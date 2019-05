El PSC de Berga plora la mort de Josep Soria, un dels seus fundadors

El PSC del Berguedà ha perdut un dels seus fundadors, Josep Soria Clotet, mort ahir a l'edat de 73 anys. La notícia va causar consternació. Ocupava el número 9 a la llista dels socialistes als comicis del 26 de maig d'enguany. Els socialistes van mantenir l'agenda prevista com una forma d'homenatge «perquè ell ho hauria volgut així», van explicar fonts del partit socialista a aquest diari. En l'acte de presentació del programa que van fer ahir al migdia els seus companys a l'Hotel d'Entitats de Berga, es va fer un minut de silenci per recordar-lo, així com també al que fou dirigent del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, mort fa pocs dies.

La sala de vetlles de la funerària Ferran de Berga romandrà oberta avui des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. No hi haurà cerimònia. El seu cos serà incinerat a Terrassa.

Josep Soria va ser regidor en el primer ajuntament democràtic de Berga, del 1979 al 1983, amb Entesa Democràtica, i també del 1991 al 1995 pel PSC.

Fonts del partit han explicat que Josep Soria va ser militant-fundador de l'Agrupació Socialista del Berguedà, a començament de l'any 79, «i d'aleshores ençà ha estat peça fonamental del socialisme a Berga, comarca, i en el conjunt de la Federació XI». Fa pocs mesos «va rebre els honors pels seus 40 anys ininter-romputs de militància activa». També fou un dels fundadors de la delegació comarcal de la UGT, «de la qual va ser ànima activa fins a la seva jubilació». Va estar vinculat com a representant sindical a la fàbrica tèxtil dels Viladins de Berga. Fonts del PSC han exposat que Soria era «un home de fortes conviccions, coherent, i molt actiu contra tota mena d'injustícies». Va ser «candidat en les primeres eleccions municipals a Berga, dintre d'una Entesa de forces polítiques d'es-querres, convençut que per millorar les condicions de la gent s'havia d'estar en totes les institucions i organismes essencials: Ajuntament, partits polítics i sindicats». Les mateixes fonts l'han definit com «un home treballador, activista en tots els àmbits socials, cívics, laborals i polítics, ho ha estat fins al darrer dia».