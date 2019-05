ERC Sant Vicenç proposa un transport intern sota demanda per a la gent gran

L'alcaldable per Esquerra Republicana de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, proposa un servei de transport sota demanda per millorar la mobilitat, dins del municipi, de la gent gran i de les persones amb mobilitat reduïda. Ho va explicar aquest dilluns al vespre, en un acte en el qual Esquerra va exposar les principals propostes en matèria de transport, i en el qual hi va participar l'alcalde d'Alella, Andreu Francisco, que va exposar el funcionament de l'experiència que han aplicat al seu municipi: un servei de transport sota demanda que es realitza amb taxis del municipi i que està finançat, en part, per l'Ajuntament.

Es tracta d'un servei adreçat sobretot a persones grans i a persones amb mobilitat reduïda i que, segons les dades que va aportar l'alcalde d'Alella, té un cost molt més assequible per a l'Ajuntament que la implantació d'un bus urbà. Adriana Delgado va explicar que "fa temps que treballem per resoldre les necessitats de transport dels santvicentins i santvicentines" i va afirmar que, després d'estudiar-ho a fons, s'han decantat per un servei que permetrà millorar significativament desplaçaments de les llars al Centre d'Atenció Primària, al mercat, a la biblioteca o a la perruqueria, entre molts altres.

Aquesta aposta, es complementaria amb l'ampliació del número de parades del bus interurbà que actualment hi ha a dins el poble (tres), amb la idea d'incrementar les possibilitats de moure's per dins el municipi.