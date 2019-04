Els populars renuncien a bona part del territori, i centren els esforços en poblacions grans

El nombre de candidatures que el PP presenta de cara a les eleccions del 26 de maig a les comarques centrals té un descens significatiu, i el partit pràcticament només manté la presència en poblacions grans.

Manresa i Berga en són el principal exemple, però en canvi els populars no han fet llista ni a Solsona ni a Moià. De fet, el PP no es presenta a cap dels municipis del Solsonès ni del Moianès (fa quatre anys en aquesta comarca es va presentar a cinc), i al Berguedà ha reduït considerablement la seva presència, i ha passat de la més d'una vintena de candidatures populars del 2015 a les dues actuals: les de Berga i de Gironella.

Al Bages també ha vist considerablement reduïda la seva cobertura, que queda limitada a cinc municipis respecte als dotze d'ara fa quatre anys. Ha renunciat a poblacions petites com Aguilar, Gaià, Mura i Marganell, però també a Artés, Sant Fruitós, Sant Vicenç i Santpedor. De tota manera, per regla general el partit ha mirat de retenir el màxim la presència (allà on en tenia) als municipis més poblats: a banda de Manresa, torna a tenir llista a Monistrol, Navarcles i Sant Joan. També en té a Castellbell, on ara fa quatre anys no va presentar candidatura.