS CAPARRÓS AGUAYO
7. JUAN PÉREZ TORRES
8. MARIA LASSO CRUZ
9. ROGER COLELL CAPARRÓS
10. JOAN COROMINAS MONTOYA
11. M.ÀNGELS GASSÓ CLOSA
Suplents
1. MANUEL DONAIRE VICENTE
2. CARME GARCÍA PORTELL
3. GUILLEM GANGOLELLS BATISTA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. Ferran Estruch Torrents
2. Roser Montoriol Vilajosana (Independent)
3. Joan Hernandez Moscoso
4. Anna Maria Sala Villaró
5. Salvador Campos Dam (Independent)
6. Luisa Aliste Sanchez (Independent)
7. Josep Malagarriga Auguets (Independent)
8. Maria Camps Fernandez (Independent)
9. Núria Crespo Coll (Independent)
10. Joan Badia Diaz (Independent)
11. Montserrat De Leon Mascaró (Independent)
Suplents
1. Carme Bertral Lopez
2. Marc Cots Gonzalvo (Independent)
3. Laura Badia Torres (Independent)
4. Gerard Andreu Hernandez (Independent)
5. Elena Company Costa (Independent)
6. David Arrabal Foraste (Independent)
7. Cristina Barrera Toro (Independent)
8. Lourdes Fontan Canovas (Independent)
9. Albert Farre Tarres (Independent)
10. Teresa Puig Foraste
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. RAQUEL JODAR GENER
2. DAVID CUBILLA PEREZ
3. PILAR BARRERA ZOMEÑO
4. LAURA LOPEZ GUERRERO
5. JUAN ANDRES BARRERA BORGUEÑO
6. JOSE ANTONIO VALVERDE POSTIGO
7. ROSA MARIA CAMBRONERO GARCIA
8. MANUEL CUBILLA MOGA
9. JOSE MIGUEL CASTAÑEDA FABREGA
10. JESSICA MARTIN ALVAREZ
11. ANTONIO FORTUNATO LISICZYNSKI
Suplents
1. JOSE BARCO ORTIZ
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC -CP)
1. MONTSERRAT BADIA MORENO
2. JORDI CALSINA JODAS
3. NEUS PALACIOS FERRER
4. FÈLIX ENRICH PUIG
5. ROSA NADAL BRAVO
6. FLORENTINA(TINA) BARBERO MORALES
7. FERRAN VALDÈS BERLANGA
8. ÒSCAR SÀNCHEZ NADAL
9. LLUÍS MARTÍNEZ VALLEJO
10. MARIA BACH BOLLO
11. JORDI FOLK GILSANZ
Suplents
1. ELISABET SOLÓRZANO PRADAS
2. JUAN MANUEL MOLINA ROSILLO
3. GLORIA GONZÁLEZ CANO
4. FERNANDO CASTILLA ROMERO
5. CARIDAD FERNÁNDEZ SALVADOR
6. JOANNA CAROD MARTÍNEZ
7. SALVADOR FERNÁNDEZ RABANAQUE
8. ISIDRE BADIA BIOSCA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC -AM)
1. ALBERT MULERO MIRAS
2. RAQUEL CEBRIAN LÓPEZ
3. NÚRIA MARTORELL SOLDEVILA
4. ADRIÀ VALLS SELLÉS
5. MARINA VAZQUEZ PORQUERAS
6. RAMON RUBIRA TERAN
7. Maria Montserrat MASATS SURIÑACH
8. EMILI TUDELA FERRANDIS
9. MARGARITA ESTRUCH TORRENTS
10. MONTSERRAT LÓPEZ SIMÓ
11. ARTUR JUNQUERAS ESTEVE
Suplents
1. CONCEPCIÓ ENRICH PUIG
2. ESTEVE FRONTERA TORRAS
3. ALCIA PÉREZ ALONSO
4. AGUSTÍ SOLER CONDE
5. MANOLI GUERRA VILLAFAINA
6. SERGI GOTARRA FRANCH
7. MARIA MONTSERRAT PALAU DEL PULGAR
8. ERNEST SUÑOL BOSCH
JUNTS PER CASTELLBELL I EL VILAR (JxCAT-JUNTS)
1. MOISÈS FAINÉ SANCHEZ (Independiente)
2. MONTSERRAT ROCA SANGÜESA (Independiente)
3. M CINTA FORRELLAT CANET
4. CARLA LLUIS SERRA (Independiente)
5. ARNAU CASAÑAS VERGÉS (Independiente)
6. MARC TORRAS FORRELLAT (Independiente)
7. JOSEFINA RIERA PRAT (Independiente)
8. JOSEP JIMENEZ GUITART
9. M VICTORIA SERRA MIRALLES (Independiente)
10. JAUME TORRAS SANCRISTOFUL (Independiente)
11. SANTIAGO LLOPART BERNAD
Suplents
1. SILVESTRE GINFERRER MARTINEZ
2. M ARAN MENCIA CATALAN (Independiente)
3. JOSE GURRERA ROJAS (Independiente)
PARTIT POPULAR/ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN JOSÉ SOUSA CRUZ
2. ELÍAS ALONSO DONAIRE
3. ISABELINO CANO COLORADO
4. MARIA LOURDES CONCEPCIÓN GÓMEZ MONTEJANO
5. MARTA DE TODOS LOS SANTOS ENRILE MORA FIGUEROA
6. LUIS RENESES SANZ
7. MANUEL ALBAS PATRON
8. MARIA JOSÉ LÓPEZ-PALACIOS FERNÁNDEZ
9. CARMEN MARTÍNEZ RASCON
10. CATHERINE JACQUELINE MARLIER ROBAUT
11. JUAN ANTONIO CANO CABRERA
Suplents
1. MIGUEL LEIRA MOLINA
INDEPENDENTS DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX (ICB)
1. CELESTI RIUS PRAT
2. JUDIT CUBERAS PUJOL
3. JOAN LLADÓ OLIVA
4. EUGENI PUJOL BARÓ
5. MARTA PUJADÓ GRAU
6. TONI CASALS CAÑELLAS
7. VICENS MARTÍ JURADO
Suplents
1. NATÀLIA RIUS BADIA
2. ROSA Mª VILUMARA BRU
3. XAVIER PONS PUJOL
4. CARLES MARTÍ PONS
5. ANNA JUST BUSQUÉ
6. PERE ROQUÉ FERRER
7. MARTA ESCLUSA RIU
8. RAMON TORRAS FARRÉS
9. ALFONS MARGARIT OLLER
10. LIDIA ROCA GRAELLS
JUNTS PER CASTELLFOLLIT DEL BOIX (JxCAT-JUNTS)
1. JORDI FIDEL SOLER GRAU
2. JOSEP OLLER OLIVERAS (Independiente)
3. JOSEP LLAVALL CALVE (Independiente)
4. RAQUEL CASTRO GONZALEZ (Independiente)
5. ANTONI NOGUERA ESTEBAN (Independiente)
6. OSCAR SOLER MARTIN (Independiente)
7. ALBA FONT TORRA
Suplents
Sense candidats
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC -CP)
1. CRISTÒFOL GIMENO IGLESIAS
2. OSCAR APARICIO LEDESMA
3. KELLY PRIETO MÁRQUEZ
4. RAQUEL TODOLÍ MARTÍNEZ
5. MIGUEL LARGO COCA
6. CAROLINA HERRERO RUIZ
7. NÚRIA FULGADO DE LA FUENTE
8. ÒSCAR GRAU GARCÍA
9. JUAN GONZÁLEZ SARMIENTO
10. MARCEL GIMENO BASTARDAS
11. ISABEL ROMERA LOZANO
Suplentes
1. CARME LLEDÓ MARTÍNEZ
2. ROSA SERRA OLIVA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC -AM)
1. CRISTINA FABREGAT SINTES (Independiente)
2. SILVIA BLAVIA DIAZ (Independiente)
3. HÉCTOR JURADO LIMA (Independiente)
4. TÀNIA GARCIA TORIBIO (Independiente)
5. OCTAVI URBANO RAIGÓN (Independiente)
6. JUDITH HIDALGO VIDAL
7. GIL AYATS MIALET (Independiente)
8. ALBA LURI ITO MOYA (Independiente)
9. SANTIAGO PORTUGAL ALARCÓN
10. MARIA CRISTINA MARTOS CARMONA (Independiente)
11. JOSEP LORENTE LLERINS (Independiente)
Suplents
1. MARTA FABREGAT SINTES
2. XAVIER NÚÑEZ FAUSTE (Independiente)
3. CARME GUERRERO MARTOS (Independiente)
4. MARC CLOTET NYFFENEGGER
5. ANTONIA GONZÀLEZ BERROCAL (Independiente)
6. JORDI SÀNCHEZ DE LA CRUZ (Independiente)
JUNTS PER CASTELLGALÍ (JUNTS)
1. LLUÍS GONZÀLEZ LEÓN
2. MONTSERRAT TORRENS ALSINA
3. RAMONA SOLÉ TORRA
4. XAVIER VILA TORRAS
