Totes les candidatures electorals per al 26-M del Moianès

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE CALDERS -ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP -AMUNT)
1. TATIANA PIZA RUIZ
2. SACHA CERVERA SERRAT
3. ENRIC ALEMANY MEDINACELLI
4. ANTONIO GARCIA GARCIA
5. RAÜL HORNEROS PRUNES
6. GALDRIC IGLESIAS OLIVERAS
7. JUAN GALLEGO CUXART
Suplents
1. ROBERT PLANAS COLL
2. MIGUEL PIZA CANCELA
JUNTS PER CALDERS (JxCAT-JUNTS)
1. EDUARD SÀNCHEZ CAMPOY
2. TERESA PAGÈS PASCUAL
3. DOMÈNEC AGUILAR SALA
4. MIREIA CATOT TORT
5. JAUME BALAGUERÓ COMAS
6. NOEMÍ JANER RAMOS
7. MERÈ SOLER URGELL
Suplents
1. JOSEP CERAROLS RIBA
2. OSCAR ARIZA GIMENEZ
3. JOSEP FÀBREGA SELVA
JUNTS PER CALDERS - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (JpC -ERC -AM)
1. SAGRARI SANCHEZ GARCIA
2. JUST SERRA COMA
3. ESTER RUIZ SAFRA
4. CARME TORRESCASANA SANGRÀ
5. PAULA CASTILLO PLANAS
6. CONXITA CAPSADA PALOMAS
7. XAVIER COSTA SEGARRA
Suplents
Sense candidats
ARA CASTELLCIR- ACORD MUNICIPAL (araC- AM)
1. EDUARD GUITERAS PARÉ
2. MARIA BALAGUER PRAT (Independiente)
3. ISMAEL MONFORT BOLOS (Independiente)
4. ELISABET BLAYA MARTÍ (Independiente)
5. JAUME MARIA PAYÈS TORT
6. MONTSERRAT TANTIÑÀ ESTRUCH
7. JAUME ARMENGOU MIRET (Independiente)
Suplents
1. LURDES COTXARRERA VILAPLANA (Independiente)
2. ANTONI FARRAN VALL
3. AJNA COLOMINAS AZON (Independiente)
JUNTS PER CASTELLCIR (JxCAT- JUNTS)
1. SALVADOR ROVIRA PUJOL
2. ESTER CIURO FONT
3. SILVIA BAYER SILVENTE
4. JAUME ROVIRA PORTET
5. MONTSERRAT PORTET PUJOL
6. LLUÍS CALVET RIATÓS
7. JOAQUIM ROVIRA ALIVÉS
Suplents
1. MIREIA NAVARRO RIBAS
CASTELL EN POSITIU (CeP)
1. ISAAC BURGOS LOZANO
2. DANIEL CABANA DOMINGUEZ
3. ANTONIO MASSOT MESQUIDA
4. MARC ROMERO PUENTE
5. ROSER GALI IZARD
6. FCO.JAVIER COMELLAS PORTI
7. ALBERT OBRERO CUSIDO
8. JOSEP ORIOL CASSO SAMSO
9. JOAN FARGAS CASTANYS
10. LAURA MORELL FAÑE
11. Mª LUISA GARCIA HERNANDEZ
Suplents
1. JOSEP ORIOL GRIFELL MAURI
2. JUDIT SALA CARBONES
3. EULALIA SOLIS COCA
JUNTS PER CATALUNYA-CASTELLTERÇOL (JxCat-JUNTS )
1. JOSEP ORIOL PRATS GRIERA
2. ALEIX ROCA GIRBAU
3. MÒNICA ROVIRA CLAPERS
4. PERE SERRA BADOSA
5. JOAN IGLESIAS URRIZA
6. MARIA ELENA FILLAT FONTS
7. SANTI MORELL ARTIGAS
8. JÚLIA PRATS BATALLERS
9. MARGARET SANCHEZ LLOBET
10. MARIA URSULA CARBONÉS LÓPEZ
11. FRANCESC MOLERA CIURO
Suplents
1. ORIOL BUFURULL CORTÉS
2. LLUIS FONT LÓPEZ
3. VICTOR AUTONELL ROGER
4. JOSEP GIRBAU PARAREDA
