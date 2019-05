Ciutadans obre campanya a Manresa entre crits de «guapos» i «feixistes»

Albert Rivera, president de Ciutadans, i Inés Arrimadas, portaveu nacional del partit i diputada al Congrés, van ser ahir al migdia a Manresa per obrir la campanya electoral de les municipals i les europees. Rivera va dir que havia motivat la tria que «en llocs com aquest és on hi ha vegades que més costa opinar en públic. Dir el que votes, dir el que penses». Ho va afirmar després de molts crits de «guapo» (i «guapa» per a Arrimadas) i de «feixistes». Aquests, provinents d'un petit grup que va anar a escridassar-los i que es va situar darrere d'ells quan van adreçar-se als votants i als mitjans a la plaça de Sant Domènec.



Abans d'iniciar el míting, on qui va parlar més (en castellà, llevat de quan va contestar a un home que el va increpar) va ser Rivera, es van reunir amb associacions de la Guàrdia Civil en un despatx del carrer Nou. Rivera, que va qualificar els guàrdies civils i els seus fills d'«herois nacionals» i els va prometre l'equiparació del seu sou amb els dels Mossos i l'Ertzaintza,va recordar que «aquí és on van envoltar la caserna de la Guàrdia Civil, amb famílies dins, amb nens dins. Intentant assetjar una institució que defensava la democràcia».

Enfrontaments de paraula



De mitjans, un fotimer; de simpatitzants, pocs, mig centenar llarg, però que es van fer sentir amb aplaudiments i crits de suport; de participants en el grup que va anar a escridassar-los, encara menys. Agents dels Mossos se'ls van posar al davant per evitar enfrontaments. N'hi va haver, però, de paraula. Rivera es va referir a ells, que duien una pancarta amb el missatge «Bon viatge, Inés. Fins mai més», afirmant que «aquesta Catalunya que és aquí darrere bramant no s'assembla a la real». Per la seva banda,Arrimadas va assegurar, quan una periodista li va fer una de les tres preguntes que van contestar referida a la pancarta que, «si es pensen que ens faran callar i ens faran marxar de la nostra terra, no ens coneixen». Insistint en el missatge inicial quant a les dificultats d'opinar a Manresa, va felicitar els presents per la seva «valentia» de ser allà.



Rere seu es va sentir la proclama «fora feixistes dels nostres barris», que una simpatitzant de Ciutadans va respondre amb un «perroflautas». Entre el públic també van dedicar a Rivera un «pallasso» i un «tu no ets català». A l'home gran que li havia llançat li va dir que «ho soc més que vostè perquè respecto la llibertat i vostè no la respecta».



Quan es va donar per finalitzat el míting, a pesar que el comiat es va allargar molt, entre les fotos, els petons dels militants als seus líders i entre els qui formaven la generosa comitiva dels taroja -amb diputats com Carlos Carrizosa, el darrer a marxar, i el manresà Antonio Espinosa; els dos regidors manresans, Andrés Rojo i Miguel Cerezo, que van rebre l'escalf dels seus col·legues al Parlament i al Congrés, i molt personal de seguretat-, es va sentir la cançó del «passi-ho bé» que entonaven els opositors al partit.