5. ANNA LÓPEZ OLIVERA
6. CARLES SABATÉ CÓRCOLES
7. CÈSAR SÁNCHEZ MARTÍN
8. FRANCESC SARDANS FÀBREGAS
9. JOSEP ALZURIA CRUELLAS
10. LUCIA VILAR CORDERO
11. XAVIER LAPEÑA BOU
Suplents
1. ISABEL GARCIA SANSEGUNDO
2. MATEU VILA FITÉ
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. EVA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
2. EMILIO CÓCERA LORENTE
3. MÓNICA GIL MORENO
4. MANUEL LLORENTE DÍAZ
5. MIGUEL CASTILLEJOS HORTIGOSO
6. ELIANE BALDOMAR RODRÍGUEZ
7. MARI CARMEN FUENTES ALBEROLA
8. JOSÉ MANUEL FLORES JIMENO
9. PEDRO MIGUEL FERNÁNDEZ CASAS
10. MARÍA ELENA GARRIDO GARCÍA
11. ROBERTO DE GODOS CARRERA
Suplents
Sense candidats
NOU PER CASTELLNOU-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
1. INMA TORRALBA VALENCIANO
2. MARIA ELENA SOLER SÁNCHEZ
3. VICTOR VIA DUARRI
4. EVA QUIRANTE RUBIO
5. MERITXELL PRADOS PARRA
6. JOSÉ MANUEL PRADO GUERRERO
7. MARIA VICTORIA LÓPEZ ARRIETA
8. BEATRIZ CÁRDENAS GIL
9. JOSÉ ANTONIO CABALLERO PINAZO
Suplents
1. HELENA PUJOL GONZÁLEZ
2. PILAR RUBIO JIMÉNEZ
3. CARLOS M. GOÑI TORRUELLA
4. JAVIER RIVERO MORAL
5. JOSEFA DÍAZ RECUENCO
6. MARCELINO IGLESIAS MARCUELLO
7. AUGUSTO DA COSTA CRUZ
8. JESÚS M. MARTÍNEZ MARTÍN
9. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. DOMÈNEC ÒRRIT PUJOL
2. Marina ROMANCHO ROSELL
3. LLUIS THOMEN CORBALAN
4. MARINA NAVIO PINA
5. LIDIA RIBERA CAZORLA
6. DANIEL TRUJILLO CAÑELLAS
7. ANNA SIXTO CASALS
8. JOAN MOLINA JIMENEZ
9. MANEL VALERO GUETO
Suplents
1. ARRIADNA IÑIGUEZ RUIZ
2. JOAN ORTIZ MONTFERRER
3. CONCEPCIÓ LLOBET GALLEN
4. ALBERTO TRUJILLO GIMENEZ
5. SARA ECHEVERRIA BUSTOS
6. JOSEP MARIA IÑIGUEZ MURCIA
7. CARME CERVELLÓ VICENTE
8. XAVIER FITÉ MARINA
9. REMEI GRACIA SALA
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
1. JUAN GUILAUMET CORNET
2. ROGELIO FUENTES NAVARRO
3. GEMMA PINOL AGUILAR (Independiente)
4. LAURA ZAMORA RODRIGUEZ (Independiente)
5. PAU MAYNE TIRADO (Independiente)
6. MONTSERRAT SOLER MARTINEZ (Independiente)
7. JOSEP ANTONI LÓPEZ RODRIGUEZ (Independiente)
8. SEBASTIANA MIRANDA LÓPEZ (Independiente)
9. FRANCISCO RAMOS DIAZ (Independiente)
Suplents
1. ROSARIO SEDANO CONTRERAS (Independiente)
2. ANTONIO LÓPEZ GONZALEZ (Independiente)
3. ANA MARIA RODRIGUEZ RMORALES (Independiente)
4. SALVADOR RAMIREZ GARCIA (Independiente)
JUNTS PER CASTELLNOU (JUNTS)
1. ANTONI BATISTA BRISSET (Independiente)
2. ANNA NORVERTO VIDAL (Independiente)
3. JORDI SERVITJA FEU (Independiente)
4. SABINA SALISI CASAJUANA (Independiente)
5. DAVID GUIX SUCARRATS (Independiente)
6. MÍRIAM SORT TICÓ
7. GEMMA COTS MORRAL (Independiente)
8. INMACULADA ESCÀNEZ GIL (Independiente)
9. AGNÈS MIRALBELL IZARD (Independiente)
Suplents
Sense candidats
JUNTS PER CANET, FALS, CAMPS I FONOLLOSA - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (JUNTS-ERC-AM)
1. ELOI HERNANDEZ MOSELLA
2. ELISA CARVAJAL ROJAS
3. ANNA COMELLAS RAMIREZ
4. JOAQUIM BUSOM GARCIA (Independiente)
5. ANNA GRAU VILA
6. DAVID ZAMORA VEGA (Independiente)
7. NIL BUXO ESCOLA
8. ESTHER LLADO RUSCA
9. PERE LLATJOS BOSCH (Independiente)
Suplents
1. ELISABET VIDAL BARRERA (Independiente)
2. MARC SIVILLA SALVANS (Independiente)
3. EVA JUVERT VILA
4. ELISABET SUERO FELIP
5. JORDI JIMENEZ COMAS (Independiente)
6. MARIA PONS BARO (Independiente)
7. DANIEL BONVEHI PEREZ
8. MONTSERRAT BAREA PRADOS (Independiente)
9. MONTSERRAT SERRA PRAT
10. MAGDALENA CLARENA DAVANT
JUNTS PER CATALUNYA FONOLLOSA (JxCAT-JUNTS)
1. MIQUEL ÀNGEL PALÀ BACARDIT (Independiente)
2. ESTER COROMINA SIMON
3. JOAN BADIA LLADÓ (Independiente)
4. TOMÀS PRIETO GONZALEZ (Independiente)
5. MONTSERRAT TORRAS VILA
6. JUDIT BARALDÉS SANTAMARIA
7. JOAN GRAU COMAS
8. JAUME SERAROLS BELTRAN
9. DAVID BONVEHI TORRAS
Suplents
1. JOSEP ANTONI MOYA MEMBRIVE (Independiente)
2. JORDI BARCONS JIMÉNEZ (Independiente)
3. ROSA CALSINA CALVET
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. NÚRIA CASANOVAS ANTONELL
2. JOSEP LLUÍS NUÑEZ DE ARENAS ENGUITA
3. MARTA ORCERO CAMPRUBÍ
4. JORDI ESCLUSA MARTÍ
Suplents
Sense candidats
JUNTS PER GAIÀ (JxCAT-JUNTS)
1. ENRIC ARMENGOU VALL DE VILARAMÓ
2. MARC BURILLO TORRENT
3. JOAN COLL PRAT
4. LLUÍS MATAMALA RIBÓ
Suplents
Sense candidats
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JUNTS PER MARGANELL (JUNTS)
1. VERONICA HORANO EFFING (Independiente)
2. MIQUEL RIBERA VENTURA
3. ANGEL MANUEL GARCÍA MUÑOZ
4. MONTSERRAT SOLER ROSET
5. SARA BOIX ALGUÉ
6. JOSEP SANTAMARÍA PUBILL
7. MIREIA BISBAL COMELLA
Suplents
1. CELESTÍ VALL OLIVERAS
2. FERNANDO ALBI BENET
3. RAMON SOLER VILARRASA
4. ANNA MARÍA GARCÍA VENTURA
ACORD PER MARGANELL (APM)
1. RODOLFO FERNÁNDEZ GETINO RODRÍGUEZ
2. EMMANUEL PALAU MORALES
3. FERMÍ SALLÉS COLETAS
4. MARIA PRAT MOLINS
5. MONICA HERRERA CASARES
6. MARIA INMACULADA BERTRAN SERRA
7. DOMENEC BORDONADA SANTAMARIA
Suplents
1. ALBA SANTAMARIA COSTA
2. PERE JOAN SEUBAS BACH
3. JORDI PALAU GONZALEZ
4. ESTER FERRAN SIVERA
5. JOSEP PIQUER CODINA
6. MONTSERRAT PORTA CLOTET
7. MARC MARTINEZ ELVIRA
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. SUSANA CABRERO CAÑETE
2. EVA SANTANA DE CARLOS
3. PILAR VERGARA GARCÍA
4. ADRIANA DALMEIDA AGUADO
5. MARIA JOSÉ HERRERIAS MILAN
6. MONTSERRAT NOGUERA ACÍN
7. PATRICIA MUÑOZ LÓPEZ
8. BABAR JALAL AZIZ
9. MANUEL CABRERO CAÑETE
10. DAVID MORENO ALMIRON
11. DIEGO CABRERO CABRERO
Suplents
1. CLARA AGUADO PARADA
2. FRANCISCO JAVIER PLA LARA
CUP MONISTROL DE MONTSERRAT-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)
1. NÚRIA CULEBRAS FLORES
2. FRANCESC ROSELL RAMENTOL
3. JOAN CENTELLAS JUSTO
4. GEMMA PAGES ALONSO
5. KAREN PALACIOS BALMES
6. MAITE BODRO SANGÜESA
7. XAVI CARULLA NOGUERA
