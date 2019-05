Junts per Sant Fruitós proposa tancar a la nit amb pilones les entrades de les urbanitzacions

Junts per Sant Fruitós i el seu candidat, Vicenç Llorens, han arrancat oficialment la campanya electoral amb la presentació de la llista i els principals els eixos que formen part del projecte de govern i de la visió de futur pel municipi en un acte a la Sala Polivalent del Nexe-Espai de Cultura. Segons la formació, el canvi de paradigma que es viu actualment amb l'augment del vandalisme i la inseguretat requereix d'un augment de la plantilla de la Policia Local i proposa la introducció de la figura del vigilant de barri i un estudi sobre la possibilitat de tancar entrades concretes de les urbanitzacions amb pilones retràctils de nit.

El projecte de Junts per Sant Fruitós també incideix en la importància de facilitar a les entitats espais en comú per tal que aquestes es relacionin, i alhora adequar espais exteriors on puguin dur a terme les diferents activitats amb tot l'equipament pertinent. La necessitat de convertir els polígons de Sant Fruitós en parcs industrials adaptats al segle XXI i la proposta d'impulsar un parc tecnològic per atraure empreses d'aquest sector i esdevenir líders a la comarca són altres de les propostes que fan.

El partit considera que el comerç ha de rebre el suport de l'Ajuntament augmentant la comunicació alhora que es planteja la creació d'un pla estratègic que marqui els passos a seguir a nivell de comerç local. L'adquisició d'un mini bus elèctric interurbà de titularitat municipal, com ja tenen a altres municipis, pensat per tots els ciutadans i gratuït per les persones grans, i la creació d'un menjador social també formen part del projecte de la formació, que incideix en la necessitat d'impulsar un pla educatiu comú per tot el municipi que es treballi des de tres àmbits: alumne, família i centres.

Segons el candidat a l'alcaldia, Vicenç Llorens, «tenim un projecte molt potent, format per persones i professionals que representen els valors i el model d'èxit que volem aplicar i ha afirmat que «estem preparats per governar. En tenim ganes, tenim totes les forces per fer-ho, i estem convençuts que aconseguirem fer de Sant Fruitós un poble referent per tots els altres».