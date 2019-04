Consulta totes les llistes electorals de la comarca del Solsonès

CASTELLAR DE LA RIBERA



ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)

01. Marc Casabosch Estévez

02. Santiago Casafont Bringues

03. Berta Odon Lleonart

04. Miquel Angel Murcia Garcia

05. Josep Santaeularia Angrill

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

01. Pilar Osete Marquet

JUNTS PER CASTELLAR DE LA RIBERA (JUNTS)

01. Maria Claustre Sunyer Cantons

02. Eva Riart Caelles

03. Maria Carme Solà Regada

04. Sara Malé Estany

CLARIANA DE CARDENER



ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ICC - AM)

01. Albert Bajona Mascaró

02. Jordi Rodriguez Hernández

03. Jaume Fons Sole

04. Joan Real Farré

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

01. Guillermo García Mulet

JUNTS PER CLARIANA DE CARDENER (JUNTS)

01. Francisco Rovira Massoni

02. Josep Maria Bajona Gutiérrez

03. Liana Ancuta Gogancea

04. Ester Clotet Roma



COMA I LA PEDRA



INDEPENDENTS PER LA COMA I LA PEDRA - ACORD MUNICIPAL (ICiP - AM)

01. Ramon Costa I Guinó

02. Joan Ruiz I Solé

03. Maria Serra I Llaugí

04. Carles Puig I Vila

05. Antoni Cruz I Diaz

06. Miguel Pacheco I Pallas

07. Oscar Arnau I Serrat

SUPLENTS:

01. Rosendo Xandri I Canals

02. Ramon Escarré I Vilà

03. Jaume Quintana I Farrás

JUNTS PER LA COMA I LA PEDRA (JUNTS)

01. Ricard Devés Penadés

02. Gerard Bajona Masanés

03. Maria Dolors Blancafort Vilanova

04. Vicenç Sampere Ulles

05. Agustí Rotger Lozano

06. Xavier Bajona Masanés

07. Santi Alvarez Masip

SUPLENTS:

01. Txema Marcos Gallardo

GUIXERS



CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE GUIXERS - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT)

01. Àngel Ollé Pujols

ENDAVANT GUIXERS-ACORD MUNICIPAL (JpVA-AM)

01. Esther Puntés Cerezuela

02. Maria Queralt Sala Molas

03. Juan Ollé Oriola

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP)

01. Nuria Asensio Valls

INDEPENDENTS PER GUIXERS (IPG - JUNTS)

01. Jordi Selga Feixas

02. Oriol Blanco Viñallonga

03. Josep Canals Ollé

04. Joan Rius Pons

LLADURS



CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT)

01. Mercè Jou Cercós

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

01. Marc Rafart Colomés

02. Ester Vila Alarcón

03. Pau Torra Argerich

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP)

01. Mª Dolores Moron Concepción

JUNTS PER LLADURS (JUNTS)

01. Daniel Rovira Ciuró

02. Marc Vila Alarcón

03. Modest Besora Augé

04. Judit Costa Borràs

05. Carme Sunye Riu



LLOBERA



ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

01. Maria Dolors Caelles Colell

INDEPENDENTS PER LLOBERA (INDEPENDENTS PER LLOBERA)

01. Ramon Angrill Cots

02. Carles Caelles Vila

03. Maria Cardona Solé

04. Inmaculada Traveset Viladrich

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP)

01. Sara Peidró Roy

JUNTS PER LLOBERA (JUNTS)

01. Joan Vendrell Segues



LA MOLSOSA



PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

1. César Millán Marfil

AGRUPACIO ELECTORS INDEPENDENTS DE LA MOLSOSA (IM)

1. Marià Torrà Montraveta

2. Salvador Cortada Anglarill

3. Jordi Marsiñach Prat

4. Albert Vilà Fitó

5. Ferran Miquel Vilalta

NAVÈS



JUNTS PER NAVÈS (JUNTS)