8. MARIANNA INVERSO BARAVID
9. PERE AMAT RIBERA
10. LENI SERRANO CAMPAÑA
11. SILVIA ALONSO CASTELLA
Suplents
1. MARTA CANALS CABRERO
2. PERE AGUILAR ARBIOL (Independiente)
3. MªPILAR RUBIO SALGUERO
4. PEPE GOMEZ MARTINEZ (Independiente)
JUNTS PER MONISTROL DE MONTSERRAT (JxCAT-JUNTS)
1. XAVIER SILVA GALERA
2. SOLEDAD CIMADEVILLA MARTÍNEZ (Independiente)
3. MONTSERRAT VIÑAS TOLOSANA
4. JORDI COMELLA GIL (Independiente)
5. MONTSERRAT VELASCO CARRERA
6. FRANCESC XAVIER MARTÍNEZ ROMERO
7. JORDI ELIAS RAMOS
8. MARTA CAZORLA MENDOZA (Independiente)
9. NÚRIA POUS CREUS (Independiente)
10. XAVIER CERVANTES PORTA (Independiente)
11. MARTA MENDOZA MIRALLES (Independiente)
Suplents
1. MARC CUSIDÓ MARTÍ-SENSAT (Independiente)
MÉS MONISTROL (AGRUPACIÓ D´ELECTORS) (MM)
1. OLGA URRACA CASTRO
2. SANDRA SERRA FERNANDEZ
3. GENÍS TUDELA URRACA
4. ROSA SOLA DELGADO
5. DANIEL MARIN ORTEGA
6. MARIA MERCEDES ESCRIBANO PEREZ
7. RAMON CARDUS JUVE
8. NOEMI CASAMITJANA GOMEZ
9. ALFONS GARCIA BURGAS
10. DAVID SERRA FERNANDEZ
11. MARIA TRINIDAD SALGADO VEGAS
Suplents
1. JAIME BACARDIT ROIG
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. JOAN MIGUEL RODRÍGUEZ
2. ANNA MARIA SÀNCHEZ PRADA
3. MIQUEL COIN TORRES
4. IGNASI VILAJOSANA MARTÍ
5. CECÍLIA BERDIE ESCOLANO
6. PEPO FLORES GÓMEZ
7. ELISABET LÓPEZ ROJAS
8. LLUÍS BIOSCA BONFILL
9. ÁNGELES GARCÍA BENÍTEZ
10. RICARDO RAMALLO LARROSA
11. ENCARNACIÓN PALOMO BATISTA
Suplents
1. JOAQUÍM MARÍN ROSA
2. ORIOL PUIG MORROS
3. CURRO RUBIO AZUAGA
4. NÚRIA LLOBET I GÜELL
5. JOAN MIRÓ I NEGRILLO
6. JOSEP BORT I BIARNÉS
PARTIDO POPULAR (PP)
1. NURIA CARERAS POVILL
2. FERRAN RAMOS ROS (Independiente)
3. ENRIQUE CENTELLAS SANCHEZ
4. JULIAN HINOJOSA TENLLADO (Independiente)
5. BARTOMEU GINERT BORRULL
6. MARIA CONCEPCION RIBAS VILASECA
7. MARCELO MUÑOZ CONTRERAS
8. ELVIRA SANCHEZ DOMINGUEZ
9. EDUARDO JOSE TORRES FERNANDEZ
10. JAVIER CASAS RIBES (Independiente)
11. JOSÉ LUIS GARCÍA FLORES (Independiente)
Suplents
1. TERESA FERNANDEZ FERNANDEZ
MURA ACTIVA MURA VIA-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (MAV-AMUNT)
1. LAURA MARIA RODA LEAL
2. GLÒRIA AMIGÓ ASO
3. DANIEL SANLLEHI BELTRAN
Suplents
Sense candidats
JUNTS PER MURA (JxCAT- JUNTS)
1. MONTSERRAT PALYÀ CAMPS
2. ÀNGEL M. MUNTADA BLANCAFORT (Independiente)
3. SALVADOR CABANA GUIX (Independiente)
4. XAVIER SURRALLÉS LLEYDA (Independiente)
Suplents
Sense candidats
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC / ESQUERRA)
1. JOSEP CANALS PALAU
2. JORDI AZNAR ELIAS (Independiente)
3. JORDI PLA SORRIBES (Independiente)
Suplents
Sense candidats
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC-CP)
1. SÒNIA HERNANDEZ RUBIO
2. LLUÍS TARRADELLAS PUIG
3. CONXITA GAMISANS TORRA
4. ÓSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ GÓMEZ
5. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES
6. SÒNIA CHINCHILLA POZA
7. ISMAEL DÍAZ PASADAS
8. MARGA SÁNCHEZ LUCENA
9. JOSÉ MANUEL VALLE TORRES
10. INMACULADA CASTAÑO GUIRADO
11. JULIO FRANCISCO LÓPEZ MIERA
12. ROSA MARIA MEDINA GUTIÉRREZ
13. RAMON SERRA MILLAT
Suplents
1. MARIA PILAR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
2. JOSEP LLUÍS LLEONART SELLARÉS
3. MARIA ISABEL JIMÉNEZ VALVERDE
4. FRANCESC PULIDO MARÍN
5. CARLOTA LIZANA ARROYO
6. RAFAEL SANTIAGO PAREJA MONTAÑES
7. MARIA INMACULADA MARTÍNEZ FONFREDA
8. JOSEP SUBIRANA ARSEGUL
9. MARIA CRISTINA RUIZ FERNANDEZ
10. JOAN CLUSELLA MASANA
ARA NAVARCLES - ACORD MUNICIPAL (AraN- AM)
1. JOSEP MARIA FELIU SELGA
2. TONI MUÑOZ SERRANO
3. LAURA CASTELL CARRIO
4. ALBA PEREZ SUBIRANA
5. FRANCESC XAVIER SOLÉ VALLDAURA
6. SANDRA PALOMINO VEGA
7. JOSEP RODELLAS ÀLVAREZ 8. EVA SANTAULÀRIA SOLDEVILA
9. MARC GRAU GIL
10. MARIA TARRADELLAS PUIG
11. GERARD VILARROIG PRADAS
12. ROSA MARTÍ CLOTET
13. LLORENÇ FERRER ALOS
Suplents
1. CONXITA PADRÓ RIERA
2. JUAN SÁNCHEZ VEREDA
3. MARIA GRAELLS LÓPEZ
4. JOSEP TRAVESSET ESQUIUS
5. SOLEDAD RODRÍGUEZ ORTEGA
6. MARC DALMAU ORTIZ
7. ROSA SERRANO CENTELLES
8. RICARD ALTES FLO
9. MERITXELL PALOMERO CATAFAU
10. MARCEL·LÍ CANET SERRA
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)
1. NEREIDA BERRUEZO VEGA (Independiente)
2. ALEIX SOLÉ SELLARÉS
3. MARC SELLARÉS GIMÉNEZ
4. YLÈNIA MORROS DEVANT (Independiente)
5. ERNEST LARROYA TORREGROSA
6. EVA SUBIRANA FERNÁNDEZ (Independiente)
7. BERNAT CURRIUS FELIU
8. MARIA ARJONA GÓMEZ
9. JORDI CORRAL DELGADO (Independiente)
10. RAQUEL CUEVAS GUTIÉRREZ (Independiente)
11. FRANCISCO JAVIER SERRANO TORRES
12. TAMARA ESPEJO SORIA
13. XAVIER OLIVERAS GONZÁLEZ
Suplents
1. IRENE TARRÉS CATULÍ
2. ERNEST TARRADELLAS SANCHEZ
3. MARIA ANTONIA FERRER NOGUERA
4. MARC SOLER ESPINALT
5. GERARD RIERA DOMINGUEZ
6. ABEL MOLINS CUEN
7. IVET SOLER ESPINALT
8. ALFONSO MARTÍNEZ MANJÓN
9. ROSA ESCALÉ BOSCH
10. ANTONI FERN´ZNDEZ DOMENE
JUNTS PER CATALUNYA NAVARCLES (JXCAT-JUNTS)
1. JUAN ZAPATA LLUCH
2. NURIA CREUS RODOREDA
3. JOSEP DIAZ LEIVA
4. EVA TOLOSA BASTARDES
5. GUADALUPE IGNACIO CIRERA
6. MONTSERRAT FONTCUBERTA VIÑOLAS
7. GERARD ROIG FONT
8. JAUME SOLER ESTANY
9. AINARA GÓNZALEZ GÓMEZ
10. MARC MIRO TUNEU
11. ANTONI VALENTÍ PONSA (Independiente)
12. JOSEP MARTINEZ ALQUEZAR
13. ANGELA GOMEZ ESPADA
Suplents
1. AVELI PUIG REGUANT
2. ANNA SANTMARTI MONROS (Independiente)
3. JORDI GONZÁLEZ MORRAJA
4. ANGELS RODOREDA CAPDEVILA
5. JOSEP A. DÍAZ ALBACETE
6. MARIA ROSA OLIVERAS GRAS
7. JOSEP CORRONS CORS
NAVARCLES EN COMÚ-en comú guanyem (NeC-ECG) (NeC-ECG)
1. JOSÉ JUAN RODA RUBIO
2. JAVIER CARRASCO DELGADO
3. ROSA MARIA SANTASUSANA BAYONA
4. MARIA DEL MAR CANO MILLA
5. ARNAU ROMERO CAMPS
6. EVA IBÁÑEZ TARRADELLAS
7. SANDRA MÉNDEZ MARTÍN