ARA COLLSUSPINA - ACORD MUNICIPAL (AC - AM)
1. ORIOL BATLLÓ FARRIOL
2. ELENA PERERA LEG
3. ELOI OLLER OLIVARES
4. MARIA ANTÒNIA MARÍ RIERA
5. JORDI CIRCUNS PUIGODON
6. NÚRIA VILASECA CLOSA
7. SOFIA TORRAS DEL OLMO
Suplents
Sense candidats
COLLSUSPINA UN POBLE-CUP-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-CUP-AMUNT)
1. JEANETTE ELEMBO ÑANGUE EGALA
2. IVANA PEREZ MOLINA IVO
3. PERE CASANOVAS SOLDEVILA (Independiente)
4. ÒSCAR SOROLLA PUIG
5. JOAN CASTILLO SOLANS CASTILLU
6. CRISTINA CALATAYUD GARCIA
7. GENOVEVA TORRAS CLOS
Suplents
1. BERNAT COCA TORRAS ROKO (Independiente)
JUNTS PER COLLSUSPINA (JxCAT-JUNTS)
1. MIQUEL ROMERO AGREDANO
2. LAIA OLLER SAMPÉ
3. ALBA MONTRÀS FERRER (Independiente)
4. CARME BORRAZ BLASCO (Independiente)
5. MODEST PURTI CALAFELL
6. JOSEP OLLER AUSELLER (Independiente)
7. JOSEP MARIA GIRVENT PUJADAS
Suplents
1. JAUME TARTER CREUS
CANDIDATURA DE PROGRÉS AMB LA DEN.ESPECÍFICA SOM GRANERA - CANDIDATURA D (SG -CP)
1. RAMÓN BURÉS CARRERA (Independiente)
2. ALBERT CLAPERS PARE (Independiente)
3. MARC BURÉS LLADÓ (Independiente)
Suplents
Sense candidats
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
1. DOLORS ELIAS I BALAGUER
2. FERRAN MARTÍNEZ I MARTÍNEZ
Suplents
Sense candidats
JUNTS PER GRANERA (JxCAT-JUNTS)
1. PERE GENESCÀ GIRBAU (Independiente)
2. ÀNGELS AROLA VERA (Independiente)
3. RAMON TORRA VILÁ (Independiente)
Suplents
Sense candidats
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
1. SALVADOR TRESSERRA PURTÍ
2. ALBERT PAIXAU PUIGORIOL
3. MARIA TERESA ALMODOVAR SALVAT
4. ÀLEX CASALS SANSOLÍ
5. EDUARD SENTIAS CLOTET (Independiente)
6. MARIA ISABEL VIDAL MARIGO (Independiente)
7. JOAN FARRAS ESPARO
Suplents
1. FRANCESC FARRAS MOLERA
2. MIQUEL ESPARÓ ROVIRA
3. DAVID PRAT DE LAS HERAS
4. JORDI COLILLAS INSA
JUNTS PER L'ESTANY (JxCAT-JUNTS)
1. NEUS PRAT VILA
2. EUDALD TORRALLES IBAÑEZ
3. JOAN CODINA CASALS (Independiente)
4. MARIA ARDIACA MARTÍNEZ (Independiente)
5. IMMACULADA FRANQUESA SENTIA (Independiente)
6. ROSA M GOMBAU CHINCHILLA (Independiente)
7. ANA M. IBAÑEZ KORVER (Independiente)
Suplents
1. MARIA COLS OLIVA (Independiente)
2. EUDALD EUGENI TORALLESCHORRERO (Independiente)
CAPGIREM MOIÀ -CUP -ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CM-CUP -AMUNT)
1. BASHARAT CHANGUE CANALEJO
2. DÍDAC RIMOLDI CAMÍ
3. EDUARD ALTARRIBA BIGAS
4. LAKSHMI ROSET SALA
5. IGNASI MORGADES GUTIÉRREZ
6. LAURA MIRABET VILALTA
