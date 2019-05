La CUP vol fer el Museu de la Patum a l'edifici de l'ajuntament de Berga

La CUP porta al seu programa electoral d'aquest 26-M ubicar el futur Museu de la Patum a l'actual edifici de l'ajuntament, obra de l'arquitecte Emili Porta i projectat el 1929. És la primera vegada que un partit proposa fer aquest museu, llargament reivindicat, a la casa consistorial ubicada al número 1 de la plaça de Sant Pere, escenari natural de la popular celebració.

Actualment la casa consistorial berguedana, d'estil modernista, acull les oficines dels serveis municipals administratius i la sala de plens. Hi ha altres recursos municipals com serveis socials, per exemple, que es troben en edificis propers. La CUP proposa que a la casa consistorial s'hi faci aquest museu i s'hi continuïn celebrant els plens. Els serveis administratius que ara són en aquest immoble i s'ubicarien a l'edifici veí de l'hospital vell a la plaça del Doctor Saló, i les dependències de la Policia Local que hi ha en aquest cèntric immoble anirien a l'edifici del Centre d'Atenció Turísica (CAT), a l'entrada centre de Berga, al costat de la carretera C-16.

No hi ha data per fer-ho. «Tot i que no es preveu com una modificació de màxima urgència, proposem el desenvolupament de l'actual Pla de Millora Urbana P04 que permetria fer-ho», diu la CUP al programa que ahir va fer públic. D'aquesta manera, l'actual consistori esdevindria «un equipament destinat a l'activitat més institucional i al futur espai de museu de les comparses de la Patum de Berga».

Per a la CUP «aquesta conversió permetria reduir costos respecte a les propostes d'antigues legislatures, rehabilitar per dins l'edifici històric i patrimonial actual, enfortir la centralitat de la plaça Sant Pere i aprofitar la connexió amb l'edifici de l'oficina de turisme del carrer Mare de Déu dels Àngels per crear una gran zona de museïtzació lligada amb el Carrer Major i la plaça de Sant Pere».

La proposta de crear un Museu de la Patum és una vella assignatura pendent de la ciutat que mai fins ara s'ha fet realitat. Des del 2005, governs de diferents colors polítics han fet propostes d'ubicació del museu (al capdamunt de la Rasa dels Molins, a l'edifici de l'Ateneu) i han redactat projectes amb propostes que han oscil·lat entre els 9 milions d'euros i poc més d'1 milió d'euros de cost per a aquest equipament. Fins ara no s'ha fet per manca de finançament, malgrat que els projectes i estudis que s'han realitzat han costat més de 600.000 euros.

La CUP aposta «per la reubicació de totes les oficines administratives a la zona de l'actual hospital vell», on actualment també hi ha la Casa de la Patum, el magatzem on es guarden les comparses. En el programa hi consta que caldria fer «una valoració de costos que permetés determinar si seria necessària la construcció d'un nou equipament o la reutilització parcial de l'actual edifici» de l'hospital vell. «Aquesta reubicació hauria de permetre, en planta baixa, dur a terme un itinerari accessible entre la zona de la Ronda Moreta i la plaça de l'hospital».

Aquests canvis afectarien la seu de la Policia Local, ubicada en un espai de l'edifici de l'hospital vell. La CUP planteja «la reubicació de les oficines» del cos al CAT, «reutilitzant un edifici nou que està destinat a l'abandonament». Aquest immoble no ha tingut mai cap rendiment perquè no s'ha estrenat. «Aquesta reubicació es podria dur a terme de forma més immediata i permetria alliberar la plaça de l'hospital vell de vehicles patrulla i disposar d'un edifici més ben connectat i situat pel que fa als desplaçaments d'emergència que ha de dur a terme la policia municipal».

L'edifici del CAT es va acabar l'any 2011 i va costar 1 milió d'euros. No s'ha fet servir mai ni s'ha connectat a la xarxa de serveis.

La CUP va fer públic ahir el seu programa, que es pot consultar al seu web, amb propostes com les esmentades sense data d'execució, entre d'altres.