8. JAVIER PUENTES VIZCAINO
9. ALBERTO FREIXA LÓPEZ
10. ABRAHAM AGUILERA CANO
11. JESÚS FERNÁNDEZ PÈRIZ
12. ANA MARIA DOMENE MANCERA
13. MARIA PUIG RUIZ
Suplents
1. VALENTÍ OLIVERAS CALVO
2. JOSÉ MARIA CARRILLO PLANA
3. OCTAVI SINGLA CASALS
4. VANESA BRUN CANSINO
5. MARIA ANGELES DOMENE CASTILLO
6. ALEJANDRO NOÉ LÓPEZ
7. RAFAEL GONZÁLEZ CAMACHO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE CEJUDO GAONA
2. ANASTASIO FERNANDEZ FERNANDEZ
3. ESTER SEVILLA ROSELLO
4. ENRIQUE CORREDERA MADURGA
5. DOLORES SANCHEZ NIETO
6. ANTONIO MANUEL MARTINEZ JIMENEZ
7. NURIA LLORENS LLADOS
8. RAFAEL SANCHEZ BECERRA
9. MARIA TERESA FLOTATS GARCIA
10. LUIS CASTARLENAS PALOMAR
11. JOSE MARTINEZ FERNANDEZ
12. PAULA CAMPILLOS GARRIDO
13. MARGARITA CAROLA EPPLE CANALS
Suplents
1. CÁNDIDO HERAS GUARDADO
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. JOSEP MARIA SANTIVERI BLANCH
2. MARCEL SIBILA VIDAL
3. VERÒNICAA GUTIERREZ MOLINA
4. MARIA FUSTÉ MANUBENS
5. ROSA MARIA DOMÍNGUEZ GONZALEZ
6. RAMON SOLER OVIEDO
7. MARIA DEL MAR LORENTE HINOJO
8. MONTSERRAT GARCIA SANCHEZ
9. FERNANDO GALIANO HARO
10. CAROLINA LOPEZ LAMELA
11. KILIAN ALONSO SANCHEZ
12. IRINA PATAKI
13. FERMÍN HERNANDO ALTARRIBA
Suplents
Sense candidats
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
1. SALVADOR BUSQUETS I GUBIANAS
2. IMMACULADA COLLDEFORNS I SERRA
3. CARLES ESTRADA I SERRA
4. MARTA MANUBENS I OLIVERAS
5. LLUÍS PUIG I OBRADORS
6. ALBA GUASCH I BARS
7. RAMON COMERMA I FERNÀNDEZ
8. HORTÈNSIA FONT I CUCHARRERA
9. JORDI ICART I PORTELL
10. SÒNIA GUIX I LLOVET
11. ISAAC GUILÀ I PUIG
12. MONTSERRAT COMELLAS I SUNYER
13. JOAN BERTRAN I AMBRÒS
Suplents
1. GEMMA LEÓN I RODA
2. DAVID VERA I OLIVERAS
3. CONCEPCIÓ BERTRAN I AMBRÒS
4. JORDI DOLADO I PUJOL
5. IMMA COROMINAS I CASTELLANA
6. ROSSEND SELLARÉS I OBRADORS
7. JUDIT TORRENT I RIBA
8. XAVIER PONS I CAMPS
9. BENITA PIQUÉ I MENAPLATA
10. JOAN GAMISANS I NOGUERA
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)
1. GENIS ROVIRA BARAT
2. ANNA MARIA RUBIO FUENTES
3. JAUME CASAS CIO 4. HELGA IGLESIAS PORTA
5. URIEL MONTESINOS MORENO
6. MIQUEL COLL FONTANET
7. LAURA CASAFONT CENDRA
8. MARIA POTRONY DOMENECH
9. MARTI CASTANYER SOLER
10. DAVID RIBA TERÉS
11. MONTSERRAT ESCLUSA SERRA
12. IVAN CRESPO LORENTE
13. SARA CORTINA MARTIN
Suplents
1. JESÚS MARÍA BONALS FERRER
2. INMACULADA NOGUEROLA SOLÀ
3. SAKIRA ZOUGHI EL ABDELLATI
4. JORDI CASALS PEDRAGOSA
5. LAURA OBRADORS CANALS
6. GEMMA GUDAYOL SANCLIMENS
7. ANNA MARIA CAMPRUBÍ FORNELL
8. ADELINA CODINA LLADÓ
9. GERAD MASSEGÚ BLANCH
10. AGUSTÍ SERRA RIBA
JUNTS PER NAVAS (JXCAT-JUNTS)
1. CATERINA PUIG ORBRADORS (KATY) PUIG OBRADORS (KATY)
2. RAMON SERRA CASAS (Independiente)
3. IGNASI CAUS ANGLES
4. MIREIA PELLICER CORTINA
5. SÍLVIA RODRÍGUEZ MELERO
6. MONTSERRAT MAS VILARMAU (Independiente)
7. JOSEP TARDÀ TORRABADELLA
8. ISIDRE VINYAS FAURA
9. AIDA VILA PUIG
10. MARIONA VALLS LOPEZ (Independiente)
11. IVAN MANUBENS ROSELL
12. CARME ROVIRA RIBA
13. JOSEP VILA GUIX
Suplents
Sense candidats
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. ENRIC CAMPÀS SERRA
2. LIDIA DELGADO GOMEZ
3. NEREA MARTINEZ MONTEAGUDO
4. MIGUEL GOMEZ REINA
5. BEATRIZ MORENO MARTIN
6. JORDI ARMENGOL ABELLA
7. MARC LOPEZ MORA
8. CRISTINA BRUNET PRIETO
9. JOSE MARIA MONTEAGUDO REYES
10. ZOBAIDA BUSTOS DELGADO
11. JAVI LOPEZ GOMEZ
Suplents
1. JULIAN MONTOYA TORNAY
2. ISAAC LOPEZ LARREA
3. SANDRA LOPEZ NAVARRO
4. MARIA CARMEN MARTINEZ FUENTES
5. LOLI LARROSA CORRAL
6. CARMEN LEDESMA BAENA
7. ROSA VILANOVA REINA
8. FRANCESC CLOSAS NAVARRO
9. NADAL CHAVARRIA HERRAIZ
10. CECILIO RODRIGUEZ MARTIN
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. ESTEFANIA TORRENTE GUERRERO
2. VALENTÍ CLOSAS PAZOS
3. GEMMA VILA ORPINA
4. JOSE SERRANO MARTIN
5. LAIA GUIX ESTRADA
6. JORDI CALAF GARCIA
7. JUDIT MAS SOLER
8. MARC TORRAS HERREROS
9. MARINA CARRERA MIRAVITLLES
10. NIL MARTÍN LANZA
11. NOELIA LÓPEZ VILAJUANA
Suplents
1. JAUME GUINART GALLEGO
2. DOLORS POZO VENTURA
3. RAUL BLANCO GUERRERO
4. GEMMA DELGADO MAS
5. ARNAU PIQUÉ BUISAN
6. SILVIA OLIVA PANDO
7. ADRIÀ SANTAMARIA VICENTE
8. MARIONA CABALLÉ CAÑELLAS
9. FRANCESC FRANCOLÍ GRIÑÓ
10. QUERALT SOLÀ FARGAS
JUNTS PEL PONT I ROCAFORT (JxCAT-JUNTS)
1. JORDI DE LA FUENTE ESCAYOLA
2. PERE TRAPÉ PUJOL (Independiente)
3. MARTA BELLOT APARICIO (Independiente)
4. ENCARNACIÓN MACÍAS VARGAS (Independiente)
5. JUDIT GUITART RIERA (Independiente)
6. MONTSERRAT FERRE GARCIA (Independiente)
7. JORDI GONZALEZ QUIRÓS (Independiente)
8. JOSEP LLUÍS SERRANO GARCIA (Independiente)
9. DOLORS URANGO HERRAIZ (Independiente)
10. JORDI SIMELIO CASAS (Independiente)
11. FRANCISCO PRIETO NAVARRO (Independiente)
Suplents
1. MIQUEL LOPEZ GARCÍA (Independiente)
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. CARLOS LANZA APARICIO
2. AITOR ILZARBE DE LA TORRE 3. DAVID MUÑOZ DELGADO
4. CLÀUDIA ALONSO PEÑARRUBIA
5. ISABEL PÉREZ QUIRÓS
6. SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ
7. IVAN GÓMEZ ORTI
8. MªDOLORES ARJONA PÉREZ
9. ANTONIO PRADAS RODRÍGUEZ
10. CARMEN VELASCO VILANOVA
11. TERESA MONTEAGUDO GUERRA
Suplents
1. DAVID PÉREZ GONZÁLEZ
2. EDUARDO VÁZQUEZ VELASCO
3. AMPARO DE LA TORRE MARTÍN
4. RAQUEL ALMAGRO GARCÍA
5. JUAN VALDÉS GONZÁLEZ
6. Mª DEL VALLE GONZÁLEZ SOTILLO
7. JOAQUÍN SERRANO BAENA
8. YOLANDA ORTI GÓMEZ
GRUP INDEPENDENTS DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT-EN COMÚ GUANYEM (GIPVR-ECG)
1. JAIME PARCERISA EGEA
2. ANTONIO VILANOCA GUBIANES
3. DANIEL RUBIO COLACIOS
4. MIREIA EUGENIA SINCRAIAN
5. ANA MARIA JUNQUERA SORIANO
6. VENANCIO COCERA PARRA
7. ENRIQUE SANTOS LÓPEZ
