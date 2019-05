Rivera i Arrimadas fan campanya avui a Manresa amb guàrdies civils

El president de Ciutadans, Albert Rivera, i la portaveu estatal del partit, Inés Arrimadas, seran avui al migdia a Manresa de campanya per a les eleccions europees en un acte que consistirà en una reunió amb associacions de Guàrdies Civils (AUGC, ASES-GC, AEGC i UO), segons va anunciar ahir el partit taronja.

A la 1 del migdia hi ha convocada una atenció als mitjans a plaça Sant Domènec. A Rivera i Arrimadas els acompanyaran el portaveu de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, i la diputada al Parlament i portaveu al Senat de la formació, Lorena Roldán. Segons avança el partit, l'acte es podrà seguir per streaming mitjançant la pàgina web de Ciutadans.

Rivera se centrarà en Madrid en la primera meitat de la campanya per a les eleccions europees, municipals i autonòmiques del 26 de maig, mentre que Arrimadas recorrerà altres comunitats, i donarà suport als candidats de cada municipi o autonomia. Madrid ha estat la ciutat triada per a l'acte de final de campanya, el divendres 24.

L'inici de campanya el partit el va celebrar ahir a la seu nacional de Cs, en el qual Rivera va compartir escenari amb el candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado; l'aspirant a l'alcaldia de la capital, Begoña Villacís; i el cap de llista a les eleccions europees, Luis Garicano.

Segons fonts de la direcció de Cs, Rivera serà en actes de campanya gairebé cada dia, com Arrimadas. No obstant això, un cop conclogui aquesta intensa agenda electoral, el líder del partit estarà «absolutament centrat a liderar l'oposició» al Govern de Pedro Sánchez. A Cs sostenen que, a la vista de les enquestes i dels resultats obtinguts a les generals, tenen «molt bones previsions» a Madrid -tant per a l'Assemblea com per a l'Ajuntament-, a Aragó i a València, però també a Múrcia.

En els comicis del 28-A, el partit taronja va rebre més vots que el PP en cinc comunitats, entre aquestes Madrid. Les altres van ser Andalusia, Aragó, Balears i Catalunya. A més, van superar els populars en diverses capitals de província i en algunes de les ciutats més poblades d'Espanya. Consideren que això ha generat un escenari inesperat i nou segons el qual Ciutadans podria, també en aquests comicis, superar el PP en alguns llocs.