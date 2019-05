El PSC reclama a la llista Fem que faci retirar un tuit d'Arran Manresa sobre Rubalcaba que l'ha ofès

El PSC Manresa ha fet pública aquesta tarda una carta oberta en la que assenyala que la candidatura i els membres del partit estan "dolguts amb Fem Manresa pel seu silenci còmplice amb la lamentable pilulada d'Arran Manresa contra Rubalcaba". Reclamen que la piulada es retiri, o que hi hagi membres de la candidatura que de Fem que se'n desmarquin.

Aquests darrers van fer una piulada ahir al vespre en la que posaven Rubalcaba cap per avall, indicant la desaprovació, i li retreien l'ús de cal viva en el cas dels etarres Lasa i Zabala. El PSC espera una rectificació de Fem Manresa i anuncia que si aquesta no arriba demà no participarà al Joc dels Candidats, que organitzen conjuntament el Galliner i la demarcació de la Catalunya central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i que està previst que se celebri aquest diumenge, a partir de les 12, al pati del Kursaal. Aquesta cita és una oportunitat per destensionar els ànims dels representants polítics en la campanya.

El cap de llista socialista fa una carta en la que recorda que divendres va participar en el debat de candidats quan feia poques hores que s'havia conegut la notícia de la mort de l'exministre i exdirigent del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, que aquest dimecres havia patit un ictus als 67 anys. I en sortir, es van trobar amb el tuit d'Arran Manresa, que qualifica "indigne". " No van tenir cap escrúpol a fer un lamentable atac embogit a la seva persona i a tots els que l'admiràvem.

I en demanar-los rectificació, encara hi va haver una nova piulada de reforçament de la primera". En aquesta, Arran responia que "nosaltres no hem de demanar perdó per res. En tot cas sou vosaltres els que heu de demanar-lo pel vostre terrorisme d'estat".

González argumenta que "la democràcia és debat d'idees entre diferents però ja no és democràcia si no es fa des del mínim respecte a les normes i, sobretot, a l'altre" i afegeix que "els socialistes defensem la llibertat d'expressió, i molts dels nostres companys i companyes socialistes van lluitar per aconseguir-la en temps de dictadura sempre, en moments molts més difícils dels que han viscut qualsevol dels joves militants d'Arran".

Fan una crida a una ciutat de "convivència" i retreuen als d'Arran que "hi ha gent que són excloents, que no accepten al diferent, que si poguessin ens farien fora del seu món. Per tant, que no són autèntics demòcrates".

González demana a la CP que no resti en silenci davant la piulada. "Estem convençuts -assenyala- que a Fem Manresa hi ha gent, bona gent, que no poden admetre el que ha fet la organització juvenil vinculada a la CUP", i afegeix que hi ha "gent que no és excloent, gent que no prové de l'entorn de disciplina cupera i que segur que entenen que el que ha fet Arran no es de rebut, i a aquesta gent, com a mínim a aquesta gent, els demanem que no restin en silenci còmplice".

El PSC de Manresa ha posat en mans dels serveis jurídics del partit la denucnia judicial d'aquests fets per si poden esdevenir punibles per un pressumpte delicte d'odi.