8. ANGELES OLIVA GARCÍA
9. MARIA CARMEN CALLEJA RAMOS
10. JOSÉ MARIA MOYA ARIZA
11. FERNANDO LÓPEZ MATAMOROS
Suplents
1. ÁNGELA COCERA PARRA
2. ANTONIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
3. FRANCISCO JAVIER SORIANO CABELLO
4. EUDO ENRIQUE NÚÑEZ BURGOS
5. IMMACULADA BARROSO LARRUBIA
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. MONTSERRAT TORRES BERNADÓ
2. ERIC SAMANIEGO LOREBA
3. EVA LOMEÑA GARCIA
4. ELOY RABANEDA NAVARRO
5. OLGA LOPEZ AGUILAR
6. FRANCISCO FERNANDO ROMAN MARTIN
7. NÚRIA ROCA ALHAMA
Suplents
Sense candidats
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. XAVIER GARCIA LLAMAS
2. LÍDIA JORBA MUÑOZ
3. SERGI MÁRQUEZ DURAN
4. RAÜL RACERO JIMÉNEZ
5. ARIADNA CUCURELLA GRIFÉ (Independiente)
6. RAFAEL LUCENA SIMÓN
7. MONTSERRAT CASTELLANA COLETAS
Suplents
1. IVAN GARCIA FERNANDEZ (Independiente)
2. SUSANA RUBIO VAN BIEZEN
3. FRANCISCO FONT PERRAMÓN
4. MÒNICA GIMENO SERRABASSAS (Independiente)
5. MARTA MUIXI CASALDALIGA (Independiente)
6. ROSA LLAMAS URO
JUNTS PER RAJADELL (JUNTS)
1. JOAN CARLES LLUCH DE LA TORRE
2. NÈLIA RINCÓN CORONADO (Independiente)
3. SÓNIA CALVET CARNÉ (Independiente)
4. SERGI GARCÍA BORJAS (Independiente)
5. ALEXANDRE MAZCUÑÁN VISIEDO (Independiente)
6. STEPHAN BRESSER (Independiente)
7. ANNA ROIG BORRELLAS (Independiente)
Suplents
1. MÒNICA CLARENA CALVET (Independiente)
2. ALBERT BOLADERAS BRAQUET (Independiente)
3. IMMA BIZARRO BARALDÉS
4. RAFAEL ORTIGOSA ORTIGOSA (Independiente)
5. MONTSERRAT VENTURA DÍAZ (Independiente)
6. VALENTÍ CALVET PUJOL (Independiente)
7. JOAN COSTA PLANS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. ORIOL RIBALTA PINEDA
2. SÍLVIA TARDÀ SERRANO
3. MIQUEL ESTRUCH CAPDEVILA
4. NEUS SOLÀ MARTINEZ
5. DIEGO MIRANDA MORALES
6. CARME ESCAMEZ COLL
7. RAMON SALLAS CIURO
8. CRISTINA LUNA RUIZ
9. VICTOR ESTEPA FONTANA
10. VALÈRIA COMELLAS GARCIA
11. JOAN GOMEZ HUERTAS
12. PILAR SALA RIBALTA
13. JOSEP MARIA PRAT SOCORRA
Suplents
1. XÈNIA ESTRAGUES BERNIQUEL
2. LLUIS RUIZ OLLER
3. EVA MARIA UBIÑA CARRILLO
4. MARC PRAT ROCA
5. LAURA HERMOSO JIMENEZ
6. LLUÍS GARCIA PONS
7. MAR PONS VILARÓ
8. GENÍS SABATE SANCHEZ
9. MONTSERRAT VAZQUEZ FERREIRO
10. JOSEP TARRADELLAS CALVERAS
FEM POBLE SALLENT- ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (FPS-AMUNT)
1. FINA SOLER ESPONELLA
2. GUILLEM CABRA CORTÈS
3. MARTA BUSQUETS PLANAS
4. CLARA FERRÈS JIMÉNEZ
5. ANTONIO FERNÁNDEZ PEÑA
6. LAURA PRAT BAIGET
7. ANDREU SERRACANTA ESPINALT
8. MONTSERRAT SUNYER OLLÉ
9. JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
10. AMADEU GARCÍA GÓMEZ
11. GEMMA CODINA SERRA
12. GIL SERRABASSA PUNTÍ
13. ÈLIA TORRESCASANA MARTÍNEZ
Suplents
1. JOSEP CRISPI ALSINA
2. ANA MARIA MARTIN BRAVO
3. JAVIER CASIMIRO ROS
4. ROSA MARIA CANO CAMPOS
5. JOSEP SOLER MORENO
7. SARA CANOVAS CORRAL
8. SERGIO GARCÍA LEÓN
9. JUANA VALLEJO SÁNCHEZ
10. ANTONIO MÁRQUEZ GARCÍA
11. ANNA MARIA GABRIEL SABATÉ
JUNTS PER SALLENT CABRIANES I CORNET (JxCAT-JUNTS)
1. DAVID SALDONI DE TENA
2. MARTA CULLERÉS SÁNCHEZ
3. SALVADOR SIBILA CUCURULL
4. ROSA ARGELAGUET ISANTA
5. MERCÈ MASEDA FERNÁNDEZ
6. EDUARD GALOBART CURTICHS
7. M. JOSÉ NAVARRO GÓMEZ
8. JAUME CAPDEVILA CULLERÉS
9. RUBEN GAONA CONTRERAS
10. JORDINA MOLTÓ BASTARDES
11. JONATAN CARO ROMERO
12. EMPAR ARENAS MALDONADO
13. ANNA M. FERNÁNDEZ GARCÍA
Suplents
1. MARC PUJOL APARICIO
2. LAURA DE LA TORRE SALVANS
3. LLÚCIA FÀBREGAS NOGUERA
ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. JOSEP ROMERO I BELTRAN
2. JORDI ROVIRA I SANTANÉ
3. XAVIER CRESPIERA I HOMS
4. NEUS SOLDEVILA I TAULATS
5. GEMMA SORRIUS I MARTÍNEZ
6. JOAN TOMÀS I ACOSTA
7. LOURDES BURDÓ I VALERI
Suplents
1. EVA FERRER I SUBIRANA
2. SILVIA CARETA I BURDÓ
3. MARIA CARME BALLÚS I BERENGUERAS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. CRISTINA MURCIA CARABALLO
2. DAVID RUIZ ROLDÁN
3. CARME FLORES TORREGROSA
4. ALBERT BOSCH GONZALEZ
5. MARIA ASSUMPTA PÉREZ LLAMAS
6. RAMON FERNÁNDEZ GOMEZ
7. LUCIA TAPIA APARICIO
8. JOSEPH OSARIEMEN OKUNDAYE OKUNDAYE
9. MARIA DOLORS PÉREZ MARTINEZ
10. JAUME SÁNCHEZ SIXTO
11. MARTA RONCAL HIDALGO
12. MARIA JESUS VARELA LORENZO
13. TOMÀS CASERO GARCIA
Suplents
Sense candidats
Gent fent Poble (GfP)
1. JOAN CARLES BATANES SUBIRANA
2. NÚRIA CLARELLA AMENEDO
3. XAVIER RACERO ESQUIUS
4. MARIA DEL CARMEN CRUZ SANCHEZ
5. CRISTIAN HUERTA VERGÉS
6. INGRID BONELLS CASAU
7. ELOI MARTINEZ SOLER
8. JUDIT BONVEHÍ MOR
9. JOSEP LARROY SANCHEZ
10. PERE GARCÍA FERNÁNDEZ
11. MERCÈ SALA SUADES
12. MANEL VALDIVIA MUÑOZ
13. DAVID CLUSELLAS CODINA
Suplents
1. MARIA DOLORES PIEDRA ALONSO
2. DAVID SERRANO HERRERO
3. ROSA BOU RABAT
4. GABRIEL GURT GARCIA
5. MARIA TERESA VALL PUIG
6. FRANCESC CARREÑO COROMINAS
7. LAURA FORCH LLORENS
8. ALBERT PLANAS FEIXÓ 9. MARTA REQUENA CAMPOS
10. ANDREU PIÑERO PASCUET
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIAPAL (ERC- AM)
1. ADRIANA MAZCUÑAN CLARET
2. DAVID URÓ VILANOVA
3. LAIA FELIU RODRIGUEZ
4. FERRAN MOLINA LLPIS
5. ROSA MARIA VILANOVA CASADO
6. DAVID FARRÉ GISPESTS
7. ANNA MARIA ROCH ROSELL (Independiente)
8. JOSEP MASJOAN VILA
9. ISABEL BAHAMONTES LOPEZ
10. JOSEP ROSAS SORRIBAS (Independiente)
11. ISABEL MONEGAL LÓPEZ (Independiente)
12. ROC GRANDIA MAZCUÑAN
13. DOLORS GONZALEZ RODRIGUEZ (Independiente)
Suplents
1. FLORENCI VALLES SALA
2. ANNA MARIA PESQUERO INSA (Independiente)
3. MIQUEL CORNADO ORÓ
JUNTS PER SANT FRUITOS (JxCAT-JUNTS)
1. VICENÇ LLORENS CONCUSTELL
2. DAVID FERNANDEZ CASANOVAS
3. ROGER GRANDIA BORRÀS
4. FELIP ECHARRI GIL
5. ESTRELLA MORALES NAVARRO
6. EVA CAPARRÓS MOLINO
7. DARKO KOSANOVIC BUNJEVAC (Independiente)
8. NARCÍS LUPÓN SALA
