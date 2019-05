Manresa brinda un respir als candidats en una campanya que es tensiona

Quant val un bitllet senzill de la Renfe de Manresa a Barcelona? O bé quin any apareix documentat per primera vegada el nom de Manresa? Sabríeu entre quins anys es va estar sant Ignasi a la ciutat? Són algunes de les preguntes que van haver de respondre candidats de les llistes que es presenten a les municipals de Manresa al Joc dels Candidats que ahir va organitzar la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i l'associació cultural El Galliner al pati del Kursaal. Les preguntes de coneixement general sobre Manresa es van combinar amb unes proves d'habilitat, que són les que van fer les delícies del públic. Cada grup duia la seva claca. No era una prova competitiva, però hi va haver un gua-nyador final: Fem Manresa.

El Joc dels Candidats pretén aportar un punt de distensió a l'atrafegada campanya electoral, i passar una bona estona, va recordar d'entrada el presentador de la prova, Xavier Serrano. «L'objectiu no és ridiculitzar ningú. Si de cas, que la gent ja vingui ridiculitzada de casa», va afegir. I es va passar una bona estona, però marcada per l'absència del PSC a causa d'un tuit «ofensiu» d'Arran sobre la mort d'Alfredo Pérez Rubalcaba, i Ciutadans, que es va solidaritzar amb els socialistes. Els representants del Partit Popular senzillament no s'hi van presentar. El Joc dels Candidats ja s'ha convertit en una prova tradicional.

Amb equips de tres candidats de cada llista, hi van prendre part Fem Manresa, Junts per Manresa, Podem, Primàries, Manresa En Comú i Esquerra Republicana. Hi eren tots els alcaldables tret de Valentí Ju-nyent. D'entrada cada grup va trobar una bossa sobre la taula en la qual hi havia un barret per fer més suportable el sol, mentre que el públic buscava els pocs pams d'ombra que hi havia. També, uns mitjons «nous, nets i sense forats» perquè hi guardessin els mòbils i fer-los perdre, així, la temptació de consultar alguna pregunta al senyor Google.

A partir d'aquí van començar les rondes de preguntes, que havien de contestar en 30 segons. A quina part del món hi ha una platja que es diu Manresa?, va ser la primera que va obrir el Joc dels Candidats. En van venir, més com per exemple quina és la llargada de la Sèquia original en canes?, que és la mesura d'aleshores, o bé les professions de Pius Font i Quer, Lluís de Peguera i Guillem Catà. El presentador de l'acte, generós, els va donar una pista: no eren directors d'institut.



Tres blocs de sis preguntes

Hi va haver tres blocs de sis preguntes més. Entremig, dues proves de música en les quals havien d'identificar o el grup, o el solista o el títol de les cançons de grups manresans. Un jurat format per l'historiador Lluís Virós, la comunicadora i periodista Àngels Fusté i l'activista cultural Laia Muns, ho controlava tot. No van deixar passar pop per animal de companyia, però tampoc van ser més estrictes del necessari. Al final d'aquesta primera part, Junts per Manresa encapçalava la classificació amb 17,5 punts, seguit d'Esquerra amb 16,5; Fem Manresa amb 15,5; Manresa En Comú, 10; Primàries amb 7,5; i Podem amb 3.

El bon humor va imperar en tot moment. També hi va ajudar el fer de Serrano. Però les proves d'habilitat, les últimes, van ser les que es van endur més aplaudiments. I rialles. Tant entre el públic com entre els participants.

En primer lloc havien de dur una safata amb tres gots d'aigua plens i fer un recorregut pel pati del Kursaal provant de no vessar ni una gota d'aigua. A continuació, un altre membre de l'equip havia d'agafar la mateixa safata i fer, també, un volt prefixat pel pati del teatre però amb un patinet. Puntuava que els gots d'aigua arribessin plens i també el temps invertit en els dos recorreguts. Aquí es van poder apreciar les habilitats de cadascú: tant a l'hora de dur la safata amb els gots plens (que eren de plàstic per si de cas, tot i que no en va caure cap), com a l'hora d'anar en patinet. Hi va haver qui pràcticament s'hi va llançar i altres que van demostrar que mai no han pujat damunt d'un. Serrano els va advertir que el patinet els l'havien deixat expressament per a l'ocasió i que s'havia de tornar en condicions.

Els equips de cadascun estaven formats per: Junts per Manresa, Núria Masgrau, Josep Maria Fius i Joan Calmet; Fem Manresa, per Roser Alegre, Jordi Masdeu i Ricard Ribera; el de Podem l'integraven Carmelo Plaza, Mercè Ponce i Pablo García; el de Primàries Manresa estava format per Marc Olivé, Arnau Padró i Marta Sànchez; de Manresa En Comú hi van participar Ana Querol, Aina Martí i Ramon Antequera; mentre que al d'Esquerra Republicana hi havia Marc Aloy, Pol Huguet i Muntsa Clotet. A tots els grups, doncs, hi havia almenys una dona. I dues d'elles són candidates a l'alcaldia: Roser Alegre i Ana Querol.