01. Josep Maria Casafont Augé

02. Anna Vila Montanyà

03. Xavier Tristany Sánchez

04. Ramona Rosas Creu

05. Jordi Xandri Bernadich

06. Consol Casas Folch

07. Romà Anglarill Rosas

SUPLENTS:

01. Anna Tristany Codina

02. Ramon Pujol Cots

03. Maria Manent Ribera

04. Francesc Sunyer Brichs

ODÈN



ACORD MUNICIPAL ODÈN-ACORD MUNICIPAL (ODEN-AM)

01. Albert Solé Casals

02. Francesc Xavier Bertolin Oriol

03. Maria Pujantell Graell

04. Marcel Camps Colomés

05. Anna Sala Roy

06. Joan Pujantell Puit

07. Josep-David Torrent Solà

SUPLENTS:

01. Laura Pujantell Otero

02. Ramon Espuga Sabata

03. Sílvia Solé Casals

AGRUPACIÓ D'ELECTORS D'ODÈN (AEO)

01. Pere Vilaginés Muntada

02. Judit Bajona Torra

03. Neus Muntada Sabata

04. Neus Marsinyach Vila

05. Marc Sala Espuga

06. Josep Mª Balagué Betriu

07. Carles Sant Sabata

SUPLENTS:

01. Gerard Corominas Perez

JUNTS PER ODÉN (JUNTS)

01. Andreu Alet Espuga

02. Florenci Serra Serra

03. Miquel Campà Puig

04. Noeli Justiz Ariosa

05. Lourdes Sala Vilella

06. Jordi Redorta Balague

07. Joan Pujantell Irla

SUPLENTS:

01. Josep Sabata Ramellat

02. Sebastiàn Sant Cortina

03. Ramona Aubets Auguets

04. Aveli Garcia Vilanova

OLIUS



ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

01. Josep Calelles Subirana

02. Denis Louis Dominique Boglio

03. Jaume Xandri Solé

04. Maria Torregasa Solanelles

05. Josep Company Rosas

06. Jordi Tugas Cucurella

07. Joan Prat Xarpell

AGRUPACIÓ D'ELECTORS INDEPENDENTS PER OLIUS (AEIO)

01. Antonio Félix Màrquez Macarro

02. Jordi Erola Agut

03. Dolors Travesset Freixes

04. Elisabet Puigpinós Purgimon

05. Gerard Reig López

06. Miriam García Sala

07. Mercè Garriga Santaelària

SUPLENTS:

01. Maria Del Carmen Romeo Fustero

02. Andreu Grau Bernadó

03. Ramon Albert Florensa Flix

04. Jaime Ortiz Comas

05. Luis Caro Alabarce

06. Josep Maria Massegú Bruguera

07. Ramon Valls Culell

JUNTS PER OLIUS (JUNTS)

01. Montserrat Giralt Casajuana

02. Marta Comitre Sala

03. Robert Molas Esteve

04. Sara Fernandez Colom

05. Jordi Cabot Orrit

06. Maria Pilar Casas Argerich

07. Joan Puig Palomé

SUPLENTS:

01. Jordi Viladrich Sas

02. Valentí Sala Serra

03. Ramon Sala Argerich

PINELL DE SOLSONÈS



PINELL DE SOLSONÈS-ACORD MUNICIPAL (PdS-AM)

01. Benjamí Puig Riu

02. Jaume Llorens Patau

03. Mariona Martí Grau

04. Florencio Rosells Capdevila

05. Joan Codina Vila

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP)

01. José Fernández Doménech

JUNTS PER PINELL (JxCAT-JUNTS)

01. Manel Alòs Creus

02. Josep Àngel Colomés Serra

03. Jordi Prades Poch

PINÓS

INDEPENDENTS DE PINÓS - ACORD MUNICIPAL (IDP - AM)

01. Ignasi Campà I Ferrer

02. Robert Buscart I Font

03. Mireia Noguerola I Solà

04. Nieves Soler I Sant

05. Ramon Lluís Lletjós I Castells

06. Laura Castellenet I De Ramon

07. Jordi Villanueva Blanco

JUNTS PER PINÓS (JUNTS)

