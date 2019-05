Arrenca la campanya electoral a Manresa amb encartellades per part de quasi totes les formacions

La campanya electoral per a les municipals del 26-M ha arrencat aquest divendres a la matinada a Manresa amb encartellades per part de quasi totes les formacions que es presenten a les eleccions a la capital del Bages. Junts per Manresa, ERC, Ciutadans, Fem Manresa, Manresa en Comú, Podem Manresa, Primàries Manresa i el PSC han repartit els seus lemes per tota la ciutat. Alguns, fins i tot, ja havien col·locat cartells abans de les 12 de la nit, fet que ha suscitat l'intercanvi de retrets entre algunes formacions a les xarxes socials.

Els republicans han penjat els primers cartells a la plaça Major, tal com es pot veure en les imatges de la galeria fotogràfica que acompanya la notícia, on Regió7 recull fotografies facilitades pels mateixos partits. ERC ha col·locat cartells amb el rostre del seu cap de llista, Marc Aloy, i el lema «Trobem-nos». Aloy ha participat en l'encartellada juntament amb altres representants del partit com Ramon Fontdevila o la regidora Cristina Cruz. També han penjat cartells per a les europees, que també se celebren el 26 de maig.

Junts per Manresa ha encartellat la Plana de l'Om i la plaça Sant Domènec, entre d'altres. L'actual alcalde i cap de llista de la formació, Valentí Junyent, ha estat present en l'encartellada en companyia dels regidors Joan Calmet i Josep Maria Sala, entre d'altres. Els primers noms de la renovada llista de Junts per Manresa també han fet costat a Junyent, que protagonitza els cartells amb el lema «Junts, més lluny».

La plaça Gispert ha estat l'escenari escollit per Fem Manresa. Allà ha començat l'encartellada de la coalició que lidera la CUP, amb Roser Alegre com a candidata a l'alcaldia. En els cartells s'hi pot veure la foto de dos membres de la candidatura i diversos lemes, com ara «Volem places i carrers segurs, volem caminar lliures», «Es parlarà de vida, no de ciment», «Tombem plegats el règim del 78» o «Amb treballs dignes i el comerç de barri, fem Manresa». La formació d'esquerres també ha penjat grans pancartes en espais com el Pont de Ferro, a la carretera de Vic.

A Podem Manresa han iniciat la campanya col·locant una pancarta a la plaça Sant Domènec, amb el lema «Podemos. La història l'escrius tu». Entre els que hi han participat hi ha Carmelo Plaza, cap de llista. L'altra formació que a les generals es va unir als de Podem però que a Manresa es presenta per separat és Manresa en Comú, amb Ana C. Querol com a candidata. Un dels primers cartells, on s'hi veu Querol amb el lema «La veu de la gent comú», l'han penjat davant del Casal de les Escodines.

Amb la frase «El 26M recupera el poder, vota independència!», els membres de Primàries Manresa han repartit pancartes per la ciutat. Als cartells hi apareixen els tres primers de la candidatura, Marc Olivé, Arnau Padró i Fina Casals, i el lema «Per la independència, Manresa és capital». Un dels primers llocs encartellats per Primàries ha estat el carrer Jacint Verdaguer, davant l'escola Pare Algué.

Ciutadans, per la seva banda, ha col·locat pancartes i cartells també a Sant Domènec. Hi han estat presents Andrés Rojo, candidat a l'alcaldia, i Miguel Cerezo, el número 2 de la llista. «¡Vamos, Manresa!», en castellà, és el lema escollit per la formació que lideren Albert Rivera i Inés Arrimadas, els quals seran precisament aquest matí a Manresa per engegar la campanya per les europees. Felip González, cap de llista del PSC Manresa, i el seu equip també han penjat cartells a la via pública amb el lema «La Manresa que vols». Un dels barris on hi ha més presència de la propaganda electoral dels socialistes és a la Balconada, on s'hi poden veure cartells amb la foto de González i la frase «La Balconada que quieres».

No disposem d'informació del PP Manresa i Vox Manresa.