Puigdemont deixarà el Parlament si és eurodiputat

El cap de llista de JxCat a les europees, Carles Puigdemont, va afirmar ahir que la seva intenció és, si pot, agafar l'acta d'eurodiputat en cas de resultar elegit el 26-M, amb la qual deixaria la del Parlament, i va aclarir que no té «cap interès» en ser candidat en altres eleccions catalanes.

A través d'una videoconferència, Puigdemont va participar en una roda de premsa organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN) com a cap de llista de la candidatura de JxCat, que porta per nom «Lliures per Europa».

En un moment en el qual és diputat suspès del Parlament de forma, segons el seu parer, «il·legítima i il·legal», Puigdemont va afirmar que fins ara «no ha renunciat» a ser investit de nou president de la Generalitat, però va indicar que no ha estat possible per una «muralla d'enginyeria legal» de l'Estat. En qualsevol cas, va indicar que després del 26-M, si és elegit eurodiputat, la seva «intenció és agafar l'acta» a l'Eurocambra per seguir amb el treball que porta realitzant des que va marxar a Bèlgica a final del 2017, d'internacionalització de la causa sobiranista.

Preguntat per si es planteja, després de la seva possible etapa com a eurodiputat, reprendre la seva carrera en les institucions catalanes, l'expresident de la Generalitat va afirmar: «No tinc cap interès en ser candidat en unes eleccions al Parlament de Catalunya; el que sí que voldria és recuperar la normalitat».

Davant els dubtes de si podrà agafar l'acta d'eurodiputat sense trepitjar Espanya, on seria detingut, Puigdemont va assegurar que ell no en té i es va preguntar si Espanya respectarà «les regles de joc de la UE», així que en qualsevol cas, va indicar, la pregunta s'hauria de «formular a les autoritats espanyoles». Però «crec que a l'Estat li convindria facilitar» que els eurodiputats de JxCat i ERC elegits, inclòs el pres Oriol Junqueras, puguin «exercir» el càrrec, perquè seria «la més bona imatge que podria donar» Espanya a Europa i seria, a més, «part d'una solució» al conflicte català, que «només pot ser política». L'expresident va desitjar que el cicle electoral i la competició entre JxCat i ERC no «afecti» l'estabilitat del Govern que comparteixen, un Executiu que ha demostrat «una resiliència extraordinària».