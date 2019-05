L'acte central de campanya de Fem Manresa, dimecres al Teatre Conservatori

"Es parlarà de vida", aquest és el lema de l'acte central de la campanya de Fem Manresa, que tindrà lloc el vespre d'aquest dimecres al Teatre Conservatori.

La candidatura de les esquerres transformadores de la ciutat, impulsada per la CUP, Esquerra Unida i Som Alternativa, convoca a un berenar popular a 2/4 de 8 del vespre, per començar l'acte polític a les 8 h.

Comptaran amb les intervencions de Carles Riera (diputat de la CUP) i de Roser Alegre (alcaldable de Fem Manresa). No hi seran físicament, però l'acte té previst connectar en directe amb Joan Josep Nuet i Anna Gabriel, perquè "el primer serà a Madrid on, si tot va com està previst, haurà declarat al Tribunal Suprem en el judici del procés i la segona es troba exiliada a Ginebra des de l'estiu del 2018", ha informat en nota de premsa la formació.

Durant l'acte hi haurà música en directe a càrrec de Neus Vila i Marc Estiarte i també hi intervindran Gemma Boix, Jordi Trapé i Ricard Ribera (números 2, 3 i 4 de la llista de Fem Manresa).

L'acte vol reunir al Teatre Conservatori "a tota la gent que al llarg d'aquests mesos s'ha sumat a aquest projecte divers i il·lusionant pensat per a guanyar l'Ajuntament per a les persones i a tots aquells manresans i manresanes que creuen que la ciutat necessita recuperar la il·lusió".