9. MONTSERRAT ROCA CODINA
10. ALBERT NOGUERA BORONAT (Independiente)
11. EVA FÀBREGAS GALOBART (Independiente)
12. CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ (Independiente)
13. EVA BASULLAS VAZQUEZ (Independiente)
Suplents
1. ISABEL MELGAR BALLÚS (Independiente)
2. XEVI FERRER CORCHERO
3. NÚRIA SIMÓN DOMENE (Independiente)
4. JORDI FERRER RAMÍREZ
5. OLGA ADELL ESQUIUS (Independiente)
6. NÚRIA LLORENS AVINYÓ (Independiente)
7. ENRIC ARÚS GELABERT
8. MIREIA SAGUÉS HOMS (Independiente)
9. MERCÈ CASALS MARTÍNEZ
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. ELIA TORTOLERO OREJUELA
2. PAQUI GARCÍA GONZÁLEZ
B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 24-4-2019 CVE 2019015014 Pàg. 43-57 https://bop.diba.cat A
3. ÀNGEL SAEZ MARCOS
4. BEA MENDEZ PORTERO
5. FELIX-JAVIER MARTIN COCA
6. DANI REAL DELGADO
7. MONTSE VANCELL BARNIOL
8. ANA MARIA MARCOS CAROZO
9. SERGIO BLANCO JURADO
10. VERÓNICA LANZA OREJUELA
11. DANIEL ROMERO MUXÍ
12. ANDREA MARCUELLO BARRIOS
13. JOSE ROLDAN PALMA
14. ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ
15. SUSI MUÑOZ GARCIA
16. PEDRO DURAN ALVAREZ
17. JUAN ANTONIO GRACIA GONZALEZ
Suplents
1. ANDRÈS RAMOS TEJERO
2. MATIAS GIRALDEZ CACERES
3. MANUEL SORIANO SABORIDO
4. PRIMI BORJAS REYES
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. RAMON PLANELL GABERNET 2. MARIA DEL MAR OSETE MARQUEZ
3. JORDI PESARRODONA CAPSADA
4. EMMA CACHON FERNÁNDEZ
5. MARC GÜELL MARAVER
6. MAITE GARCIA ARNAU
7. AUDAL FIGULS CASALS
8. ROSA MARIA GRANÉ AGUSTÍ
9. MARC VILARMAU MASFERRER
10. ROSER ROJAS SIMATS
11. VALENTÍ OROZCO VALL
12. CATI ALOY ICART
13. PAU SARRÓ GRANÉ
14. GEMMA BOIX LÓPEZ
15. JOAN CASAHUGA CLOSA
16. ROSER JUNYENT GRAELLS
17. JOSE ANTONIO GIMÉNEZ HERNANDEZ
Suplents
1. CANDELARIA QUIUS SEGARRA
JUNTS PER CATALUNYA SANT JOAN DE VILATORRADA (JxCAT-JUNTS)
1. GIL ARISO PLANAS
2. IGNASI LLADÓ VALERO
3. LAURA VILANOVA NAVARRO
B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 24-4-2019 CVE 2019015014 Pàg. 44-57 https://bop.diba.cat A
4. EDUARD MATA RIU
5. ANTÒNIA RASPALL CAPDEVILA
6. MIQUEL PUJOL GRASET
7. ESTHER MADRID DELGADO
8. CARLES JUANPERE PÉREZ
9. ESTHER ROS PICH
10. ORIOL TORRAS PÉREZ
11. MERITXELL ROURA OLLER
12. PERE BARTOMEUS REBORDOSA
13. REMEI PINO GUERRERO
14. FRANCESC SOLER GRAS
15. JOSEP M. VIDAL GOLET
16. QUERALT PICH OLIVERAS
17. JORDI GESÉ PULIDO
Suplents
1. JOSEP MASAFRETS CASAFONT
ALTERNATIVA PER SANT JOAN (AXSJ)
1. JORDI SOLERNOU VILALTA
2. MARC BARONS TORRAS
3. ADRIA CLOTET ROIG
4. MONTSERRAT JOPVÉ SALLÉS
5. LAURA TRENCH LÓPEZ
6. SANTIAGO BENITO FERREIRA OLIVER
7. AITOR RODRIGUEZ DELGADO
8. JESSICA MORENO DELGADO
9. JOSEP GARCIA MORENO
10. OLGA MENOYO MARTINEZ
11. JAVIER REYES RODRIGUEZ
12. YVONNE PUIG VILAGINES
13. ANA VILAR CALDERO
14. DOMENEC CLOTET MASANA
15. JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
16. CARMEN MORENO GUERRERO
17. MONTSERRAT BONILLA CALDERÓ
Suplents
1. RAMON MARQUILLAS SALA
COMPROMÍS AMB SANT JOAN-EN COMÚ GUANYEM (COMPROMÍS-ECG)
1. ALBERT MARAÑON LEDESMA
2. IBAN HORTAL BOTIFOLL
3. NÚRIA VALENCIA PEÑUELAS
4. TONI DORADO CASTAÑO
5. SILVIA BARRIOS BAENA
6. JORDI PUJOL SERRA
7. JOAQUINA BORJAS QUIRÓS
8. NACHO TORRES IZQUIERDO
9. CUQUI BAENA FERNÁNDEZ
10. YOLANDA RODRIGUEZ MENDEZ
11. MARC SALA BENITO
12. MÒNICA BELMONT MEMBRIVE
13. JOAQUIN ROMERO RABANEDA
14. SONIA GOMEZ LOPEZ
15. JESUS MENDEZ HIDALGO
16. ANDREA CASO BOSCH
17. VICTOR MARCOS BORJAS
Suplents
1. CECILIA BOSCH RIUS
2. RAMBOOD TORABI TORABIAN
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. MARÍA LUÍSA RAMOS GÓMEZ
2. FERMÍN TORRES MONTERO
3. MANUEL CANO MUÑOZ
4. ROBERTO PONSA FENOY
5. MARÍA ISABEL CARMONA DELGADO
6. EDUARDO MORA VILASECA
7. ISAAC TORRES GARCÍA
8. JUAN DAVID MARTÍN MORENO
9. JOSEFINA GUERRERO LÓPEZ
10. FRANCISCA LEAL JURADO
11. EUDAL FARRIOLS PESARRODONA
12. OSCAR HARO FLORES
13. JUAN LUÍS LÓPEZ SERRANO
14. ALICIA RODRÍGUEZ PRIETO
15. VICENTE LLORENS RUÍZ
16. ROSARIO GÓMEZ CLEDERA
17. PEDRO RAMOS MUÑOZ
Suplents
1. SISSY OLENKA LOCK PAZ
2. JOANA SANTIAGO MANZANO
PODEM SANT JOAN DE VILATORRADA (PODEMOS)
1. ÓSCAR BALLESTEROS GÓMEZ
2. CRISTINA PALOMARES MARTORI
3. MERCEDES MARTORI HIDALGO
4. JUAN CARLOS SILVA VELASCO
5. FRANCISCO COST LÓPEZ
6. JOSÉ UBER PORTERO
Suplents
Sense candidats
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSEP LLUIS JAVALOYES VILALTA
2. MARIA DE LAS MERCEDES GIL PEREZ DE BUSTOS (Independiente)
3. DOMINGO BELTRAN ARNALDOS
4. MARGARITA RAMOS CLARES (Independiente)
5. JOSE MORAL GUERRERO
6. MONTSERRAT VILALTA MARTI (Independiente)
7. FRANCISCO RUBIO RUBIO (Independiente)
8. ESTHER ROSELLO APARICIO (Independiente)
9. JOSE MARIA BARRIONUEVO ORTEGA (Independiente)
10. FRANCISCO SEVILLA GOMEZ
11. ROSA MARIA MORAL MORENO
12. ANTONIO LOPEZ GUERRERO
13. JOSE MANUEL RUBIO RUBIO (Independiente)
14. MARIA DEL PILAR OLMO CAMPILLO (Independiente)
15. JOSE ANTONIO GARCIA MINGARRO (Independiente)
16. MARIA CARMEN SANCHEZ BERRA
17. JORGE CALVO SANCHEZ
Suplents
1. EMILIO MARIN VAQUERO
JUNTS PER SANT MARTÍ DE TORROELLA (JxCAT-JUNTS)
1. PERE BARTUMEUS REBORDOSA
Suplents
Sense candidats
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. GABRIEL ROVIRA GANGONELLS
2. SANTIAGO BALDOMÀ PARISI
3. REGINA ROSA CARNÉ PESARRODONA
4. RAMON CLARET SERRA
5. LAIA PICH I BERJILLO
6. JOSEP VILADES ESCALER
7. MONTSERRAT TRULLS MELCHOR
Suplents
1. JORDI DEIG ESCUDÉ
2. JOSEFA CASAS VILARDAGA
3. FRANCESC XAVIER PIQUÉ SIRERA
4. MONTSERRAT CODINA PICH
5. JORDI SELGA BRUNET
6. MERITXELL LLADÓ MONCUNILL
7. JOSEP TORRENTSGENERÓS VILA
8. MARIA VICTORIA VILANOVA SOLER
9. VALENTI VILALTA FINESTRES
