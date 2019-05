«Som incorruptibles, no tenim preu i ningú no ens compra»

L'acte central de Fem Manresa va tenir un moment especialment emocionant. Va ser quan va connectar en directe, per via Internet, amb la sallentina Anna Gabriel, exiliada a Ginebra. És qui es va endur més aplaudiments. Gabriel es va felicitar per la nova candidatura de Fem Manresa. «Creix, amplia la família i ens fa més fortes i valentes». També va dir que mereix guanyar «pel seu rigor, la seva honestedat i el seu valor. Som incor-ruptibles, no tenim preu i ningú no ens compra», va dir Gabriel també emocionada. «Des de la distància es viu amb il·lusió i neguit el que passa a casa», va assegurar.