Manresa En Comú aposta per una ciutat que generi treball de qualitat

La candidata de Manresa en Comú, Ana Querol, i l'economista i número dos Víctor Prat han explicat la proposta d'ocupació i model econòmic a les portes del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO).

Més recursos per al CIO, estabilitat de la plantilla i programes propis i major transversalitat i coordinació amb educació i promoció econòmica, potenciar l'economia verda i social, així com implementar el salari mínim de ciutat "de veritat " i les clàusules socials i sindicals en la contractació pública són algunes de les seves propostes.

La candidata dels Comuns, Ana Querol , tot i constatar que en matèria d'ocupació i drets laborals des del món local hi ha limitacions , per exemple el marc competencial, i que "el mon local té instruments limitats en relacions laborals, educació, polítiques actives d'ocupació" considera que hi ha coses que es podrien fer "més i millor".

Ho necessiten, diu la candidata " les persones aturades a Manresa que són el 14% " de la població activa i per fer front també a la precarietat laboral que "afecta a moltes persones treballadores, especialment joves" impedint dur a terme "el seu projecte vital".

Els Comuns s'emplacen en primer lloc a millorar el model econòmic per tal de generar les condicions que permetin la creació d'ocupació de més qualitat "cal diversificar l'economia de Manresa i el Bages en sectors d'alt valor afegit i de caire social". Querol ha citat l'economia del coneixement, l'economia verda i social o l'impuls de la indústria 4.0, així com el "treball lligat a la cura", referint-se a la salut, gent gran i infància.

Segons Querol " cal fer una aposta estratègica pel servei municipal d'ocupació, el CIO, com a puntal de les polítiques formatives i ocupacionals a la ciutat, incrementant-ne els recursos i potenciant-ne la part més formativa". I també coordinar-se millor amb l'àrea d'educació, d'una banda, i la de promoció econòmica, de l'altra, per tal de "teixir una estratègia conjunta".

Pels comuns, també és imprescindible que es compleixi el "salari mínim de ciutat per part del Govern municipal i que sigui el 60 % del salari mitjà com indica la carta europea", així com prioritzar les clàusules tècniques i socials per damunt de les clàusules econòmiques que considerin el "valor afegit" de l'economia social i solidària.