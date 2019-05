JxManresa i ERC exhibeixen sintonia en el primer debat dels 9 alcaldables

En el debat d'ahir organitzat pel Pou de la gallina i la federació de barris, una pregunta directa de l'alcaldable de Primàries Manresa, Marc Olivé, sobre la política de pactes d'ERC va servir perquè l'alcaldable republicà, Marc Aloy, deixés clar que el soci preferent per governar continua sent la llista que encapçala Valentí Junyent (JxManresa).

En la mateixa resposta, Aloy descartava un front d'esquerres amb un PSC que «considera que el 155 no ha afectat els manresans». Amb aquesta darrera intervenció matava dos pardals d'un tret, perquè l'alcaldable socialista, Felip González, l'havia deixat amb un pam de nas quan Aloy li va demanar que es posicionés sobre l'aplicació del 155 i González li va respondre que si de cas ja es posicionaria, si en tenia l'oportunitat, en el debat de demà –organitzat pel Col·legi de Periodistes, Regió7 i Taelus– perquè el d'ahir prohibia les preguntes de caràcter no local i «cal complir les normes», li va deixar anar.

Junyent i Aloy van exhibir sintonia parlant entre ells durant l'acte i mostrant expressions de sorpresa davant algunes afirmacions de traç gruixut de candidats que aspiren a entrar a l'Ajuntament. Per exemple, quan l'alcaldable de Podem, Carmelo Plaza, els va recriminar no haver fet tot el que podien per actuar davant la situació d'emergència habitacional i pobresa, Junyent li va respondre que seria necessari que algú que aspira a governar l'Ajuntament conegués els protocols d'actuació de serveis socials i, també, que la inversió que s'havia fet en aquest camp era la més elevada de la història de Manresa.

Aloy, quan va tenir oportunitat d'interrogar directament Ju-nyent, li va demanar sobre mesures de millora de la mobilitat.

De pactes també va haver de parlar l'alcaldable de Fem Manresa, Roser Alegre, quan l'alcaldable de Manresa en Comú, Ana Querol, li va demanar si es decantaria per un govern d'esquer-res o en facilitaria un de dretes. Alegre va dir, per una banda, que «és vital que la mirada de l'Ajuntament es bolqui cap a l'esquer-ra», però també que tenen 25 propostes de canvi i això és el que guiaria possibles aliances.

Querol va escalfar el debat quan va demanar a Primàries Manresa si pensava deixar sense feina els policies locals de la ciutat no independentistes i l'alcaldable Olivé li va respondre que a ells no els busquessin per fer purgues, però sí per treballar democràticament perquè la primera autoritat de Catalunya sigui el Parlament.

Altres estira-i-arronses es van produir quan l'alcaldable del PP va defensar la «família tradicional» i el republicà li va respondre que també les altres, i quan l'alcaldable de Cs, Andrés Rojo, va acusar el govern de traslladar als manresans problemes com el de la zona blava i Junyent li va respondre que, en realitat, aquest problema venia de molt abans que Cs entrés a l'Ajuntament.