JxBerga advoca per un canvi per «avançar sense queixes ni excuses

La candidatura de JxBerga que lidera Jordi Sabata diu que a la capital li «cal un canvi» perquè «cal avançar sense queixes ni excuses». Els postconvergents han presentat aquest divendres, els eixos del seu programa electoral en un acte a l'aire lliure a la plaça de les Fonts que entre el públic ha aplegat antics militants de CDC i també del PDeCAT. El seu candidat assegura dir que es presenten al 26-M amb «un equip per guanyar, preparat per governar».

L'alcaldable Jordi Sabata s'ha compromès a fer 10 accions en els primers 100 dies de govern per aconseguir que Berga sigui «una ciutat viva», mesures fruit de les peticions que els han fet els representants de col·lectius i entitats amb els que s'han reunit. L'alcaldable Sabta ha promès una Berga «cívica i educadora, de les persones, del bon govern, una ciutat responsable amb el medi ambient». El candidat ha explicat el lema de la campanya de JxBerga «Ara toca futur» assegurant que l'han triat «perquè volem una ciutat que miri endavant, no podem estar paralitzats, ofegats en la gestió del dia a dia».

«Hem vingut a menjar-nos el món» ha dit el candidat Marc Marginet que ha assegurat que «tenim recusros de sobres: la gent» i que ha anunciat, entre d'altres, la creaciód'un carnet jove local.

JxBerga s'ha compromès a fer l'anhelada estació d'autobusos,a crear una regidoria de projectes estratègics. I també a fer un pla de xoc per arranjar els carrers . «Ultimamenta si no vas en un cotxe tot terreny costa una mica circular pels carrers» ha ironitzat la candidata Ariadana Herrada. També ho ha fet Dolors que ha dit que treballaran molt. «Aquí d'exageracions, gestos i i simbolisme no en trobareu» en referència al govern de la CUP.