7. EDUARDO GÓMEZ COSTA
8. CRISTINA MARTÍNEZ TERES
9. XAVIER CASAS COMAS
10. MARIA RIBES MARÍ
11. DAVID GUERRA GONZÁLEZ
12. AINA GARCÍA -PORTILLO BOLLO
13. MARTÍ PRATS SOLER
Suplents
1. FRANCISCO BLANCH VIVES
2. PALOMA FUENTES RABADAN
3. HUGO MARTINS CARVALHO FORJAZ DE SAMPAIO
4. AUREA IÑIESTA ORRIOLS
5. GUILLEM BALART LLONCH
6. JORDI CRESPIERA FERRER
7. NATÀLIA MIRÓ DO NASCIMIENTO
Aramoià -Acord Municipal (aramoià -AM)
1. DIONÍS GUITERAS RUBIO
2. MONTSERRAT FERRER CRUSELLAS
3. GABRIEL ROSELLÓ SAURÍA
4. GEMMA BISBAL OTERO
5. SEBASTIÀ FERRER SERRA
6. LAIA BONELLS OLIVER
7. JORDI TORRA MOLL
8. MÒNICA MARTÍNEZ ORTEGA
9. XAVIER PURTÍ CIRERA
10. SUSANA PINILLA VILA
11. MARC CAPDEVILA RIU
12. MERCÈ BIGORRA ESTEVEDEORDAL
13. RAMON FORCADA FERNÁNDEZ
Suplents
1. HÉLÈNE TOURNEROCHE
2. JOSEP ANTONI ALCANTARILLA LEON
3. ANNA HENESTROSA ROCA
4. LLUÍS CASCALES LÓPEZ
5. MIREIA LORENTE BOSCH
6. BALTASAR FONTS BARRACHINA
7. IGONE GARMENDIA VILA
8. JAUME ORRIOLS MATARRODONA
9. MONTSERRAT GUARIDO MONTERO
10. AGUSTÍ GRAU FRANQUESA
JUNTS PER MOIÀ (JxCAT - JUNTS)
1. DOLÇ NOM DE MARIA TARTER ARMADANS
2. MONTSERRAT GIRBAU PASSARELL
3. JORDI MARSINYAC HOMS
4. JOFRE TORRAS SOLER
5. ROSA PONSA ROVIRA
6. ADRIÀ CONDE MARTÍNEZ
7. ÀLEX MUR CREUS
8. CRISTINA CRIVILLÉS MELERO
9. SEBASTIÀ PRAT CLARÀ
10. M. ÀNGELS ROMEU ROVIRA
11. ELOY BARNEO EXTREMERA
12. JORDI PASSARELL VILALTA
13. FELISA SERRA SOLER
Suplents
1. M. INMACULADA LLONCH GRANÉ
2. ALEJANDRO JORGE DE JUAN MONZON
3. CARME VALLS GARCÍA
4. JOSEP VILADRICH HOMS
5. ANTONI PLA SUBIRANA
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC -CP)
1. SUSANA TAPIA SAN PEDRO
2. ENRIC TERENCIO ARISA
3. RAFAEL MANZANERA LÓPEZ
4. NÚRIA ROJAS AIBAR
5. DANIEL GONZÀLEZ PÉREZ
6. GERARDO MOLINA MORENO
7. JAVIER NAYA GIMENO
8. JOSEP GONZÀLEZ CANO
9. LAURA GRAS VIDAL
10. BEATRIZ RIERA CANO
11. LOURDES ANTONIA CÁCERES ALMANZAR
12. JOSEP MARIA ANDRÉS ROCA
13. LIDIA PREVOST TRICAS
Suplents
Sense candidats
MONISTROL DEMOCRÀTICA INDEPENDENT-ACORD MUNICIPAL (MDI-AM)
1. ENRIC VILATERSANA LLORENT
2. ALEJANDRO MUÑOZ PRIETO
3. OSCAR SANJUAN LAHOZ
4. ANABEL MOYA CABAÑAS
5. MARCOS OLMEDO CASTRO
6. FRANCESCAA ESTRADA ALTAMIRANO
7. MARIA ANTONIA SANCHEZ GARCIA
Suplents
1. FELIX CASTILLO MOYA
2. DIONISIA IGLESIAS LOPEZ
3. JOANA RAFOLS CAÑELLAS
4. RAMONA MARTINEZ GOMIS
5. ALEXANDRE CARDONA SEGURA
CUP MONISTROL DE CALDERS -ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP -AMUNT)