10. ISIDRE ABARCA SIMATS
JUNTS PER SANT MATEU DE BAGES (JxCAT-JUNTS)
1. JOSEP MARIA JUNYENT SERRA
2. REMEI GONZÀLEZ CACHÓN (Independiente)
3. JORDI BORRÀS VILANOVA (Independiente)
4. ELENA HERNÁNDEZ MONTALÀ
5. HELENA VILA GUALS (Independiente)
6. ROGER CAMPRUBÍ FERRER (Independiente)
7. JOAN MUNS BOTINAS (Independiente)
Suplents
1. DAVID CASELLAS BASCOMPTE
2. JOAN ULLÉ CASTELLÀ (Independiente)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP)
1. PABLO URBINA DE LA CRUZ
2. DOLORS LARA RUIZ
3. OSCAR MARTINEZ-ABARCA MAS
4. MARGARITA FERNANDEZ RISQUEZ
5. MANUEL PETIT CABELLO
6. LAIA GONZÁLEZ DURÁN
7. XAVIER XIXONS SOTOCA
8. JÉSSICA MOYA BARBA
9. JUAN MARTÍN FLORES FLORES
10. ROSARIO MARIA LARA RUIZ
11. MARIANO GAÑAN NOGALES
Suplents
Sense candidats
SUMEM- ACORD MUNICIPAL (Sumem- AM)
1. GEORGINA MARCADAL VIÑALS
2. SÒNIA VALL ALMOR
3. ANAÏS LÒPEZ ROIG
4. JORDI MONNÉ HERNÀNDEZ
5. ANDREU BENET BUSQUETS
6. MARA PRAT BLANCO
7. GERARD FÍGULS GRAUVILARDELL
8. MONTSERRAT VALVERDE LAFUENTE
9. MARC VILA SALLENT
10. JUDIT CLOTET RIERA
11. JOSEP TRULLÀS LLOBET
Suplents
1. CHARLES ANDRÉ DESCOMBES LUTZ
2. PILAR PARERA BASCOMPTE
3. JORDI SELLARES CASANOVAS
4. SILVIA SELLARÈS COTS
5. IGNASI BORRÀS MÚRCIA
6. MARIA PRAT GRAU
7. AGUSTÍ SERRA CURTICHS
8. EVA PIÑERO SUBIRANA
9. JOSEP LLUÍS LOZANO MONJE
JUNTS PER GUARDIOLA (JUNTS)
1. MARIO VENDRELL VIDAL
2. ANNA LLOBET SOLÉ (Independiente)
3. MANEL GARCIA SORIANO (Independiente)
4. ALBA LLOYS RODRÍGUEZ (Independiente)
5. DANIEL CAMERINO RODULFO
6. ANNA CANAL MONEGAL (Independiente)
7. ÓSCAR PÉREZ DEL CORRAL
8. ANTONIO RUIZ DE VALDÍVIA DELGADO (Independiente)
9. VANESA CESAR FERNANDEZ (Independiente)
10. MARTA SÁNCHEZ BARGADÀ (Independiente)
11. FRANCESC LÓPEZ CARAFÍ (Independiente)
Suplents
1. CRISTINA PACHECO GARCIA (Independiente)
2. LAURA AMADOR SERRAMALERA (Independiente)
3. JOSEP JUNYENT ROS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. MIRAM RUBIO MOLINA
2. ISABEL PEREZ ESTRADA
3. TERESA DE JESUS DE LA CALLE JORGE
4. EUSEBIO FERNANDEZ NAVARRO
5. JORDI BACARDIT GORDO
6. IMMA GUTIERREZ PEREZ
B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 24-4-2019 CVE 2019015014 Pàg. 49-57 https://bop.diba.cat A
7. JOAQUIN CALVO BOBI
8. INMACULADA GIMENEZ FERNANDEZ
9. EUSEBIO TERUEL MARTINEZ
10. CONCEPCION HERNANDEZ MORENO
11. ANTONIO MESA DOBLAS
12. ANI ORTIZ VIDAL
13. JOAQUIM CASAJUANA RIERA
Suplents
Sense candidats
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. ADRIANA DELGADO I HERREROS
2. JOSEP MARTI I CANO TITI (Independiente)
3. SILVIA OLIVERAS I GIRALT
4. JORDI PALMA I SANCHEZ
5. GISELA PASCUAL I MUÑOZ (Jovent Republicà)
6. JOAN BIZARRO I MORENO
7. CIDINHA ROCA I BENASAT
8. ISAAC JURADO I GARCIA (Jovent Republicà)
9. XÈNIA SOLER I BOBÉ
10. ALBERT BRUNAT I ESPUÑA
11. MARIA MEDINA I CAÑELLAS
12. ALEIX LAFONT I DELGADO
13. SANDRA OLIVA I CABEZAS
Suplents
1. PERE ANTON LLOVET I CANAL
2. MONTSERRAT BERDUQUE I TORRECILLAS (Independiente)
3. JORDI SUBIRANA I LLADO
4. CONCEPCIÓ TRULLS I LOPEZ
5. DAVID PEY I SANCHEZ
6. AINA MARTI I CASAS (Jovent Republicà)
7. XAVIER RUBIÓ I RIVERO
8. MARIA JOSEP PASCUAL I GARCIA
9. DANIEL POUS I SOLDEVILA
JUNTS PER SANT VICENÇ DE CASTELLET (JUNTS)
1. CARME JIMÈNEZ FERNÁNDEZ
2. DANI MAURIZ VIDAL
3. SÍLVIA VILA LÓPEZ
4. TONI CALVERAS FUGAROLES
5. EULÀLIA SARDÀ BONVEHÍ
6. ESTHER SÁNCHEZ MILÁN
7. DANI AMORES MOLERO
8. ESTHER BARTOLÍ SELLARÈS
9. PAU POLO GUBIANAS
10. QUERALT PLA COSTA
11. TONI BELLMUNT BACARDIT
12. SÍLVIA CODINA FOLGAROLES
13. JOAN TORRES PÉREZ
Suplents
1. XAVIER TOBELLA LUCEA
2. M. ÀNGELS CASALS PLADELLORENS
3. EMPAR TÉLLEZ GONZALEZ
4. MARIA CARME ARUMÍ RICART
5. JORDI VALL GINFERRER
6. IKER BOLLO ORTIZ
7. ROSA BARRERA SERRA
8. ROSA YAGÜE BACH
9. AGUSTINA MATAS BAYONA
10. LLUÍS CASALS RIERA
SANT VICENÇ DE CASTELLET EN COMÚ- EN COMÚ GUANYEM (SVCeC-ECG)
1. JOAN BAPTISTA COSTA BLÁZQUES
2. GINA SERRA INSUA
3. ÒSCAR MUNUERA FERRANDIZ
4. JOANA LÓPEZ ROLDÀN
5. EMILI BARCONS TORRAS
6. MARTA PARICIO MONTESINOS
7. DANIEL OLID BAENA
8. CLAUDE DAUMAIN PINGUET
9. ALEJANDRO MARTIN CRUZ
10. NÚRIA PUÉRTOLAS CARASUSAN
11. JOSÉ LÓPEZ PONCE
12. MARIA JESÚS TORRES REINA
13. ROGER LLADÓ VILA
Suplents
1. JOSEP HERNÁNDEZ MARTINEZ
2. ESTHER MUÑOZ SIERRA
3. GINÉS GÓMEZ FERNÁNDEZ
PROGRÉS MUNICIPAL-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
1. FERRAN TARRAGONA CARULLA
2. FINA RODRÍGUEZ PÉREZ
3. ROSA PÉREZ PLANELL
4. DAVID CASELLAS GAJA
5. JASMINA FONT SÁNCHEZ
6. XAVIER ARCOS SANTAMARIA
7. MARIA MORALES MARTÍNEZ
8. DANI DAVINS BELLIDO
9. JOAN CARLES MOLINA GÓMEZ
10. TRINI CARULLA RAICH
11. FRANCISCO FERNANDO DE LA ROSA MERINO
12. EVA Mª DE LA ROSA PERALES
13. RAMON CRUZ PÉREZ
Suplents
Sense candidats
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. XAVIER CODINA CASAS
2. LAURA TARRADELLAS FONT
3. AGUSTÍ COMAS GUITÓ
4. NÚRIA MARTÍNEZ AMAT
5. JOSEP ILLA ANTICH
6. NÚRIA VILADÉS TORRADAS
7. RICKI RUBÍS GARCIA
8. JUDIT RAJA DELGADO
9. JORDI HERNÁNDEZ SANZ
10. MONTSERRAT CAPARRÓS TATJÉ
11. JORDI SALA VILA
12. NÚRIA BARBA BOSCH
13. JULIÀ RODRÍGUEZ RUIZ
Suplents
1. LAURA VILAGRÀ PONS
2. ANTONI VALVERDE OLIVA
3. MARIA JESÚS CARIDE VARELA
4. XAVIER SUCARRATS PALÀ
5. MONTSERRAT GÓMEZ TORRAS
6. ROGER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
7. MARIA TERESA PONS CASASAYAS
8. FERRAN BALCELLS ICART
9. LAIA PERELLÓ VALL
10. JOSEP MARIA MELENCHÓN MECA
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)
1. ANIOL VILA DURAN
2. PAU CLUSELLA COBERÓ
3. SUSANNA TRAPÉ BORRÀS
4. VISITACIÓN ORTIZ RODRÍGUEZ
5. QUERALT CASTAÑARES SIERRA
6. RUBÈN LÓPEZ FARRÉS
7. JOAN FERRER COMAS
8. ADRIANA EUGENIA GOMEZ MONTOYA
