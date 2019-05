Primàries Manresa proposa que es gestioni l'Ajuntament «des de baix»

La lleialtat a l'1 d'octubre, una nova política basada en la fiscalització dels càrrecs electes, economia basada en el bé comú i l'apoderament ciutadà. Aquestes són les bases de Primàries Catalunya que, amb la seva candidatura a Manresa, van posar en marxa els actes de campanya ahir a l'escola Pare Algué.



Primàries Manresa es considera un partit que no és ni individualista, sectari ni partidista. D'aquesta manera, proposen que les institucions estiguin gestionades «des de baix», amb la participació ciutadana constant des de l'inici fins al final de la candidatura.



L'acte va començar amb la intervenció d'Arnau Padró, Rosa Maria Hernández, Joan Gil i Marta Sánchez, quatre dels deu primers candidats de la llista, els quals van emfatitzar la necessitat d'aconseguir les eines per gestionar Manresa d'una forma digna i a llarg termini.



Al larg de les diverses intervencions, els integrants del partit van mostrar el seu descontentament amb la política municipal de Manresa, i van qualificar els partits tradicionals de pactistes i d'haver oblidat el procés independentista. «Això va d'independència, no es tracta d'unes eleccions normals», declarava Toni Castellà, un dels precursors de Primàries Catalunya.



Segons ells, contràriament a la resta de partits, l'eina principal per regenerar Manresa és la independència de Catalunya. És per això que el partit proposa un model territorial descentralitzat on els diversos municipis puguin disposar de conselleries i on la gestió institucional sigui transparent, oberta a tothom.



De fet, allò que el partit declara que els fa singulars és que els manresans i manresanes, més enllà d'escollir els integrants de la llista, han pogut crear l'ordre de preferències del programa electoral: mesos abans de la campanya, representants del partit van elaborar un sistema d'assemblees per barris, on tothom podia exposar propostes i queixes per, posteriorment, elaborar el programa electoral.



A més, el partit proposa la signatura d'un full de renúncia en el cas que els ciutadans i la resta d'integrants del partit considerin que algú ha incomplert el full de ruta. Una mesura comprometedora que s'aplicaria per primera vegada en tota Europa.



Finalment, el cap de llista, Marc Olivé, va encoratjar tothom a difondre el projecte del partit per tal d'aconseguir «revertir la decadència de la ciutat de Manresa». Tal com va expressar ahir, «Primàries Manresa està formada per persones del carrer que parlem amb persones del car-rer», i va criticar que les persones que van votar l'1 d'octubre no van estar ben representades per les institucions, que «tenien el deure de fer complir el resultat del referèndum».



Com a mostra de compromís amb els esdeveniments del primer d'octubre, Olivé va anunciar que tots els actes de campanya es durien a terme en centres que van ser col·legi electoral durant aquella jornada.



De manera no presencial, també van assistir a l'acte Clara Ponsatí i el seu advocat, Aamer Anwar, a través d'uns parlaments en format vídeo on van remarcar la necessitat d'esforç per renovar les forces i fer efectiu el projecte independentista català.



Primàries Catalunya té 121 candidatures i més de 40.300 afiliats. Olivé i el seu partit es mostren segurs i confiats, malgrat el resultat que obtindran segueix sent avui una incògnita.