1. RAMON VANCELLS CASACUBERTA
2. LAURA PUJADAS TRULLÀS
3. ANTONIO EDO EDO
4. AIDA COCA SÀNCHEZ
5. GUSTAU ERILL PINYOT
6. ALBA BARÓ GUERRERO
7. ESTEL ARGELAGUER RIBERA
Suplents
1. Mª MONTSERRAT CABERA JO
2. MARIA ALBA MORELL HOM
3. GENÍS JO VILALTA
4. FRANCESC COMAS GUAL
5. DANIEL FERRER PONSA
6. LAURA BELTRÀN CASTELLÓ
7. MARC PUIGMARTÍ SAN ANDRÉS
8. BIBIANA PONSA MORENO
JUNTS PER MONISTROL DE CALDERS (JxCAT - JUNTS)
1. ARTURO ARGELAGUER MARTÍNEZ (Independiente)
2. M. CINTA MASRAMÓN MARQUÉS
3. VALENTÍ PRAT SAN ANDRÉS (Independiente )
4. M. ISABEL ORELLANA CASTILLO (Independiente)
5. GERARD CAMPS PLANAS (Independiente)
6. GEMMA GAGO GARCÍA (Independiente)
7. LLUÍS PIÑOL BERENGUERAS (Independiente)
Suplents
1. SÍLVIA SÁNCHEZ CASTEJÓN
2. JOSEP HOM PUIG (Independiente)
3. NATIVITAT JOBAL MUÑOZ (Independiente)
4. ALBERT PLANAS CASTELLÀ (Independiente)
5. MARTÍN BALTAR BELMONTE (Independiente)
6. NOELIA CARREÑO BARRERA (Independiente)
7. JOSEP BOSCH PLA (Independiente)
8. FRANCISCO BOSCH PRAT (Independiente)
9. ROSA M. JUBANY HERMS (Independiente)
10. PILAR CATOT JAMILÀ (Independiente)
PARTIT DELS INDEPENDENTS PER SANT QUIRZE DE SAFAJA- CANDIDATURA DE PROGRES (ISQS-CP)
1. MARIA SONSOLES LETANG JIMÉNEZ DE ANTA (Independiente)
2. HUGO FREIRE GIL (Independiente)
3. EVELYN PÉREZ GÓMEZ
4. MERITXELL CARBONELL SÁNCHEZ (Independiente)
5. MARIA GONZÁLEZ RUIZ (Independiente)
6. JOSÉ LUIS ROGER PÉREZ (Independiente)
7. VANESSA MANJARRES MARIGO (Independiente)
Suplents
Sense candidats
JUNTS PER SANT QUIRZE SAFAJA (JxCat)
1. ANNA GUIXÀ FISAS
2. LLUÍS PIELLA VILA (Independiente)
3. AITOR GUITERAS SOLDEVILA (Independiente)
4. SANDRA AGUADO VERA (Independiente)
5. MONTSERRAT MELO MARTINEZ (Independiente)
6. PATRICIA ANNA TENA ZAFORAS (Independiente)
7. MARIÀ ALVERO VILA (Independiente)
Suplents
1. JOSEP FILGUEIRA PUIGDOMENECH (Independiente)
2. JAUME FONTS MARSIÑACH (Independiente)
3. MARTA GUBERT CERT (Independiente)
4. MARIA ALBERT ARDANUY (Independiente)
OLÓ SOM TOTS-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (OLÓ SOM TOTS-ERC-AM)
1. XAVIER BARAUT ROCA
2. LAURA JUNCADELLA ROCA
3. ÀNGEL AUBACH FARRES
4. DOLORS SERRAL SOLER
5. ESTER AYMÀ CATALAN
6. SÒNIA JUBANY SANCHEZ
7. ALBERT VEGA VALERI
8. MONTSERRAT PADRISA ROVIRA
9. RAMON VILAR CAMPRUBÍ
Suplents
1. SERGI FERNANDEZ SANZ
2. JORDI ROVIRA BERENGUERAS
3. MARIA TERESA VALERI VILÀ
4. RAMON OLLE CAMPRUBI
5. ANNA CRESPIERA HOMS
6. PATLLARI ROSELL TUDANCA