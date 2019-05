L'absència de PSC, C's i PP marca el Joc dels Candidats que s'ha celebrat a Manresa

L'absència del PSC, Ciutadans i del Partit Popular ha marcat el Joc dels Candidats que s'ha celebrat aquest diumenge al migdia a Manresa. Es tracta d'un acte de campanya distès en el qual es convida a participar-hi a tots les candidatures. PSC hi ha renunciat després que Arran fes un tuit «ofensiu» sobre Alfredo Pérez Rubalcaba. Ciutadans tampoc hi ha participat en solidaritat amb els socialistes, mentre que el PP senzillament no s'hi ha presentat.

La prova, que en tot moment s'ha celebrat amb bon humor, ha consistit en tres blocs de preguntes, la majoria sobre Manresa; dues proves en les quals els candidats havien d'identificar peces musicals de grups de Manresa i, finalment, dues proves d'habilitat, que són les que han tingut més èxit entre el públic. L'acte s'ha fet al pati del Kursaal de Manresa.

No tenia caràcter competitiu, han declarat declarar els organitzadors, el la demarcació de la Catalunya central del Col·legi de Periodistes i l'Associació Cultural El Galliner, però la puntuació final ha fet que s'hagi imposat la candidatura de Fem Manresa, empatats a punts amb Esquerra (el joc de les cadires ha sigut qui ha desempatat el joc), i Junts per Manresa ha quedat en tercera posició. Els han seguit Manresa En Comú, Primàries i Podem.

El Joc dels Candidats s'ha convertit en un clàssic en cadascuna de les eleccions municipals que hi ha hagut els darrers anys.