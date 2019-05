L'alcalde de Das, sota sospita per fer créixer el cens per interès electoral

El jutjat de Puigcerdà investigarà l'alcalde de Das, Enric Laguarda (ERC), per un presumpte delicte electoral i un altre de prevaricació. La causa s'ha obert després de la denúncia interposada pel regidor no adscrit Lluís Mas i el del PDeCAT Pere Arderiu a la Junta Electoral de Zona, en detectar presumptes irregularitats en el cens municipal, com l'existència de persones empadronades a l'edifici consistorial i al domicili del pare del batlle, segons la denúncia.



Mas i Arderiu van detectar les irregularitats en el sorteig que designa els membres de les meses electorals del 26-M. En el primer sorteig que es va dur a terme el 29 d'abril per designar els components de les meses electorals dels comicis municipals no s'havia generat el fitxer digital a l'aplicació que fa la tria. Per aquest motiu, l'oposició va instar a repetir-lo en aquell mateix moment. En aquesta segona vegada, tot i que es va realitzar sense incidències, quan es va dir el nom d'una de les components, van preguntar qui era aquesta persona i si estava empadronada al poble, ja que els regidors de l'oposició no la coneixien. La seva sorpresa va ser gran quan van saber que la persona designada a la mesa estava empadronada a l'edifici consistorial, tot i no ser cap habitatge. Els regidors sospiten que no resideix al municipi i han alertat que pot haver-hi casos similars. És per això que han presentat la demanda. Davant la discrepància sobre el procediment per efectuar el sorteig de la composició dels membres de les meses electorals, la Junta va obligar a repetir, ahir, de nou el sorteig sota el control de la secretària judicial. Segons va explicar a Regió7 Lluís Mas ahir al vespre, el sorteig es va desenvolupar amb normalitat i avalen el resultat.



Ara, però, els edils esperen que l'alcalde convoqui el ple extraordinari que han demanat perquè el cap de l'executiu doni explicacions sobre les actuacions que s'han dut a terme en aquest mandat en relació amb el padró. Per altra banda, volen accedir a la llista de persones del municipi que disposen del forfet de l'estació d'esquí de Masella, per comprovar si s'ha incrementat el cens amb la finalitat de poder obtenir-lo.



Enric Laguarda, a través d'un comunicat, va dir ahir que «no hi ha hagut cap irregularitat en el padró municipal».