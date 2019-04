Cs fa més llistes que mai, repeteix a Manresa, i s'estrena a Berga i Solsona

Ciutadans a Manresa ha renovat la llista amb què es presentarà a les municipals del 26 de maig. Dels 25, només repeteixen 6. Entre ells els dos regidors que té a l'Ajuntament, Andrés Rojo i Miguel Cerezo, que van de número 1 i 2 respectivament.

«Volem renovació però al mateix temps creiem que l'experiència de 4 anys ens servirà per treballar millor. Hem incorporat gent jove, preparada i capaç», ha assegurat Andrés Rojo, cap de llista. «Sobretot hem volgut fer una llista molt manresana, capaç de transmetre les inquietuds i les necessitats de la ciutat i els ciutadans».

El president de la Casa d'Andalusia, Paco Bernal, finalment anirà de número 6, decisió que Bernal no ha volgut comentar. Rojo, en canvi, ha dit que totes les persones de la llista són «vàlides. La disposició de l'ordre no ha sigut fàcil. Bernal va a un lloc destacat i treballarem perquè surti». Ciutadans no havia fet pública, encara, la llista.

Més enllà de Manresa, el partit afronta aquests comicis amb aspiracions d'incrementar la presència als ajuntaments de la Catalunya Central, i això es reflecteix amb un increment de llistes en poblacions mitjanes i grans. El partit s'estrena a Berga i a Solsona, i en sis poblacions del Bages, en gran part de la conurbació de Manresa i de tradició socialista, com són Castellgalí, el Pont i Sant Joan; però també a Artés, Cardona i Súria.

El Moianès es mantindrà sense cap candidatura taronja.