9. XAVIER BAYO TORRENTS
10. MARTA CARRERAS CASAS
11. MARC ALBÀS FERRER
12. GUILLEM HERNÀNDEZ MARTINEZ
13. NÚRIA SOTO UMBERT
Suplents
1. ELISENDA BORI ANDORRA
2. MARIA ROSA LUJÁN GALI
3. NICOLÁS CASTELLANO PETIDIER
4. AINA FERNÀNDEZ SANDIUMENGE
5. ANTONIO GRANDÓN GIL
6. FRANCISCO JAVIER ADÁN DE LIRAS
7. AMÀLIA MOLINA JIMÉNEZ
JUNTS PER SANTPEDOR (JUNTS)
1. ANTONI PUIGGRÒS COLLDEFORN
2. ROSER LLOBERA POLO
3. ALBERT ESPINALT ROMERO
4. MONTSE CLARET TAPIAS
5. JOSEP SOLÉ CASES
6. HELENA HERNÁNDEZ AMIGO (Independiente)
7. JORDI OCHOA NAVARRO (Independiente)
8. LAURA PINTADO PALLARES
9. DANIEL CULEBRAS SIMÓN
10. Mª CARME BOSCH FEIXAS
11. LLUIS TORROELLA BALAGUER
12. DOLORS CAPSADA PALOMAS (Independiente)
13. JORDI SOTERAS ASENSIO
Suplents
1. JORDI PONT ARNAIZ
2. BELÉN GIL CALVO
3. JACINT ROJAS GONZALEZ
SANTPEDOR EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM (SeCP-ECG)
1. JESÚS PUIG SORINAS
2. XAVIER LEÓN MARTOS
3. EVA ALCÁNTARA SAIZ
4. ISMAEL MERINAS DÍEZ
5. ALBA PELLICER SARRATE
6. MANUEL PRADOS AGUILERA
7. JOSEFINA FLOTATS COTS
8. JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ GÁLVEZ
9. MARIA ROSARIO PÉREZ CANO
10. JOSÉ VILLALBA VÁZQUEZ
11. PATRICIA MELÉNDEZ VILLALOBOS
12. ANNA FORNELLS CANALS
13. SANTIAGO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Suplents
1. MANUEL HERRERO MARTÍNEZ
2. MARÍA CARMEN PÉREZ RAMOS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. ALBERT COBERO AYMERICH
2. OLGA TENA MARTIN
3. MIGUEL ANGEL MONTAÑA MERINO
4. MONTSERRAT ALBACETE BURGUEÑO
5. JAVIER SAEZ GIRALDEZ
6. IVAN BAEZ CAMPANO
7. LIDIA PUIG NIETO
8. PIUS BADIA PONS
9. DOLORES RODRIGUEZ MORENO
10. CARLOS GOMEZ GONZALEZ
11. ANA MARIA PEREZ PEREZ
12. ELENA RAMIREZ LLOBREGAT
13. ANTONI JULIAN RIBERA
Suplents
1. GINESA GALLEGO BARRERO
2. ANTONIO CARRILLO SÁNCHEZ
3. NÚRIA FÀBREGA ALSINA
4. MANUEL FERNÁNDEZ CARMONA
5. ISABEL MARTIN MANZANO
6. JOSÉ PIEDRA REQUENA
7. FRANCISCO CABRILLANA ARTACHO
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. MARTA VILADÉS I RIBERA
2. JORDI SALA I SANCLIMENTS
3. MIREIA SIMON I RUIZ
4. DANIEL BARRERA I JIMENEZ
5. RAQUEL JOFER I HOMBRADO
6. JOEL PÉREZ I GARCIA
7. MONTSERRAT SERRAT I COLS
8. PERE SUBIRÀ I CANUDAS
9. CARLA GALERA I RODERGAS
10. SALVADOR CORDÓN I QUINTANA
11. NANCY MARTÍNEZ I CARDONA
12. JAUME VILANOVA I ROS
13. ELVIRA BALAGUER I RIBERA
Suplents
1. ALAEDDIN NAJI I BENSAID
2. MAR JUSTÍCIA I LARA
3. VICENÇ ALOY I GÓMEZ
4. LAURA MARTOS I VILA
5. JORDI FONTS I GRANOLLERS
6. ÀNGELS ALOY I OROZCO
7. MARC RUBÍ I ROMERO
8. MAR REGUANT I RIDÓ
CANDIDATURA D'UNITAT POPUILAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)
1. JORGE DIEZ ÁLVAREZ
2. EVA GUIJARRO LEIVA
3. ENRIC SALA I SERRA
4. SELENE MORENO JODAR
5. JOAN HOMS ESQUIUS
6. MARC MILÁN ALARCÓN
7. SERGIO HERNÁNDEZ GONZÁLVEZ
8. MARÍA ROSA ALONSO GARCÍA
9. OLEGUER GRAELLS PEREMIQUEL
10. ANA PLAZA CARMONA
11. JÚLIA MOLINÉ MUÑOZ
12. JOSEP PERARNAU MANAU
13. ALBA MARTÍN LÓPEZ
Suplents
1. JORDI CIRERA I RIERA
2. MARÍA JESÚS GONZÁLE BENEYTO
ALTERNATIVA INDEPENDENT PER A SÚRIA (aiS)
1. CARMEN BESA BRAQUE (Independiente)
2. JORDI MAGALLAIS CENTELLAS (Independiente)
3. VALENTÍ SASTRE DURÍN (Independiente)
4. CRISTINA GALERA RODERGAS (Independiente)
5. ANA MARÍA PÉREZ HIDALGO (Independiente)
6. ALBERT RODRÍGUEZ BUENO (Independiente)
7. ELSA RUÍZ MUÑOZ (Independiente)
8. OLGA ARRIETA DE LA FUENTE (Independiente)
9. RAFAEL VILANOVA ROS (Independiente)
10. MIQUEL CAELLES I CAMPÀ (Independiente)
11. MARÍA ISABEL CALVO PÉREZ (Independiente)
12. ABEL MARTÍNEZ PÉREZ (Independiente)
13. OLGA EXPÓSITO GUERRERO (Independiente)
Suplents
1. ANDRÉS QUÍLEZ MOJA (Independiente)
2. MODESTA PÉREZ PÉREZ (Independiente)
3. ILDEFONS GUTIÉRREZ DOMÈNECH (Independiente)
4. MARÍA ANTONIA PANIAGUA MONTERO (Independiente)
5. GAL FÀBREGA SERRA (Independiente)
JUNTS PER SÚRIA (JUNTS)
1. MONTSERRAT JUNCADELLA NAVARRA
2. MIREIA ENFEDAQUE FARRÀS (Independiente)
3. JOAN PERE RUIZ VIDAL
4. JUAN ANTONIO PAREDES XIBERTA
5. JOAN CASTELLÀ GIRALT
6. EVA PRIETO QUEROL
7. HÉCTOR FERNÁNDEZ DE LA PAZ (Independiente)
8. FRANCESC AUGUETS GUBIANAS
9. M.ROSA PONS AIXALÀ
10. ANASTASIA GUIX BOIX
11. NÚRIA SUADES CASTELLÀ (Independiente)
12. MANEL ZOMEÑO COLOM
13. IGNASI PELFORT CASAS
Suplents
1. JOSEP M. MANUBENS VILA
2. RICARD REGUANT GALLEGO (Independiente)
3. JOSEFINA REY RABELO
4. MARTA BADIA GARCÍA
5. JOSEP SERRA CASALS
GRUP INDEPENDENT DE SURIA (GIIS)
1. PERE REQUENA OROZCO
2. MARIA ALBA SANTAMARIA FÍGULS
3. MIQUEL SOLIVA PALA
4. TANIT SOLIVA DE LA IGLESIA 5. SANDRA MARTIN PUGA
6. EVA BAU SALVADOR
7. MIQUEL SOLER PUJOL
8. FRANCISCO PANIAGUA MONTERO
9. NATÀLIA FLORES PUJOL
10. DANIEL BARRERA LÓPEZ
11. CRISTIAN RODRÍGUEZ GALINDO
12. JOSEP GRAS ESQUIUS
13. ROSA AZORÍN CABRERA
Suplents
1. MARIONA GRAS LLOP
2. JOSEP MARIA CORTÉS GARZÓN
3. SUSANA MARTÍN CASTAÑÓN
4. SANTI FILLÓ FARRERAS
5. GINA TORTOSA GUERRERO
6. TONI BARRERA GUILLÉN
7. ALBERT POSA CLOTET
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. FEDERICO SERRANO PERALVO
2. ANNA MARIA TORRA GARRIDO
3. BEATRIZ MANZANARES ZAMORA
4. ÁNGEL PEJO LÓPEZ
5. NERINA ORTIZ PALOMINO
6. JOSÉ LUÍS GARCÍA ESCRIBANO
7. JUANA CABRERA GÓMEZ
8. RAFA BANDA ROCA
9. MARIA ESTRELLA LAVADO SANTIAGO
10. ANTONIO FERNÁNDEZ PATO
11. JOSEFINA GARCÍA LÓPEZ
Suplents
Sense candidats
FEM TALAMANCA- ACORD MUNICIPAL (FEM TALAMANCA- AM)
1. NURIA CAÑELLAS PASCUAL
2. PILAR MARSÀ HERNÁNDEZ
3. SALVADOR MAÑÉ PAPASEY
4. PIERRE ASTOR SELLARÈS
Suplents
Sense candidats
JUNTS PER TALAMANCA (JUNTS)
1. JOSEP TARIN CANALES
2. MERCÈ SOTERAS CASTELLS
3. ROSA VERNEDA RABELL
4. MARC CRESPO OBIOLS
Suplents
Sense candidats