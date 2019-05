JxBerga es proposa que la ciutat recuperi l'autoestima

JxCat s'ha proposat que els berguedans recuperin la seva autoestima col·lectiva, «hem de despertar la il·lusió de la gent» potenciant diferents àmbits. Ahir, l'alcaldable Jordi Sabata i el número 2, Marc Marginet, van presentar les propostes en matèria de joventut i esports.



Entre la desena d'actuacions van destacar la creació d'una oficina d'entitats municipals perquè l'Ajuntament faci un paper de «facilitador» de la seva activitat. Igualment volen crear un banc de recursos per a les entitats perquè hi puguin anar a cercar equipaments per a les seves activitats.



També aposten per la creació «d'una oferta d'oci permanent» a través de l'establiment d'un carnet jove local o programant activitats per a joves dins de les festes que es fan al llarg de l'any. Així mateix, volen potenciar la programació infantil i familiar. JxCat aposta per crear una app per a la cartellera d'activitats «per saber què passa cada setmana» i programar activitats les 52 setmanes de l'any per posar en relleu les activitats de les entitats i dels barris, entre d'altres.