01. Xavier Vilalta Isanta

02. Ariadna Martín Molins

03. Sergi Palou Casas

04. Joan Barcons Santaularia

05. Judit Ribera Pallisa

06. Daniel Bonsfills Marsal

07. Laura Morante Royo

SUPLENTS:

01. Raimon Bonsfills Clotet

02. Jordi Closa Cortada

03. Josep Maria Segarra Oliva

04. Joan Colilles Pons

05. Miquel Oliva Querol

06. Jordi Casellas Palà

RINER



AGRUPACIÓ D'ELECTORS INDEPENDENTS DE RINER (AEI - RINER)

01. Joan Solà Bosch

02. Immaculada Pujol Casanovas

03. Carles Feixas Prat

04. Maria Pilar Barons Riu

05. Ramon Capdevila Borràs

06. Pilar Tristany Miramunt

07. Xavier Torra Oliva

SUPLENTS:

01. Florenci Codina Feixas

02. Josep Maria Xixons Andreu

03. Francesc Olivella Sadurní

04. Magaly Castañeda Guerrero

INDEPENDENTS PER RINER - ACORD MUNICIPAL (IpR - AM)

01. Xavier Castellana I Gamisans

02. Ana Triay I Martinez

03. Maria Dolors Vilajosana I Capdevila

04. Francesc Boix I Planes

05. Maria Assumpció Sunyer I Bonfills

06. Jayne Willox

07. Carles Montoriol I Crusells

SUPLENTS:

01. Sonia López I Espinola

02. Josep Gamisans I Torregassa

SANT LLORENÇ DE MORUNYS



PITEUS PER SANT LLORENÇ - ACORD MUNICIPAL (PITEUS - AM)

01. Francest Riu Canudas

02. Ferran Ginestà Vila

03. Maria Mercè Ibran Del Junco

04. Joan Subirana Vila

05. Maria Carme Bofarull Conto

06. Lleïr Graus Carol

07. Lidon Peraire Roca

SUPLENTS:

01. Franscesc Xavier Mas Pintó

02. Claudia Susana Gallardo Rodriguez

03. Josep Maria Solé Solé

JUNTS PER SANT LLORENÇ DE MORUNYS (JxCAT-JUNTS)

01. Romà Llohis Canals

02. Antonio Renau Farreras

03. Marta Guilanyà Fornell

04. Josep Molins Antolin

05. Sergi Herrada Bollo

06. Judit Canals Bonamusa

07. Josep Plana Rotxes

SUPLENTS:

01. Santi Serra de la Fuente

SOLSONA



ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC - AM)

01. David Rodríguez Gonzalez

02. Ramon Montaner Viladrich

03. Judit Gisbert Ester

04. Ramon Xandri Solé

05. Sara Alarcón Postils

06. Joan Parcerisa Albacete

07. Maria Isabel Guitart

08. Josep Torramorell Subirà

09. Mariem Mghaiti Quahabi

10. Lluís Xavier Villaró González

11. Cristina Bernardo Díaz

12. Antonio Carrelero Ruíz

13. Osona Pedrosa Delgado

SUPLENTS:

01. Jordi Estany Closa

02. Raquel Tarrés Espunyes

03. Salvi Nofrarias Bellvehí

04. Maria Angels Piñol Mateu

Segons Esquerra, aquesta llista no coincideix amb la que es va registrar a la Junta Electoral de Zona, a la que ha tingut accés aquest diari. La candidatura diu que presentarà al·legacions.

A la publicació del Butlletí Oficial, tots els membres excepte l'alcalde, David Rodríguez, apareixen en una posició que no és la correcta. Segons el registre presentat a la Junta Electoral, el qual aquest diari ha pogut accedir-hi, Rosó Barrera i Call es presenta com a número dos de la llista, tot i que en la publicació provisional el seu nom és inexistent. La resta de candidats, com també els suplents, apareixen amb l'ordre canviat.

