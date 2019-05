Els candidats de Manresa obren la carrera cap a l'alcaldia

Tot i que no de forma oficial -la campanya arrenca a les 00.00 de divendres-, els candidats a l'alcaldia de Manresa ja han començat a competir per guanyar les eleccions municipals del 26 de maig. Aquest dimecres al vespre, la Plana de l'Om és plena en el primer dels tres debats que nou dels deu alcaldables durant a terme en els propers dies. L'organitzen el Pou de la gallina i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i Vox no hi ha estat convidada per la seva ideologia ultra. Sí que hi són, en canvi, Valentí Junyent (Junts per Manresa), Marc Aloy (ERC), Felip González (PSC), Roser Alegre (Fem Manresa), Andrés Rojo (Ciutadans), Marc Olivé (Primàries Manresa), Ana Querol (Manresa en Comú), Carmelo Plaza (Podem Manresa) i Joan Comas (PP).

La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes també coordina amb Regió7 i el Grup Taelus un segon debat de candidats que tindrà lloc divendres vinent, a les 7 de la tarda, a l'aula magna de l'institut Lluís de Peguera. El tercer l'organitza la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i el Drets de la Gent Gran, el dimarts 14 de maig. El Col·legi de Periodistes, amb El Galliner, també ha preparat per diumenge vinent, dia 12 de maig, El Joc dels Candidats, al pati del Kursaal.