Aquesta és la llista que va presentar ERC Solsona a la JEZ:

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC - AM)

01. David Rodríguez Gonzalez

02. Rosó Barrera Call

03. Ramon Montaner Viladrich

04. Judit Gisbert Ester

05. Ramon Xandri Solé

06. Sara Alarcón Postils

07. Joan Parcerisa Albacete

08. Maria Isabel Guitart

09. Antoni Carralero Ruiz

10. Mariem Mghaiti Quahabi

11. Josep Torramorell Subirà

12. Cristina Bernardo Díaz

13. Lluís Xavier Villaró González

SUPLENTS:

01.Osona Pedrosa Delgado

02.Jordi Estany Closa

03. Raquel Tarrés Espunyes

04. Salvi Nofrarias Bellvehí

05. Maria Angels Piñol Mateu



ALTERNATIVA PER SOLSONA CUP - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (ApS CUP - AMUNT)

01. Maria Pilar Viladrich Massana

02. Óscar García Companys

03. Eva Pallarés Sala

04. Anna España Sorribes

05. Joan Boix Irla

06. Marta Puig Subirà

07. Xavier Espiña Martinez

08. Anna Maria Farràs Viladrich

09. Octavi Esteve Armengol

10. Marta Closa Valero

11. Bernat Solé Serra

12. Marc Barrera Colilles

13. Maria Dolors Subirà Cambray

SUPLENTS:

01. Berta Lajara Moliner

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGÉS (PSC - CP)

01. Encarna Tarifa Fernández

02. Mohamed El Mamohum

03. Yasmina Valderrama Ramallo

04. José Agustín Alcázar

05. Maria Rodríguez Martín

06. Anselm Santaeulàlia Balletbó

07. Amalia Torres Sánchez

08. Mariano Tripiana Doña

09. Pedro Aguado Llorens

10. Mª Dolores Esteban Muñoz

11. Constancio Zamora Moreno

12. Carmen Serra Borrás

13. Albert Fernández Julvez

SUPLENTS: Sense candidats

CIUTADANS, PARTIDO POR LA CIUDADANIA (Cs)

01. Angela López Soler

02. Juan Enrique González Campos

03. Jose Antonio Leal Moreno

04. Rosa Maria Pino Gangolells

05. Daniel Pino Gangolells

06. Sandra González Ariza

07. Juan Francisco Aranda Carmona (Independiente)

08. Juan González González

09. Eric Bautista Caparrós (Independiente)

10. Jorge López Merino (Independiente)

11. Montserrat Uroz Canovas (Independiente)

12. Gerardo Martín Raineri Pizarro (Independiente)

13. Velichko Angelov Pankov (Independiente)

VOX (VOX)

01. Jorge Peña Gonzalez

02. Miguel Gonzalez Torres

03. Vanessa Peña Quilez

04. Juan Ramon Rodriguez Vega

05. Ana Belen Romera Pulpon

06. Javier Ramos Rodriguez

07. Juan Jordan Garcia

08. Yulika Sorokina Bondarenko

09. Rosa Blazquez Boga

10. Sebastian Simon Diez

11. Ruben Garcia Martin

12. Yolanda Alexis De La Peña Pola

13. Rodrigo Abad Muñoz

SUPLENTS:

1. Rafael Martin Fernàndez

JUNTS PER LA REPUBLICA (JxCAT-JUNTS)

01. Marc Barbens Casals

02. Isabel Pèrez Martinez

03. Francesc Xavier Torres Romero

04. Cèsar Garcia Sanchez

05. Míriam Semís Castro

06. Jordi Sendarrubias Martínez

07. Mònica Serra Rodil

08. Marc Fortó Balletbò

09. Marta Vizcarro Boix

10. Iolanda Llohis Badia

11. Josep Vila Solé

12. Montserrat Auguets Canes

13. Jordi Xandri Solé

SUPLENTS:

01. David Cervilla Lupiañez